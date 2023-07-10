Екатерина Яковлева: «Фестиваль не для соревнования документалистов, а чтобы их ленты увидели»

Генеральный продюсер Международного фестиваля документального кино — об участниках, задачах и героях нашего времени

С 25 по 27 июля в Казани пройдет Первый международный фестиваль документального кино «Время героев»(18+). Первый этап прошел этой весной в Москве, интерес зрителей был настолько высок, что организаторы решили вывести ленты на экраны в разных городах России. Какие фильмы увидит казанский зритель и чем удивят участники — в эфире первого и главного стрима Татарстана «Реальное время Live» рассказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

Фестиваль — это живой организм»

Местом проведения Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» в Казани с 25 по 27 июля станет IТ-парк им. Башира Рамеева на ул. Спартаковской, 2. В программу кинопоказа включены 15 фильмов, их главная тема — герои специальной военной операции. Это не только сами военные, но также военкоры, волонтеры, врачи, артисты, музыканты, женщины, дети и старики Донбасса, которые, несмотря на большие потери, продолжают жить вопреки.

На данный момент, рассказывает генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, в адрес организаторов поступило более 50 заявок от создателей документальных лент:

— Мы не делали фестиваль на основе конкурса — изначально, на берегу, отказались от этой идеи, так как хотели сделать его живым организмом. И задача фестиваля не соревнование документалистов друг с другом, а чтобы их ленты, их истории про наших героев увидело максимальное число зрителей. Военкорам, журналистам есть, о чем рассказать.

Продлится фестиваль, рассказывающий о героях спецоперации, практически до конца года и пройдет не только в Казани, но еще в пяти городах страны — Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде и Грозном. Те, кто придет на площадку фестиваля смогут увидеть не только выбранные организаторами фильмы, но и вполне вероятно, что удастся посмотреть премьеры, которые появятся за время его проведения, считает Яковлева: «События меняются, иногда очень стремительно, надо успевать за всем следить, на все реагировать, и фильмы снимаются довольно быстро, в сравнении с художественными лентами».

В каждом городе, где остановится фестиваль, организаторы отобрали для показа работы местных авторов документального кино. В Казани это будут три проекта: фильм Елены Леви «НЕзабытые» о людях, чью жизнь перевернула Великая Отечественная война, лента режиссера Равиля Мукменова о бойцах татарстанских именных батальонов «Алга» и «Тимер», о татарском эстрадном певце Тагире Асылгарееве, который добровольцем отправился в зону СВО и полгода воевал танкистом под позывным «Маэстро», и о бизнесмене, который по состоянию здоровья не смог сам отправится на спецоперацию, но как звучит название фильма, «Продал «гелик» ради общей победы». «Это такие прекрасные, чистые, искренние истории, которые невозможно было не отменить и не взять в программу», — подчеркнула организатор фестиваля.

В каждом городе, где остановится фестиваль, организаторы отобрали для показа работы местных авторов документального кино. Фото: realnoevremya.ru

Иди и смотри

Кстати в Казани фестиваль откроется премьерным показом фильма Ольги Кирий и Олега Некишева «Казаки», который расскажет о фронтовых буднях штурмового взвода казачьего батальона «Крым». После показа ленту можно будет обсудить с ее авторами, которые приедут на первый ее показ в столицу республики. «История о том, как ребята попали под прицельный обстрел украинского танка. Я поражаюсь их профессионализму. Михаил Буров — оператор и режиссер фильма — он ни на минуту не опускал камеру, все снимал, и съемки — очень высокого качества. И я преклоняюсь перед ребятами, потому что работать в таких условиях и привозить кино такого высокого качества — это дорогого стоит», — считает генеральный продюсер фестиваля.

Помимо этого у казанцев появится возможность увидеть еще одну премьеру — «Министерство биологической войны», производства компании «Ковчег». Речь в нем пойдет о городе Рубежное и обнаруженной в нем российскими войсками биологической лаборатории со следами работы со смертельно-опасными вирусами и документы о проведении испытаний на людях. Авторы фильмы попытались ответить на вопросы — кому принадлежит целая сеть таких биолабораторий, сколько лет и в каких странах они еще имеются, сколько человек стали жертвами сети? Сегодня этот город в Луганской Республике взят Татарстаном под шефство, ведется работа по его восстановлению. «Этот фильм — очень мощное расследование. Не буду раскрывать всех его подробностей. Это надо прийти и самим посмотреть, услышать всю эту информацию», — предложила Екатерина Яковлева.

Также казанцы смогут посмотреть ленту «Военкоры — 2» — про военных корреспондентов Андрея Филатова от RT и Ольгу Курлаеву с Первого канала. «Это просто надо увидеть, в каких условиях они работают, что они делают. Это не просто военкоры: тот же Андрей с помощью своих друзей-инженеров придумывает бесшумные средства передвижения, чтобы вытаскивать раненных. Он всегда работает на переднем крае, под большим риском. Здесь и том, как они скучают по родным, как справляются со страхом, как верят в Бога — такие вопросы там затрагиваются, и фильм получился очень искренним», — поделилась собеседница издания.

К обязательному просмотру Яковлева рекомендовала еще одну новинку — фильм «Сила». Он снят в тылу и рассказывает о людях, которые оказывают посильную помощь тем, кто находится в зоне спецоперации: о женщинах, которые вяжут для бойцов теплые носки, плетут маскировочные сети, пишут им письма, или о мужчине, который организовал рядом с линий боевых действий кафе и кормит в нем абсолютно бесплатно российских бойцов. В Казани фильм покажут 26 июля.

«Такая панельная дискуссия у нас уже была в Москве на фестивале, и она прошла на ура», — заметила организатор. Фото: realnoevremya.ru

От знаменитых пранкеров до Чичериной

Помимо кинопоказов в рамках фестиваля пройдут и другие мероприятия — панельные дискуссии и круглые столы. Вход на все мероприятия, в том числе и кинопоказы, бесплатный, но количество мест, говорят организаторы, ограничено, поэтому советуют заранее зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля.

В Казань приедут знаменитые уже не только в России пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), особенно проявившие себя с начала СВО и наделавшие немало шума розыгрышами лидеров европейских стран и известных политиков. Одним из последних их телефонных розыгрышей стал звонок французскому политику, идеологу цветных революций Бернару-Анри Леви. Пообщаться лично, задать свои вопросы Вовану и Лексусу смогут те, кто придет на фестиваль. Темой беседы станут информационные войны. «Такая панельная дискуссия у нас уже была в Москве на фестивале, и она прошла на ура», — заметила организатор.

Еще одна тема фестиваля — «Война и вера» — про объединение духовных сил. Ей будет посвящен круглый стол, участие в котором в режиме онлайн примет генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников, православные священники и мусульманские священнослужители. Речь за столом пойдет о том, как Библия помогает осмыслить происходящее.

«Культурный фронт» — еще один раздел фестиваля. Во время панельной дискуссии в Казани расскажут о поэтах, музыкантах, артистах, которые уже не раз бывали в зоне спецоперации и госпиталях. «Это тоже своего рода герои. Они помогают нашим бойцам, поддерживают в них боевой дух. Одна из главных героинь фильма «Культурный фронт» — певица Юлия Чичерина, рассказывает, что у ребят даже раны быстрее заживают, когда приезжают к ним артисты, певцы, потому что искусство обладает целебной силой». Увидеть известную рок-исполнительницу нулевых посетители фестиваля смогут не только в документальном фильме, но и вживую — Юлия Чичерина выступит на торжественной церемонии открытия фестиваля.

В этом году фестиваль «Время героев» пройдет в 7 российских городах. Фото: realnoevremya.ru

Героев будущего года покажет время

В ходе беседы с «Реальным временем» приоткрыла Екатерина Яковлева завесу нового проекта — это будет единая стриминговая платформа документального кино, где можно будет посмотреть все фильмы участников фестиваля «Время героев», а также другие документальные ленты. Пока же показанные зрителям в рамках фестиваля документалки можно посмотреть на разных ресурсах в сети Интернет. О дате официального открытия сайта она пообещала сообщить дополнительно.

— Но я все же призываю приходить на фестиваль и смотреть эти фильмы в атмосфере кинотеатра, атмосфере единомышленников — ее никогда ни в каком онлайн-кинотеатре не почерпнешь, — пригласила всех, кто любит и ценит документальный формат, Яковлева.

Как рассказала во время беседы Екатерина Яковлева, у телеканала RT есть своя онлайн-школа, где учат делать документальные фильмы, — aRTel.doc. Пройти в ней обучение может любой желающий, кто хочет снимать реальные истории, причем обучение бесплатное и длится 2 месяца: «Если у кого-то есть потребность высказаться или какая-то интересная тема, то заявку можно прислать на сайт школы. Мы помогаем начинающим ребятам — если у человека горят глаза, если он действительно готов воплощать свои идеи, креативен и открыт к получению знаний, мы, конечно же, помогаем всем, чем можем. Можно вплоть до того, что к нам в команду попасть — мы таким образом кадры тоже ищем», — поделилась спикер.

В этом году фестиваль «Время героев» пройдет в семи российских городах. Уже сегодня его организаторы строят планы на проведение второго фестиваля. Как рассказала его генеральный продюсер, он, как и в этом году стартует в Москве и главный его посыл останется неизменным:

«Мне очень нравится название — «Время героев», мы рассказываем о героях боевых действий, волонтерах, врачах. Но я очень надеюсь, что наступит мирное время и будет та же возможность снимать документальные фильмы, но уже о других героях. У нас очень много областей, где люди могут себя проявить — и наука, и образование, и медицина и все, что угодно. Поэтому, я думаю, фестиваль будет жить под этим именем, а какие будут герои — время покажет»

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