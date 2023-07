День в истории: университет, Кабмин, КГБ и Элвис

Чем примечательна дата 5 июля?

Сегодня, 5 июля, в Аргентине отмечают День детей, в 1814 года состоялся городской праздник по случаю официального открытия университета, Совет Министров ТАССР стал Кабинетом министров ТССР, был преобразован КГБ, начались первые Игры доброй воли, Элвис Пресли записал первый хит, а Куба предъявила США иск. Родились: певец Масгут Имашев, писатель, иллюстратор и мультипликатор Владимир Сутеев, конькобежка Мария Исакова, певица Рошин Мерфи. Умерли: бандит Сальваторе Джулиано, актер Владимир Меньшов, поэт Саша Черный. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открыли полностью университет

5 июля 1814 года провозглашено полное открытие Казанского университета: четыре отделения (нравственных и политических наук, физических и математических, врачебных или медицинских, словесных наук с кафедрой восточных языков), три года обучения (кроме медиков — у них четыре), ректор — профессор анатомии, физиологии и судебной медицины Иван Браун (работал до 1819-го), 28 профессоров, 12 адъюнктов, 3 лектора и 3 учителя «приятных искусств».

5 июля 1930 года родился певец Масгут Имашев. Уроженец Пермской области, он переехал в Казань учиться по приглашению татарстанских гастролеров. Имашев — автор таких песен, как «Саубуллашу вальсы», «Кыр казлары артыннан», «Туй күлмәге». В разные годы возглавлял Альметьевское музыкальное училище, детскую музыкальную школу имени Чайковского, Татарский государственный театр оперы и балета и Казанское театральное училище.

5 июля 1991 года Совет Министров ТАССР стал Кабинетом министров ТССР, а со следующего года — РТ. Также было определено, что в состав правительства входят премьер-министр, утверждаемый Госсоветом, заместители, министры, председатели госкомитетов и другие руководители органов управления. Кабмин подчиняется президенту РТ.

5 июля 2022 года «Реальное время» рассказало, что жителей Лаишевского района Татарстана строители трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург засыпали пылью. Задумывавшиеся как экологически чистые новые коттеджные поселки оказались в зоне будущей платной дороги, и их жители совсем не рады такому соседству.

КГБ возвысилось

5 июля 1978 года Комитет госбезопасности был преобразован из ведомства при Совете Министров СССР в центральный орган государственного управления СССР и стал называться КГБ СССР. Таким образом его статус в системе органов государственного управления повысился.

5 июля 1986 года в Москве начались первые Игры доброй воли, как ответ бойкоту США во время Олимпийских игр 1980 года и отказ СССР выступать на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. В соревнованиях по 18 видам спорта участвовало около трех тысяч спортсменов из 79 стран.



Элвис записал хит

5 июля 1954 года Элвис Пресли записал свою первую песню That’s All Right в мемфисской студии звукозаписи Sun Records: тогда ее владелец Сэм Филлипс решил узнать, на что способен 19-летний певец. Сначала Пресли пел баллады, но потом в перерыве начал играть That’s All Right, а гитарист и контрабасист подхватили тему. Уже на следующий день песня попала на радио.

5 июля 1999 года Куба предъявила США иск, по которому в результате 40-летней блокады стране был причинен ущерб в 181 млрд долларов. На Штаты возложили ответственность за смерть 3 478 человек, а также ранение и причинение вреда здоровью еще 2 099 кубинцам. Судьба этого иска неизвестна.