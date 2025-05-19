В Татарстане обсуждают проекты благоустройства для федерального конкурса

. Фото: Динар Фатыхов

Второй этап общественных обсуждений стартовал в Татарстане в рамках подготовки заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Под кураторством Института развития городов Татарстана сформируют 16 заявок от республики.

На данном этапе архитекторы представляют жителям концепции благоустройства, разработанные по итогам первого этапа общественных обсуждений. Граждане могут вносить предложения и замечания, которые будут учтены при доработке проектов. Итоги конкурса подведут в августе 2023 года, а реализация победивших проектов запланирована на 2026-2027 годы.

График обсуждений:

Лениногорск: 19 мая, 17.00, Управление образования (ул. Шашина, 22);

Нижнекамск: 19 мая, 17.00, Центр креативных индустрий (ул. Лесная, 55);

Елабуга: 21 мая, 14.00, администрация района (ул. Нефтяников, 30);

Кукмор: 24 мая, 17.00, Центральная библиотека (ул. Ленина, 36).

Впервые в конкурсе участвуют не только малые города и исторические поселения, но и села, поселки городского типа, признанные опорными населенными пунктами, а также города с населением до 300 тысяч человек.

С 2018 года Татарстан привлек 3,46 млрд рублей грантовых средств на развитие 49 общественных пространств в 23 населенных пунктах. Конкурс проводится Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что в Набережных Челнах стартовал ремонт проспекта Яшьлек в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы проводятся на участке от проспекта Мира до проспекта Чулман протяженностью 2,2 км и шириной 4 полосы.

Матвей Гавриков