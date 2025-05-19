В Ростовской области вводят режим ЧС из-за повреждений посевов весенними заморозками
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе. Решение связано с серьезными повреждениями сельскохозяйственных посевов после весенних заморозков.
— Это позволит нашим аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери, — отметил Слюсарь. Он поручил региональному Министерству сельского хозяйства собрать необходимые документы для определения площади пострадавших участков и оценки нанесенного ущерба.
Режим ЧС создаст дополнительные механизмы поддержки для местных фермеров, которые столкнулись с последствиями неблагоприятных погодных условий.
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