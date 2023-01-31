Верховный суд Татарстана отпустил осужденного Аитова по УДО

В ближайшее время из нижнекамской колонии №4 выпустят 70-летнего основателя стройфирмы «Свей» Рашида Аитова. Только что Верховный суд Татарстана признал законным решение о его условно-досрочном освобождении, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Мидхат Курманов.



Заседание прошло без осужденного за мошенничество казанского застройщика. До конца его срока по приговору — 9 лет и 9 месяцев колонии общего режима — остается меньше 5 месяцев.

В декабре 2022-го Нижнекамский суд удовлетворил ходатайство адвоката Мидхата Курманова о досрочном освобождении Аитова, но его оспорила прокуратура. Сегодня Верховный суд Татарстана отклонил доводы стороны обвинения и признал решение об УДО Аитова законным.

На волю досрочник сможет выйти лишь после того, как сегодняшнее решение Верховного суда РТ поступит в спецчасть нижнекамской колонии №4. Возможно, это произойдет уже во второй половине дня. Так что свой 71-й день рождения в феврале застройщик встретит уже дома.

Как уточнил «Реальному времени» адвокат освобожденного Мидхат Курманов, с учетом возраста его клиента апелляционная инстанция исключила из решения об УДО обязательное условие об официальном трудоустройстве на воле.

Напомним, в 2017-м при очередном продлении ареста Рашид Аитов рассуждал: «Доживу ли я до [окончания] суда?» — «Да вы всех переживете!» — отвечали ему присутствующие в зале дольщики.

О работе и заслугах бывшего депутата Казгордумы в местах лишения свободы — в материале «Реального времени».