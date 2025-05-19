ВОЗ: за 20 лет курение в мире сократилось на треть

. Фото: Реальное время

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние 20 лет распространенность курения в мире уменьшилась на одну треть. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генассамблеи здравоохранения.

— Прошло 20 лет с тех пор как Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака вступила в силу. За это время курильщиков стало на 300 млн меньше, чем если бы ситуация осталась прежней, — уточнил Гебрейесус.

Реальное время / realnoevremya.ru

Несмотря на эти достижения, ВОЗ подчеркивает, что употребление табака остается серьезной угрозой для здоровья. Табак убивает почти половину своих потребителей. Каждый год более 8 млн человек умирают из-за табака, включая более семи миллионов курильщиков и свыше 1,2 млн некурящих, которые страдают от вторичного табачного дыма.

ВОЗ также напоминает, что все формы употребления табака вредны для здоровья, и безвредной дозы не существует. Наиболее распространенной формой остается курение сигарет, но есть и другие виды табачных изделий, такие как кальянный табак, сигары и самокрутки.

Анастасия Фартыгина