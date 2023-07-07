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Международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время героев» / «Реальное время Live»

13:30, 07.07.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время героев» / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

В России пройдет первый Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев», в программу которого вошли 15 фильмов о героях специальной военной операции. Мероприятия будут проходить и в Казани с 25 по 27 июля в Технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Фестиваль в Татарстане откроется картиной «Казаки», в которой зрителям покажут несколько дней из жизни штурмового казачьего батальона «Крым». На открытии будут присутствовать режиссеры документального канала RT Олег Некишев, Михаил Буров и автор Ольга Кирий. Обратим внимание, что Татарстан тоже вошел в программу фестиваля с картинами Елены Леви «НЕзабытые», Равиля Мукменова с реальными историями из зоны СВО — «Апостол» батальона «Алга», «Ак Барс» батальона «Ахмат», «Командир батальона «Алга», «Татарский певец — танкист на СВО», «Продал «гелик» ради общей победы». На фестивале также пройдет онлайн-дискуссия с участием российских пранкеров Вована и Лексуса, посвященная теме информационных войн. Подробнее о фестивале, его участниках и фильмах расскажет сегодня его генеральный продюсер Екатерина Яковлева — в прямом эфире «Реальное время Live», первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоКультура Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:46
    Здорово, конечно. Вход платный?
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  • Анонимно 18:52
    Я так понимаю, подробнее можно узнать на сайте технопарка
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