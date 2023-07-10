День в истории: трагедия «Булгарии», создание НКВД
Чем примечательная дата 10 июля?
Сегодня, 10 июля, в России празднуется День воинской славы. 10 июля утонул теплоход «Булгария», премьер-министром республики стал Рустам Минниханов, был подписан Земельный кодекс РТ, в СССР появилось НКВД, был запущен «Обезьяний процесс», началась оборона Ленинград, был стерт с земли город Хаит. 10 июля родились певец Сергей Лемешев, писатель Лев Кассиль, юмористы Илья Олейников и Юрий Стоянов, актриса София Вергара. Умерли композитор Газиз Альмухаметов, конструктор Вячеслав Ковтуненко, актер Омар Шариф. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Минниханов — премьер
10 июля 1938 года умер певец и композитор Газиз Альмухаметов. В 1922 году уроженец Башкортостана переехал в Казань, где завершил работу над первой татарской оперой «Сания» совместно с Василием Виноградовым и Султаном Габяши на либретто Фатиха Амирхана. Ни в Казани, ни в Уфе тогда оперных театров не было. Премьера состоялась в 1925 году в столице ТАССР. За первой оперой последовала вторая — «Эшче» на либретто Мажита Гафури.
10 июля 1998 года премьер-министром республики стал Рустам Минниханов. Он был главой кабинета министров Татарстана до 25 мая 2010 года. На этой долңности Минниханов, в частности, возглавил переход республики к цифровому, безбумажному управлению.
10 июля 1998 года президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписал Земельный кодекс республики, в котором была провозглашена частная собственность на землю. Впервые в истории России.
10 июля 2011 года на Волге в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района РТ затонул теплоход «Булгария», совершавший круиз по маршруту Казань — Болгар — Казань. Погибли 122 человека из 201 находившегося на борту, в том числе 28 детей и капитан Александр Островский — его тело обнаружили на капитанском мостике. В России объявили общенациональный траур 2 дня спустя. После масштабной прокурорской проверки соблюдения правил безопасности на транспорте в декабре 2011 года негодными к плаванию признали более 300 речных судов. В июне 2012 года был подписан федеральный закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков. В июле 2012 года был принят закон, ужесточавший контроль за судоходством на внутренних водных путях РФ, в частности он усилил санкции за безлицензионную перевозку пассажиров и ввел крупные штрафы за нарушение требований обеспечения их безопасности.
10 июля 2022 года «Реальное время» писало о выставке «Агроволга-2022», где, к примеру, выяснилось, что на поддержку системообразующих сельхозпредприятий России в этом году выдали кредитов на 1,5 трлн рублей. При этом четверть займов аграриев приходится на регионы Приволжского федерального округа, в основном на Татарстан, Удмуртию и Пензенскую область.
Оборона Ленинграда
10 июля 1934 года был образован Народный комиссариат внутренних дел — центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, а также по обеспечению государственной безопасности. В состав НКВД СССР вошло Объединенное государственное политическое управление СССР, переименованное в Главное управление государственной безопасности. НКВД занимался коммунальным хозяйством, строительством, другими отраслями промышленности. В его ведении были организация политического сыска с правом вынесения приговоров во внесудебном порядке, система исполнения наказаний, внешняя разведка, пограничные и внутренние войска, контрразведка в армии.
10 июля 1941 года немецкие войска стали наступать на Ленинград. Началась оборона города на Неве продолжавшаяся 900 дней, сражения проходили в Ленинградской области, Эстонской ССР, на западе Калининской области и на юге Карело-Финской ССР. 8 сентября наступила блокада города, которая длилась 872 дня.
Был такой город — Хаит
10 июля 1925 года началось «Дело Штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса», более известное как «обезьяний процесс». Учителя обвинили в нарушении антидарвинистского «акта Батлера» — закона, запрещающего преподавать в любом финансируемом штатом Теннесси образовательном учреждении «любую теорию, которая отвергает историю Божественного Сотворения человека, которой нас учит Библия». Скоупс был приговорен к уплате 100 долларов. Адвокаты подали апелляцию, однако приговор не был исполнен по техническим основаниям: присяжные не определили размер штрафа, а сам судья не мог выносить штраф свыше 50 долларов, в то время как «Акт Батлера» требовал штрафа не менее 100 долларов.
10 июля 1949 года в результате землетрясения был полностью уничтожен таджикский город Хаит. Трагедии предшествовали два форшока, в результате чего обрушилось 2,5 млн квадратных метров рыхлого грунта. 10 июля с гор с двух сторон стали надвигаться массы горной породы площадью 100 кв. метров скоростью до 100 км/ч, после сошло около 100 лавин, была уничтожена гора Чохрак, сила землетрясения составила от 7,5 до 10 баллов. Число погибших оценивалось до 30 000 человек.
комментарии
Всех ругал от учёных до своих соратников националистов, со всеми конфликтовал.
Но он настоящая эпоха в истории России и Татарстана.
Непонятно почему его дети живут за границей.
Сам умер в одиночестве, вроде в Башкирии?
Разум пробуждается в подростковом возрасте - вот почему так легко манипулируют подростковым сознанием, например, террористы или "революционеры".
И одним из "чудовищ" подросткового сознания является национализм.
Подросток сталкивается с другой культурой, другим языком и т.д. и начинается процесс самопознания - кто я такой и наступает фаза национализма, идентификация себя с тем или иным этносом, нацией.
Вот почему подростки категоричны в своих суждениях.
Большинство людей идут в своем развитии дальше, мозг развивается и большинство людей преодолевают национализм, начинаю понимать, что все люди Братья и Сестры вне зависимости от национальности и вероисповедания.
Но часть людей в силу разных причин застывает на подростковой фазе.
Кстати, большинство хороших учёных всю жизнь остаются "подростками" - им интересно познание нового.
По этой причине среди учёных достаточно много националистов - их мозг остановился в развитии на подростковой фазе - для науки это хорошо, все время познают, придумывают что-то новое, а для общества национализм смертельно опасен.
З.Зайгуллин яркий пример ученого-националиста с подростковым сознанием - отсюда его непримиримость, неумение долго дружить, спонтанность поступков, фантазии и т.д.
Жаль, что он не отдался весь Науке.
Но он сам выбрал себе путь подростка-националиста.
И сделал много добрых дел.
Конечно, были и не очень добрые - зачем, например, постоянно ругать другие нации?
Но кто не без греха?
Так вот почему выделенный из Казанского политехнического института (КПИ) Казанский инженерно-строительный институт (КИСИ) стал одной из структур НКВД - коммунальным хозяйством и строительством НКВД занимался, имея в своем распоряжении миллионы бесплатных рабов-заключенных.