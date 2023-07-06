Рашид Аитов потребовал вернуть свою квартиру, проданную как имущество «Свея»

Выйдя из колонии, казанский застройщик обвинил Росреестр в том, что тот не зарегистрировал его жилье

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова (архив)

Как выяснило «Реальное время», недавно вышедший на свободу застройщик самых проблемных долевых объектов в Казани Рашид Аитов подал иск против Управления Росреестра по Татарстану. В декабре 2019 года Верховный суд РТ признал экс-главу «Свея» мошенником. Девелопер был арестован 13 ноября 2015 года, а еще двумя годами ранее он приобрел спорную квартиру. Через несколько лет объект недвижимости ушел с торгов как имущество обанкротившейся строительной компании. Подробнее — в материале «Реального времени».

Не подал заявление на регистрацию

Рашид Аитов подал иск против Управления Росреестра по РТ еще 15 февраля, спустя две недели после своего освобождения. Слушания по делу в Вахитовском райсуде Казани начались в марте. Как указал истец, 26 февраля 2013 года на основании договора купли-продажи он стал собственником квартиры общей площадью 173,3 кв. м (адрес не уточняется), о чем была внесена запись государственной регистрации. На тот момент это было помещение в строящемся многоквартирном доме, который сдали в эксплуатацию в 2020 году.

Однако 26 декабря 2022 года Аитов выяснил, что принадлежащая ему квартира изначально была зарегистрирована на праве собственности за ООО «Фирма «Свей», о чем свидетельствовала запись в ЕГРН. Таким образом, жилое помещение было реализовано с торгов третьему лицу, которое, по всей видимости, в настоящее время пытается его продать.

Застройщик попросил суд признать незаконными действия Росреестра по регистрации его квартиры в качестве собственности компании. Вместе с этим он также требует признать ведомство виновным в том, что оно не стало регистрировать его собственные права на объект. При рассмотрении дела в качестве ответчика также был привлечен руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что для совершения каких-либо юридически значимых действий в отношении недвижимости лицо, которому она принадлежит, в первую очередь должно обратиться с соответствующим заявлением и приложением необходимых документов в орган регистрации прав. То есть для того, чтобы квартира была зарегистрирована на Аитова, он сам еще в 2013 году должен был подать соответствующее заявление. Поскольку бизнесмен не подавал заявление, в иске ему отказали.

Однако, по словам экспертов, даже если Рашид Аитов успел зарегистрировать квартиру на себя, ее, скорее всего, арестовали бы и также реализовали для погашения ущерба по уголовному делу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сотни обманутых дольщиков «Свея»

Бывший депутат Казгордумы Рашид Аитов оказался за решеткой восемь лет назад — 13 ноября 2015 года. В мае 2017-го его дело направили в суд. Версия следователей и прокуроров звучала так: 143 потерпевших дольщика вложились в покупку 124 квартир в домах №3 и №6 в казанском ЖК «Золотая середина» на улицах Четаева и Чистопольской в 2012—2015 годах.

При этом 40 семей купили жилье на «лишних» этажах дома №6, веря, что у застройщика есть разрешение на строительство всех 18 этажей. Эти действия учредителя и гендиректора ООО «Фирма «Свей», а впоследствии гендиректора компании-преемника ООО «Маг-Строй» Аитова Следком квалифицировал как выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238), и мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также Аитову инкриминировали коммерческий подкуп с незаконным пользованием услугами имущественного характера (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Он заключил договор на охрану строящегося дома №25 по улице Ульянова-Ленина с директором ООО «ЧОП «Русь», а через несколько месяцев вместо оплаты услуг охраны вынудил директора ЧОП продолжать работу без денег — в обмен на квартиру в недострое №3 на Четаева, пригрозив, что иначе акты уже выполненных работ так и останутся без оплаты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В результате чоповцы остались охранять стройку, и их неоплаченные услуги Следком оценил в 4,5 млн рублей. Общий ущерб по делу оценивался почти в 350 млн рублей.

Следствие вскрыло факты оформления имущества на аффилированных с Аитовым лиц: чтобы уйти от ответственности по прямым договорам с дольщиками, в «Свее» и «Маг-Строе» оформляли недвижимость на главбуха, секретаршу, водителя (на последнем числились 11 квартир в строящихся домах) и реализовывали ее по договорам об уступке прав требований.

У гражданской супруги застройщика Елены Чукиной в ходе следствия нашли пять квартир в Казани, включая пятикомнатную, долю в жилом доме, кафе в Камско-Устьинском районе, семь земельных участков в Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах. Под арест попал и автопарк первой леди «Свея» из 13 единиц транспорта, в том числе четыре машины Renault Duster, Lexus, Mercedes-Benz, две Toyot'ы.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Верховный суд Татарстана отпустил осужденного Аитова по УДО

В декабре 2019 года Верховный суд Татарстана признал Аитова мошенником. Адвокатам не удалось отменить приговор, вынесенный еще в декабре 2018-го Московским райсудом Казани. Впрочем, наказание застройщика сократили с 11 до 10 лет колонии общего режима, а арестованные автомобили и дома его близких родственников вернули владельцам.

С учетом того, что под арестом Аитов был с ноября 2015 года, за решеткой ему оставалось провести 3 года и 11 месяцев. Впрочем, в декабре 2022-го суд удовлетворил ходатайство адвоката Мидхата Курманова о досрочном освобождении экс-главы «Свея». Решение оспорила прокуратура, но 31 января этого года Верховный суд Татарстана отклонил доводы обвинения и признал решение об УДО Аитова законным.



Как рассказывал «Реальному времени» адвокат освобожденного, с учетом возраста его клиента апелляционная инстанция исключила из решения об УДО обязательное условие об официальном трудоустройстве на воле.

Напомним, в 2017-м, при очередном продлении ареста, Рашид Аитов рассуждал: «Доживу ли я до [окончания] суда?» — «Да вы всех переживете!» — отвечали ему присутствующие в зале дольщики.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

О работе и заслугах бывшего депутата Казгордумы в местах лишения свободы — в материале «Реального времени».

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