День в истории: трагедия «Булгарии», создание НКВД

Чем примечательная дата 10 июля?

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Сегодня, 10 июля, в России празднуется День воинской славы. 10 июля утонул теплоход «Булгария», премьер-министром республики стал Рустам Минниханов, был подписан Земельный кодекс РТ, в СССР появилось НКВД, был запущен «Обезьяний процесс», началась оборона Ленинград, был стерт с земли город Хаит. 10 июля родились певец Сергей Лемешев, писатель Лев Кассиль, юмористы Илья Олейников и Юрий Стоянов, актриса София Вергара. Умерли композитор Газиз Альмухаметов, конструктор Вячеслав Ковтуненко, актер Омар Шариф. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Минниханов — премьер

10 июля 1938 года умер певец и композитор Газиз Альмухаметов. В 1922 году уроженец Башкортостана переехал в Казань, где завершил работу над первой татарской оперой «Сания» совместно с Василием Виноградовым и Султаном Габяши на либретто Фатиха Амирхана. Ни в Казани, ни в Уфе тогда оперных театров не было. Премьера состоялась в 1925 году в столице ТАССР. За первой оперой последовала вторая — «Эшче» на либретто Мажита Гафури.



10 июля 1998 года премьер-министром республики стал Рустам Минниханов. Он был главой кабинета министров Татарстана до 25 мая 2010 года. На этой долңности Минниханов, в частности, возглавил переход республики к цифровому, безбумажному управлению.

10 июля 1998 года президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписал Земельный кодекс республики, в котором была провозглашена частная собственность на землю. Впервые в истории России.



Фото: Михаил Козловский/realnoevremya.ru

10 июля 2011 года на Волге в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района РТ затонул теплоход «Булгария», совершавший круиз по маршруту Казань — Болгар — Казань. Погибли 122 человека из 201 находившегося на борту, в том числе 28 детей и капитан Александр Островский — его тело обнаружили на капитанском мостике. В России объявили общенациональный траур 2 дня спустя. После масштабной прокурорской проверки соблюдения правил безопасности на транспорте в декабре 2011 года негодными к плаванию признали более 300 речных судов. В июне 2012 года был подписан федеральный закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков. В июле 2012 года был принят закон, ужесточавший контроль за судоходством на внутренних водных путях РФ, в частности он усилил санкции за безлицензионную перевозку пассажиров и ввел крупные штрафы за нарушение требований обеспечения их безопасности.



10 июля 2022 года «Реальное время» писало о выставке «Агроволга-2022», где, к примеру, выяснилось, что на поддержку системообразующих сельхозпредприятий России в этом году выдали кредитов на 1,5 трлн рублей. При этом четверть займов аграриев приходится на регионы Приволжского федерального округа, в основном на Татарстан, Удмуртию и Пензенскую область.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Оборона Ленинграда

10 июля 1934 года был образован Народный комиссариат внутренних дел — центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, а также по обеспечению государственной безопасности. В состав НКВД СССР вошло Объединенное государственное политическое управление СССР, переименованное в Главное управление государственной безопасности. НКВД занимался коммунальным хозяйством, строительством, другими отраслями промышленности. В его ведении были организация политического сыска с правом вынесения приговоров во внесудебном порядке, система исполнения наказаний, внешняя разведка, пограничные и внутренние войска, контрразведка в армии.



10 июля 1941 года немецкие войска стали наступать на Ленинград. Началась оборона города на Неве продолжавшаяся 900 дней, сражения проходили в Ленинградской области, Эстонской ССР, на западе Калининской области и на юге Карело-Финской ССР. 8 сентября наступила блокада города, которая длилась 872 дня.



Был такой город — Хаит

10 июля 1925 года началось «Дело Штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса», более известное как «обезьяний процесс». Учителя обвинили в нарушении антидарвинистского «акта Батлера» — закона, запрещающего преподавать в любом финансируемом штатом Теннесси образовательном учреждении «любую теорию, которая отвергает историю Божественного Сотворения человека, которой нас учит Библия». Скоупс был приговорен к уплате 100 долларов. Адвокаты подали апелляцию, однако приговор не был исполнен по техническим основаниям: присяжные не определили размер штрафа, а сам судья не мог выносить штраф свыше 50 долларов, в то время как «Акт Батлера» требовал штрафа не менее 100 долларов.

10 июля 1949 года в результате землетрясения был полностью уничтожен таджикский город Хаит. Трагедии предшествовали два форшока, в результате чего обрушилось 2,5 млн квадратных метров рыхлого грунта. 10 июля с гор с двух сторон стали надвигаться массы горной породы площадью 100 кв. метров скоростью до 100 км/ч, после сошло около 100 лавин, была уничтожена гора Чохрак, сила землетрясения составила от 7,5 до 10 баллов. Число погибших оценивалось до 30 000 человек.

