В Старо-Татарской слободе прошел «Шәҗәрә бәйрәме — праздник родословной»

А в Госархиве так и не открыли доступ к ревизским сказкам

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

В третий раз в Старо-Татарской слободе прошел «Шәҗәрә бәйрәме — праздник родословной». Впервые в него вложилась префектура «Старый город», из-за чего мероприятия получило новый размах.



Историю пишет заказчик

Что интересно, на празднике не было ограждений и рамок на входе. Просто оказываешься на улице Каюма Насыри. С одной стороны — точки питания, каждая оформлена в своем стиле. С другой — ярмарка с видом на мечеть Марджани. На Зайни Султана разместились несколько представителей генеалогического бизнеса.

К примеру, каллиграф Наджим Наккаш выставил на солнце искусно нарисованные родословные, включая свою. Рядом расположился Рашид Маликов, выпускник Буинского медресе и истфака ТГГПУ, аспирант Института истории. Как и многие другие, он пишет по заказу небольшие книги о родах.

— Короткая брошюра стоит 50 тысяч, пишется она достаточно недолго. Если клиент просит какую-то информацию убрать, то я соглашаюсь, это же заказчик. Ну или просто красиво описываю проблемную ситуацию.

Книги такие, надо сказать, бывают разные. И тонкие, и толстые, и похожие на дипломные работы на пластиковой пружине и вполне себе труды с солидной обложкой.

Между тем посетители могли составить короткую родословную, указав себя, родителей и бабушек-дедушек. Интересно, что даже на этом уровне у кого-то появлялись пробелы в памяти: рядом стоящая мать в шутку намекала дочери, что ей стоит позвонить бабушке и узнать ее фамилию. Заполнив родословную, можно было принять участие в лотерее.

Как пояснил и. о. префекта Нияз Усманов, раньше праздник проводила мечеть «Марджани», но в этом году он предложил объединить усилия, чтобы сделать его более масштабным.

Перед стоящей на перекрестке сцене зрители собрались уже к началу, в пять вечера, и это несмотря на жаркий день. Чем вызывали восхищение ведущего, говорившего на русском и татарском, моментально переходя с одного на другой. Программа получилась разнообразной: вот хор бабушек поет мунаджаты, вот Мингол Галиев исполняет «Если мы живем на этом свете, это все не зря, не зря, наверное» («Бу дөньяда без яшибез икән, юкка түгел, юкка түгелдер!»). Есть и более молодые исполнители, вроде китайского татарина Базарбай Бикчантаева или солиста БКЗ Марселя Вагизова, который сообщил, что собирается делать проект, посвященный татарскому исполнению азана.

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Генеалоги ищут пути в Госархив

Руководитель центра «Семь поколений» Рамиль Гаптрахимов также рад — раздали уже все визитки. Его представитель также делится историями о «правке» летописи поколений: к примеру, женщина, заказав книгу о родословной, выяснила, что один из родственников после войны оказался в лагерях, где провел 10 лет. Этого оказалось достаточно, чтобы факт скрыть. Возможно, само слово «тюрьма», даже из послевоенной эпохи, заказчика испугало.

— Хотя можно было найти тюремную карточку, попробовать почитать уголовое дело, — разводит руками мужина.

Гаптрахимов же указывает, что специалистам все также не легко работать. Если метрики еще можно изучить, то доступ к ревизским сказкам все еще закрыт.

Напомним, что в июне 2022 года Госархив закрыл доступ к переписи налогоплательщиков Казанской и Вятской губерний XVIII—XIX веков, хранящейся в фонде 3 опись 2. Закрыт доступ также в фонд 10. То есть к спискам, в которых указывается фио и возраст главы семьи, а также имя членов семьи. Они сильно помогали выстраивать генеалогические древа. Госархив указал тогда, что сделано это было на основании письма ФСБ. Эксперты же объяснили, что, по их мнению, архив тем самым пытается забрать себе значительную часть прибыльного бизнеса по составлению родословных, поскольку у организации есть свое профильное АНО «Ядкяр», цели которого — «содействие генеалогическим исследованиям» и «развитие профессиональной и любительской генеалогии».

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Отметим, что в Башкорстане, где в период переписи тема происхождения обсуждалась особенно горячо, ревизские сказки были бесплатно выложены в интернете.

15 мая Госархив завершил фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи — тарихта без эзлебез». 1 июня в социальных сетях появилась информация, что заработала новая версия Единой архивной информационной системы Республики Татарстан (ЕАИС РТ) в читальном зале по адресу: ул. 8 Марта (до этого несколько месяцев работа вновь велась в оффлайн-режиме). В ЕАИС РТ доступны: 1. Самостоятельная запись в читальный зал; 2. Формирование требования с записью в читальный зал (для привоза документов ко времени записи); 3. Самостоятельный заказ копий на бумажном носителе и электронные копии с оплатой через Госуслуги РФ; 4. Формирование платных заказов с оплатой через QR –код и Госуслуги РФ.

Читатели тут же пожаловались, что система не начала работать, после чего объявление было продублировано с новой датой — 15 июня. Как заметил один из посетителей: «Запись, прошение, заказ, оплата... Если нельзя никакие документы посмотреть онлайн, то какой это читальный зал? Просто электронная касса, электронный справочник, что угодно, но не читальный зал».