Трамп и Путин завершили двухчасовой телефонный разговор
Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Беседа продлилась более двух часов и была охарактеризована как содержательная, откровенная и весьма полезная. Об этом сообщает RT.
— Был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.
Главные заявления Путина:
- Россия благодарна США за содействие в возобновлении переговоров с Украиной.
- Прекращение огня возможно при достижении договоренностей.
- Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включая прекращение огня.
- РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны. Мы в целом на правильном пути — заявил Путин о переговорах с Украиной.
Детали разговора позднее разъяснят пресс-секретарь президента Дмитрий Песков или помощник президента Юрий Ушаков.
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