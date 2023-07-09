«За качество топлива отвечаю»: Роберт Гилязиев отмечает свой 85-летний юбилей

Начиная с 2005 года контроль за качеством реализуемого на АЗС в Татарстане топлива и ценами на него ведет ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ».

Фото: Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

Начиная с 2005 года контроль за качеством реализуемого на АЗС в Татарстане топлива и ценами на него ведет ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ». У штурвала управления — бессменный лидер Роберт Гилязиев, который 9 июля отмечает свой 85-летний юбилей. О юбиляре — в материале «Реального времени».

Больше полувека в нефтехимии

Роберт Файзиевич Гилязиев родом из небольшой деревни Ташлы-Ковали Высокогорского района Татарстана. Выпускник Казанского химико-технологического института. После окончания вуза пришел механиком на Уфимский нефтеперерабатывающий завод имени XXII съезда КПСС (ныне АО «Уфанефтехим»).

За почти 40 лет службы на флагмане башкирской нефтепереработки (с 1960 по 1998 год) Роберт Гилязиев прошел путь от обычного механика до генерального директора промышленного гиганта отрасли. Возглавить завод ему выпало в непростое, «перестроечное» время. Однако, несмотря на трудности, именно под его руководством был возведен комплекс по производству пиромеллитового диангидрида, проведена модернизация висбрекинга, произведен монтаж новой и в тот момент единственной в России установки регенерации катализаторов и установки концентрации водорода (PSA). Кроме того, была полностью реконструирована установка гидрокрекинга вакуумного газойля.

За почти 40-летнюю трудовую историю на заводе Роберт Файзиевич участвовал в освоении установки депарафинизации масел, строительстве и модернизации холодильных блоков в составе установок глубокой депарафинизации, установок по производству парафинов. Под его руководством на центробежных компрессорных машинах модернизированы системы уплотнения, проведены мероприятия по восстановлению узлов и деталей, что позволило сократить время простоя крупнотоннажного производства.

С 1999 по 2000 год Роберт Гилязиев занимал пост заместителя генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг», откуда перешел на должность начальника Государственной инспекции по надзору и контролю за рациональным использованием нефти и нефтепродуктов (Госнефтеинспекция РТ). После двух лет службы в Госнефтеинспекции Татарстана новое назначение: он возглавил ФГУ «Татгосэнергонадзор».

С 2004 года в России стали реорганизовывать надзорные органы, и часть из них сократили. Под «удар» попали и нефтяная инспекция Татарстана, газовая инспекция и учреждение, которое занималось выполнением мероприятий по энергосбережению топливно-энергетических ресурсов.

Напомним, что в то время нефтяная инспекция была почти в каждом регионе страны. Она занималась контролем и обеспечением качества нефтепродуктов, в том числе моторных топлив. Контроль велся тщательный — начиная от производства на нефтеперерабатывающих заводах до транспортировки и дальнейшей оптовой и розничной продажи.

Почти 20 лет Роберт Гилязиев является бессменным лидером ГБУ «Управление рационального использования ТЭР». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В свою очередь, газовая инспекция контролировала деятельность газовых предприятий, деятельность резервного топливного хозяйства и его своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду. А подразделение энергосбережения проводило энергетические обследования предприятий, организаций на предмет рационального использования ресурсов. Отсутствие такого контроля могло привести к катастрофе. И тогда, в 2005 году, хорошо зная и понимая эту ситуацию, Рустам Минниханов, будучи премьер-министром республики, принял решение образовать ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ», руководителем которого был назначен Роберт Файзиевич Гилязиев. И вот уже почти 20 лет он является бессменным главой управления.

Регалии и почетные звания юбиляра можно перечислять долго — отличник нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, почетный работник топливно-энергетического комплекса, почетный энергетик, ветеран труда, заслуженный химик Башкирской АССР, заслуженный нефтяник Республики Башкирия, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации и член-корреспондент Международной академии холода.

За более чем 60-летний трудовой стаж Роберт Файзиевич награжден медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», почетным дипломом и золотой медалью INSAM «За качество управления» и орденом «Дуслык».

Несмотря на солидный возраст, Роберт Файзиевич Гилязиев продолжает заниматься сложным и ответственным делом, искусно балансируя между интересами государства, бизнеса и потребителей. В плотном графике Роберт Файзиевич находит время на интервью и онлайн-конференции интернет-изданию «Реальное время», отвечая на острые вопросы о ценах на бензин, качестве топлива и многие другие.

С юбилеем Роберта Файзиевича поздравляют близкие, коллеги, а также руководители крупнейших сетей республиканских и российских АЗС.

«Трудовой путь Роберта Гилязиева — образец для начинающих карьеру молодых людей»

Говоря о Роберте Файзиевиче Гилязиеве, генеральный директор «ТАИФ-НК АЗС» Ильшат Фаттахов отмечает, что за его плечами непростой и интереснейший трудовой опыт, а биография Роберта Файзиевича тесно переплетена с нефтяной отраслью. Трудовой путь от механика установки до главы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих промышленных предприятий страны, который с успехом преодолел Роберт Гилязиев, можно назвать образцом для молодых людей, начинающих карьеру и мечтающих о профессиональных вершинах.

Трудовой путь, который прошел Роберт Гилязиев, можно назвать образцом для молодых людей. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Топливно-энергетический комплекс — слагаемое будущего экономического роста, модернизации производства, развития инновационного сектора экономики, а также решения социальных проблем. Роберт Файзиевич, вы занимаетесь делом, сохраняющим стратегические интересы и энергетическую безопасность, а также экономическое развитие республики.



Генеральный директор «ТАИФ-НК АЗС» также отметил, что Роберту Файзиевичу удалось собрать сильную команду профессионалов, эффективно и целенаправленно идущих к достижению целей. Кроме того, Ильшат Фаттахов подчеркнул, что Роберт Файзиевич Гилязиев всегда внимательно относится к предложениям «ТАИФ-НК АЗС», умеет слышать и слушать, а также готов к конструктивному диалогу, успешно сохраняя баланс между интересами компаний и потребителями,

— Уважаемый Роберт Файзиевич! Сегодня, в день вашего 85-летнего юбилея, примите искренние поздравления от меня лично и от всего коллектива «ТАИФ-НК АЗС»! Хочу отметить, что между управлением, которое вы возглавляете, и нашей компанией установились надежные, проверенные временем отношения и взаимопонимание. Вы встречаете свой юбилей, обладая огромными опытом и нескончаемой энергией. Желаю вам крепкого здоровья, процветания, благополучия вам и вашим близким и осуществления всего задуманного.

Истина, рожденная в спорах

О своем знакомстве и дальнейшей совместной работе с Робертом Гилязиевым вспоминает региональный управляющий «Лукойл-Уралнефтепродукт» в Республике Татарстан и Самарской области Рустам Хусаинов.

— С Робертом Файзиевичем Гилязиевым мы познакомились в 2011 году, когда меня перевели в Казань на должность регионального управляющего ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» в Республике Татарстан. Помню, с какой радостью узнал, что Роберт Файзиевич долгие годы проработал в моем родном городе Уфе, где возглавлял одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий Республики Башкортостан.

По словам Рустама Хусаинова, с первых дней знакомства совместная с Робертом Файзиевичем работа строилась в формате доверительных и открытых отношений на основе взаимного уважения как интересов компании, так и интересов потребителей республики, которые представляет управление, возглавляемое Робертом Гилязиевым.

Мудрость, репутация и большой опыт Роберта Файзиевича позволяют найти правильное и взвешенное решение. Фото: Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

Рустам Хусаинов особенно отметил важную роль рабочей группы по мониторингу цен на нефтепродукты, которую возглавил Гилязиев. Именно благодаря Роберту Гилязиеву, удается найти компромиссные и взаимовыгодные решения, позволяющие обеспечить необходимый баланс как между потребителями нефтепродуктов, так и компаниями нефтепродуктообеспечения. Объем работы, который проводится рабочей группой, колоссальный и очень важный. Стоит отметить, что за рамками общественной доступности остаются многие сложные задачи, от решения которых зависит как успешность предприятий нефтепродуктообеспечения, так и благополучие жителей республики.

— В рамках взаимодействия с рабочей группой зачастую и у нас, предприятий нефтепродуктообеспечения, возникало много спорных и порой очень сложных вопросов. Однако мудрость, репутация и большой опыт Роберта Файзиевича всегда позволяли найти правильное и взвешенное решение, которое способствовало повышению нашей общей результативности, — подчеркнул Рустам Хусаинов.

Особо региональный управляющий «Лукойл-Уралнефтепродукт» в РТ и Самарской области Рустам Хусаинов выделил: ежедневное внимание Роберта Гилязиева к происходящим на предприятиях событиям, личное посещение объектов заслуживают глубочайшего уважения и в очередной раз подчеркивают его личную максимальную вовлеченность во все происходящие процессы.

— Лично для меня Роберт Файзиевич стал своего рода наставником, к которому я всегда могу обратиться за советом и обсудить с ним разного рода инициативы. Безусловно, прежде всего хочется пожелать Роберту Файзиевичу Гилязиеву крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия. Мы очень рассчитываем, что его опыт, знания и личная позиция по многим вопросам еще долгие годы будут верой и правдой служить интересам Республики Татарстан, — подытожил Рустам Хусаинов.

«Его работа — яркий пример умения жить и трудиться на благо людей»

Управление, которое возглавляет Роберт Файзиевич Гилязиев, уникально. В этом уверен глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов.

— Ни в одном субъекте Российской Федерации нет подобной службы. ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ» делает колоссальную работу — мониторит ситуацию на топливном рынке, собирает информацию, проверяет качество предоставляемых услуг, предлагает пути решения непростых либо спорных ситуаций.

По мнению Ирека Сулейманова, вопрос качества топлива всегда будет оставаться одним из наиболее актуальных. И благодаря управлению, которое возглавляет Роберт Файзиевич, вот уже с 2005 года этому вопросу в республике уделяется большое внимание.

— Если, к примеру, моторное топливо ненадлежащего качества, к чему это может привести? Как минимум к повышенному расходу топлива или вовсе выходу из строя двигателя автомобиля. Если смотреть масштабно — к ухудшению экологической обстановки, когда какие-нибудь показатели, например содержание серы, превышают нормативы ГОСТ, — отметил глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ.

Управление, которое возглавляет Роберт Файзиевич Гилязиев, уникально. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

По словам Ирека Сулейманова, высочайший профессионализм и умение слышать и слушать коллег долгие годы помогают Роберту Файзиевичу соблюдать баланс между бизнесом, государством и потребителем.

— Да, в нашей совместной работе не обходится без жарких баталий, когда каждая сторона отстаивает свою правду. Но талантливый руководитель Роберт Гилязиев всегда находит компромисс, подбирая такое решение, которое будет выгодно всем сторонам. Хочу отметить и такой фактор, что вот уже несколько лет цены на топливо в Татарстане остаются одними из самых низких в ПФО. И это также огромная заслуга Роберта Файзиевича и всей команды управления. Мы долгие годы идем рука об руку с Робертом Файзиевичем Гилязиевым, вместе работая на благо Татарстана и жителей республики, — акцентировал Ирек Сулейманов.

Глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ особенно отметил, что многогранная деятельность Роберта Файзиевича Гилязиева, основанная на высоком профессионализме и порядочности, а также чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному решению всех задач. Его профессионализм, компетентность, целеустремленность, новаторство снискали заслуженное уважение партнеров, коллег и трудового коллектива.

— Уважаемый Роберт Файзиевич, пусть ваши дела и в дальнейшем будут ярким примером умения жить и работать на благо людей и ради процветания республики! Пусть каждое мгновение вашей жизни будет наполнено теплом, уютом домашнего очага и любовью всех дорогих вам людей! Желаю новых успехов и свершений, долгих лет плодотворной деятельности, благополучия вам и вашим близким! — обратился к юбиляру Ирек Сулейманов.