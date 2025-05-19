Трамп и Путин завершили двухчасовой телефонный разговор

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Беседа продлилась более двух часов и была охарактеризована как содержательная, откровенная и весьма полезная. Об этом сообщает RT.

— Был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

Главные заявления Путина:

Россия благодарна США за содействие в возобновлении переговоров с Украиной.

Прекращение огня возможно при достижении договоренностей.

Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включая прекращение огня.

РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны. Мы в целом на правильном пути — заявил Путин о переговорах с Украиной.

Детали разговора позднее разъяснят пресс-секретарь президента Дмитрий Песков или помощник президента Юрий Ушаков.

Матвей Гавриков