МВД раскрыло схему обмана соискателей через фейковые вакансии в Telegram

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МВД России сообщило о новой схеме мошенничества в мессенджерах, где аферисты предлагают «вакансию куратора в онлайн-школе».

Злоумышленники публикуют объявления в анонимных группах, заманивая соискателей текстами вроде: «Нужны кураторы в онлайн-школу (можно без опыта)... проверка домашних заданий по чек-листу, напоминание ученикам о предстоящих уроках, двухчасовой рабочий день».

Когда пользователь откликается, мошенники сообщают, что набор закончен, и предлагают альтернативный «выгодный заработок», который на деле оказывается обманом.

Правоохранители напоминают, что крупные компании размещают вакансии через официальные каналы и приглашают на личное собеседование. Фрилансеры же используют специализированные биржи с механизмами защиты интересов обеих сторон. Реальные работодатели не предлагают заработок вроде «3 тысячи рублей за 2 часа просмотра видео» или «напоминания ученикам о предстоящих уроках».

Ранее Министерство внутренних дел России разъяснило гражданам, какие персональные данные нельзя передавать третьим лицам для защиты от мошенников.

Матвей Гавриков