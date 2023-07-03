Как строить в историческом центре: в Казани проходит Международный форум «РЕБУС»
Международный форум «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре» проходит 3—4 июля в Казани на площадке IT-парка им. Башира Рамеева. Форум собирает участников из 50 регионов России, 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, более 2 тысяч экспертов из профильных ведомств и компаний. Задача форума — проанализировать лучшие практики и кейсы по теме как в России, так и в зарубежных странах, а еще предложить методические рекомендации по внедрению лучших практик в работу регионов и федерального центра.
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