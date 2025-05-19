Российские военные освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР
Российские военные полностью освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.
— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.
Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами России населенного пункта Александрополь в Донецкой Народной Республике.
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