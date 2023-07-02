День в истории: Вьетнам объединился, началась летопись «Тасмы»

Чем примечательна дата 2 июля?

Фото: Илья Репин/realnoevremya.ru

Сегодня, 2 июля, отмечаются международные День кооперативов и День спортивного журналиста. 2 июля в Казани решили строить фабрику кинопленки, открылся последний съезд КПСС, начался Большой террор, заработало Внуково, Северный и Южный Вьетнам официально объединились. Родились химик Александр Зайцев, директор Татарской государственной филармонии Кадим Нуруллин, певец Эмиль Залялетдинов, модельер Пьер Карден, певица Диана Гурцкая. Умерли писатели Владимир Набоков, Эрнест Хемингуэй, Марио Пьюзо, художник анимации Леонид Шварцман. Подробности — в обзоре «Реального времени».



Даешь кинопленку!



2 июля 1933 года в Самарканде родился Эмиль Заляльдинов. Он учился в Ташкентской консерватории, но потом поступил в Казанскую — и вскоре уже записывался для местного радио. С 1962 года он работал в Татарской филармонии. Заляльдинов известен по сотрудничеству с Рустемом Яхиным и песням «Ак җилкән», «Кояшым бул», «Күңелемдә яз» и другие. Его композиции составили основу полноформатной пластинки «Җырларым» 1968 года. Во вторую, 1980-го, вошли народные песни и несколько вещей Азона (Азантина) Фаттаха. В 1975 году Заляльдинов записал семичастную поэму Алмаза Монасыпова «Тукай аһәңнәре» на стихи Габдуллы Тукая. Скончался в марте 2023 года.

2 июля 1933 года в Казани решили строить первую в страну фабрику кинопленки. В 1935-м уже были получены первые образцы пленки, в 1936-м был освоен выпуск. В 1936 году на экраны вышел фильм «Мы из Кронштадта», снятый на эту пленку. В 1952 году здесь выпустили первую цветную пленку, а через 6 лет фабрику переименовали в Казанский химзавод им. В. Куйбышева. В те годы каждый второй художественный фильм в СССР снимался на казанской пленке, которая еще и поставлялась в 38 стран. В 1974 году химзавод им. Куйбышева получил название «Тасма» — «Татарские светочувствительные материалы». Сейчас на основе его цехов и производств работает создан индустриальный парк «Химград».

2 июля 1990 года в Москве открылся ХХVIII съезд КПСС, последний в истории партии. В состав Политбюро вошел первый секретарь Татарского обкома Минтимер Шаймиев (при этом ранее в ЦК входили лишь партийные руководители союзных республик). Генеральным секретарем вновь стал Михаил Горбачев, при этом из 4 683 делегатов 1 116 голосовали против него. Партия раскололась на сторонников радикальных реформ и коммунистической идеологии. 29 августа Верховный Совет СССР приостановил деятельность КПСС на всей территории СССР.



Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

2 июля 2022 года «Реальное время» писало, что Самарская область может не войти в состав учредителей будущего АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания», которое формируется по инициативе Татарстана. По данным источников, это было связано с идеей создания собственной судоходной компании.



Открыли Внуково

2 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) отправило телеграмму: «всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину после отбытия сроков высылки кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки». Считается, что с этого момента начались сталинские репрессии.

2 июля 1941 года начала работу первая очередь сооружений аэропорта Внуково. Ныне это старейшие воздушные ворота Москвы: Центральный аэродром на Ходынском поле закрыт в 2003-м, а Быково — в 2010-м. Внуково строили узники Ликовского исправительно-трудового лагеря, который был создан специально под эти нужды. В сентябре 1945-го он стал центральным московским аэропортом.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Вьетнамцы — вместе

2 июля 1922 года в Италии родился Пьер Карден. Карьеру начинал в театре как художник, занимался костюмами для кино, работал в ателье у Кристиана Диора. В 1950 году открыл свой дом моды, став одним из пионеров стиля унисекс, а в 1960-м создал — невиданное дело — первую коллекцию мужской одежды. Продавал свои платья дешевле, чем другие кутюрье, даже в универмагах, за что был исключен из Синдиката высокой моды. Работал с НАСА, вернулся к театру, занимался мебелью. Активно сотрудничал с балериной Майей Плисецкой. В октябре 2013-го получил Орден Дружбы — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие научных и культурных связей. Был почетным членом Российской академии художеств.

2 июля 1976 года Северный и Южный Вьетнам официально объединились и провозгласили Социалистическую Республику Вьетнам с новой конституцией. В честь первого коммунистического вождя северян Хо Ши Мина бывшая столица южан Сайгон была переименована в Хошимин. Столицей государства стал Ханой, ранее — главный город Французского Индокитая и Демократической Республики Вьетнам.