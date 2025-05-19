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Российские военные освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР

12:45, 19.05.2025
Российские военные освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР
. Фото: Максим Платонов

Российские военные полностью освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.

— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами России населенного пункта Александрополь в Донецкой Народной Республике.

Анастасия Фартыгина

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