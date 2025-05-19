В Турции задержали беглых звезд пирамиды Frendex
Блогер Андрей Алистаров сообщил, в Турции задержаны звезды финансовой пирамиды Frendex — Табриз Ахтямов и его дочь Эльвира Мадиярова. Информацию подтвердили источники «Реального времени».
Ахтямов уже экстрадирован в Россию и помещен в СИЗО №2 Казани. Его дочь остается в турецкой тюрьме в ожидании экстрадиции.
В начале 2023-го суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте бывшей казанской телеведущей Эльвиры Мадияровой, позже статус заочного арестованного получил и супруг телезвезды Айдар Мадияров, оба были объявлены в международный розыск.
Напомним, проект FrendeХ с 2017 года позиционировал себя в качестве закрытого клуба для инвесторов, предлагая вкладывать средства и зарабатывать ежедневно до двух процентов. 9 августа 2021 года основатель проекта Пичугин сообщил о сворачивании деятельности в России, пообещав вкладчикам возврат денег до октября 2021-го. В 2022 году статус потерпевших в деле о мошенничестве получили 334 обманутых «инвестора» из Татарстана. Есть заявления от потерпевших из Башкирии, Бурятии и Коми.
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