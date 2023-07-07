Лидия Аверьянова: «Я гребчихою родилась и гребчихою помру»

«Великомученица» олимпийских игр Лидия Аверьянова

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Известная гребчиха Лидия Аверьянова представляла автономную Татарию в сборной Советского Союза, завоевав три золотые медали, плюс бронзу чемпионата мира. Академическая гребля республики воспитала таких легендарных гребцов, как знаменитые ветераны Геннадий Московский, Александр Плюшкин, Василий Потапов, Шамиль Агеев, а также Сария Закирова и Инга Шамрай, напомнила в эксклюзивном интервью спортивной редакции «Реального времени» Лидия Аверьянова.

Даже Артем Косов признает верховенство Лидии Аверьяновой в гребле

Одна из самых звездных представительниц академической гребли в Казани Лидия Аверьянова дала интервью «Реальному времени». Даже Артем Косов с его длинной спортивной карьерой при общении с Лидией Арсентьевной уточнил, что он пока второй по регалиям гребец Татарстана после нее. Трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка мира, и примерно такая же как и Артем Косов, «великомученица» Олимпийских игр, каковых в ее карьере могло быть три, а случилась только одна, и то не совсем успешная.

Лидия Арсентьевна, живущая с 1995 года в Москве, представительница одного из самых спортивных семейств в России, которая может составить конкуренцию знаменитым династиям Кузнецовых — Тимошининых (академическая гребля — прыжки в воду) и Гришиных — Бида (водное поло — фехтование). По этому поводу Лидия Арсентьевна даже спела частушку:

«Я гребчихою родилась и гребчихою помру.

За гребца я выйду замуж и гребчаток разведу».

Практически все истинная правда. Супруг, Роман Монченко (увы, он ушел из жизни в январе 2020-го), дважды участвовал в Олимпиадах, и в 1996 году «закрыл гештальт» семьи по Олимпиадам, став бронзовым призером в Атланте, а дети Андрей и Екатерина Монченко гребли на уровне юношеских и юниорских сборных страны.

Даже Артем Косов с его длинной спортивной карьерой при общении с Лидией Арсентьевной уточнил, что он пока второй по регалиям гребец Татарстана после нее. Фото Максим Платонов/realnoevremya.ru

Лидия Аверьянова: с базы-развалюхи на мировые пьедесталы

Но журналисту «Реального времени» было интересно пообщаться с Лидией Арсентьевной на предмет того, как гребная база «Динамо», которая в прежние годы была в удручающем состоянии (автор прожил детство и молодость по соседству), воспитала таких звезд, как Лидия Аверьянова.

— База была развалюхой, вы правы, согласилась Аверьянова. Это где-то 1975 год, когда я пришла тренироваться к Сергею Михайловичу Ульянову, он же и первый тренер Артема Косова. Причем к тому моменту у нас академическая гребля была уже солидно развита, к примеру, на Олимпиаде 1976 года участвовал наш гребец Александр Плюшкин, помню Шамиля Агеева, правда, запомнила я его почему-то не как гребца, а по какой-то иной ситуации. Это я к чему, не пользовалась гребля популярностью, раскрученностью в СМИ, но нравилась нам, и мы занимались. И уже через 2 года мы нашей командой выиграли юниорские соревнования по всему Союзу, по сути дела, юниорский чемпионат Советского Союза. Но перейти в спорт мастеров всей нашей дружной командой мы не смогли, поскольку к этому времени заканчивали среднюю школу, и уходили учиться по другим направлениям. Многие бросили греблю.

Тогда помог Василий Трофимович Глухих, который был тренером Ульянова, и он соединил оставшихся девчонок с опытными спортсменками, сформировав экипаж, который затем стартовал на Спартакиаде народов СССР 1979 года впервые с участием иностранных спортсменов — заключительный этап подготовки к Олимпиаде 1980. Опять же для Татарии это было огромным достижением, выставить наш экипаж, по сути целую команду, на Спартакиаде. И уже после этой Спартакиады наши опытные мастера тоже ушли из гребли, поскольку подходили к критическому возрасту, под 30 лет, это казалось в те годы очень много. Тогда мы остались вдвоем с Ингой Шамрай, и тогда Ульянов решил не экспериментировать, посадив нас в двойку.

— Когда вы начинали международную карьеру, именно в академической гребле произошел инцидент с Владасом Чесюнасом, который хотел остаться за границей на чемпионате мира 1979 года. В семидесятые это был второй подряд подобный эпизод после попытки остаться в Канаде прыгуна в воду Сергея Немцанова. Не активизировались ли органы в вашем отношении, чтобы пресечь в будущем подобные попытки?



— Сам эпизод 1979 года был еще до нашего попадания в сборную, нам тогда еще было по 19 лет. Что мы тогда могли понимать о таких вещах? А то, что ребята из органов нас сопровождали, так это известное и привычное дело. Но мы были привычными. Поскольку ранее даже для получения загранпаспорта необходимо было сходить на собеседование в райком партии, показать себя политически и морально подкованной. Если кто-то и задумывал бы сбежать из страны, то их это, возможно, и напрягало бы, но мы о таком даже не задумывались, и по молодости мы относились к этому очень поверхностно.

Фото Максим Платонов/realnoevremya.ru

А вот о чем я хочу сказать, так это о том, что перед Олимпиадой в Москве из нас создали некую экспериментальную группу, это было нечто, что-то с чем-то, издевательство в прямом смысле. Мы гребли в бассейне в каких-то намордниках, все облепленные какими-то датчиками, с проводами на веслах, у нас постоянно брали кровь на анализы, разве что опыты на нас не ставили.

«К олимпиаде в Сеуле я выработала свой ресурс»

— Возможно, что с вами первыми начала работать КНГ (комплексная научная группа), моду на которую внедрил Виктор Лобановский в киевском «Динамо», активно работавший с ученым Анатолием Зеленцовым, который, собственно, и придумал систему подсчета ТТД (технико-тактические действия).

— Возможно. Если говорить о карьере, то на момент 1982 года я в составе сборной страны осталась одна, поскольку Инга Шамрай на тот момент рожала. Хотя нет, в сборную входила еще Валентина Валюкевич. В 1983 году я в составе экипажа восьмерки выиграла чемпионат мира в Дуйсбурге (костяк сборной составляли гребчихи из Украины, латышка, разве что рулевой была липчанка Валентина Хохлова). К Олимпиаде была произведена только одна замена (Тетерина вместо Студневой), но и выступать пришлось не в Лос-Анджелесе а в «Крылатском» на «Играх дружбы». Стоит отметить, что в восьмерках выступали только две команды — мы и Болгария. Даже сборная ГДР, бронзовый призер ЧМ-1983 года, почему-то не выставила экипаж в этом классе. От Татарстана тогда выступала еще фехтовальщица Ольга Вощакина и стрелок Светлана Демина.

— Тут есть сомнения, поскольку на то время стендовая стрельба была только мужская, и женщины там могли соревноваться между собой только на чемпионатах мира и Европы. Что касается Олимпиад, то им приходилось конкурировать с мужчинами. Поскольку «Дружба» была аналогом Олимпиады-1984, я сомневаюсь, что Светлана Александровна принимала в них участие, хотя на Олимпиаду в Сеуле-1988 она пробивалась уже наравне с мужчинами.

— Вот вы спросите у нее, была ли она на «Дружбе», поскольку я почему-то помню, как нас чествовали. Вот на подобных мероприятиях нам и удавалось познакомиться с земляками, поскольку дома-то мы практически не пересекались, постоянно бывая то на сборах, то на соревнованиях. Спросите-спросите. Что касается нас, то в 1985 году в Бельгии мы снова выиграли чемпионат мира (тогда в сборную отобралась еще и Сария Закирова из Набережных Челнов).

В 1986 году сборная повторила золотой успех в английском Ноттингеме. Любопытно, что тогда в восьмерке выступала Вида Чесюнайте, по сути, однофамилица упомянутого Чесюнаса. На чемпионате мира 1987 года в Дании была бронза. В момент спортивной карьеры Аверьяновой чемпионаты Европы по гребле не проводились,

Фото Максим Платонов/realnoevremya.ru

— На Олимпиаде в Сеуле вы остались без наград, финишировав пятыми.

— Я к этой Олимпиаде была на спаде. От меня к тому времени почти ничего не осталось, 73 килограмма, ну что это, по сравнению с подругами по команде, которые все за 80. Наверное, выработала весь ресурс.

К словам Аверьяновой стоит добавить, что перед Олимпиадой состав восьмерки основательно перетрясли. Оставили челнинку Закирову, из ветеранов только Марину Знак и Олену Пухалеву, в итоге было полсостава новичков с другим рулевым.

Джаудат Абдуллин