В Турции задержали беглых звезд пирамиды Frendex

. Фото: Максим Платонов

Блогер Андрей Алистаров сообщил, в Турции задержаны звезды финансовой пирамиды Frendex — Табриз Ахтямов и его дочь Эльвира Мадиярова. Информацию подтвердили источники «Реального времени».

Ахтямов уже экстрадирован в Россию и помещен в СИЗО №2 Казани. Его дочь остается в турецкой тюрьме в ожидании экстрадиции.

В начале 2023-го суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте бывшей казанской телеведущей Эльвиры Мадияровой, позже статус заочного арестованного получил и супруг телезвезды Айдар Мадияров, оба были объявлены в международный розыск.

Напомним, проект FrendeХ с 2017 года позиционировал себя в качестве закрытого клуба для инвесторов, предлагая вкладывать средства и зарабатывать ежедневно до двух процентов. 9 августа 2021 года основатель проекта Пичугин сообщил о сворачивании деятельности в России, пообещав вкладчикам возврат денег до октября 2021-го. В 2022 году статус потерпевших в деле о мошенничестве получили 334 обманутых «инвестора» из Татарстана. Есть заявления от потерпевших из Башкирии, Бурятии и Коми.

Матвей Гавриков