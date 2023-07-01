День в истории: Россия перешла на летнее время, а колхозники — на деньги

Чем примечательна дата 1 июля?

Фото: предоставлено realnoevremya.ru из фондов Государственного архива РТ

1 июля в России — День ветеранов боевых действий. 1 июля была принята в эксплуатацию первая казанская ТЭЦ-1, начали строить мост через Каму, Россия впервые в истории перешла с зимнего на летнее время, в колхозах стали выдавать зарплату деньгами, над атоллом Бикини взорвали атомную бомбу, был принят закон о приватизации государственного и муниципального имущества. Родились композитор Масгуда Шамсутдинова, актер Фанис Зиганша, принцесса Диана, скульптор Вера Мухина. Умерли автор «Блокадного дневника» Таня Савичева, писательница Гарриет Бичер-Стоу, анархист Михаил Бакунин, композитор Эрик Сати. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Мост через Каму

1 июля 1933 года Госкомиссия подписала акт о приемке Казанской ТЭЦ-1, расположенной на берегу озера Кабан, в промышленную эксплуатацию. С тех пор она снабжает электричеством часть столицы. Благодаря ТЭЦ электрический ток пришел на казанские окраины — в Юдино, Васильево, Зеленодольск. Станция обеспечивала паром и крупные промышленные предприятия — завод СК им. Кирова, химкомбинат им. Вахитова, заводы «Искож» и РТИ, другие производства. Вторую ТЭЦ в Казани в работу запустили через пять лет.

1 июля 1955 года в селе Кшлау-Елга Аскинского района Республики Башкортостан родилась Масгуда Шамсутдинова. После семья уехала в Караганду, так что будущий композитор окончила музыкальное училище в Казахстане. После училась в Казанской консерватории, работала заведующей музыкальной частью театра кукол, музыкальным редактором на телевидении и заведующим кабинетом музыки народов Поволжья консерватории. С 2002 года живет в Сиэтле. Среди ее произведений: симфоническая сюита «Сказки Тукая», рок-сюита «Магди», баит «Кыйссаи Сююмбика», оратория «Трагедия Сыновей Земли» и многое другое.

1 июля 1972 года в селе Кубян Атнинского района родился актер Фанис Зиганша. Учился в Арском педагогическом училище, работал учителем, после поступил в институт культуры и искусств, с 1995 года работает в Камаловском театре. Помимо этого, снимается в кино, в частности играл в фильме «Кире». В этом сезоне Зиганша сыграл главную роль в спектакле «Осенний отголосок».

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

1 июля 2000 года в Татарстане возле Сорочьих Гор был возведен первый пролет полуторакилометрового моста через Каму. В стройке участвовали 350 человек. Реализация проекта позволила соединить транспортной магистралью не только 15 районов республики, но и центр России с Оренбургом, Уралом, Дальним Востоком и государствами Средней Азии. Таких мостов, сооруженных методом постоянной надвижки пролетов с берега, в России к тому времени было только два — в Саратове и Волгограде. Открытие первой очереди автодорожного моста состоялось через два года.

1 июля 2022 года «Реальное время» писало, что в Татарстане разразился новый громкий скандал с поставкой подгузников для инвалидов. Причем с участием того же поставщика, который засветился в уголовном деле экс-главы ФСС Павла Лоханова, а также Управления ФАС. Из-за судебных и антимонопольных разбирательств инвалиды республики опять остались без самых необходимых предметов гигиены.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Не картошкой, а деньгами

1 июля 1917 года Россия впервые в истории перешла с зимнего на летнее время. В этот день постановлением Временного правительства стрелки часов были переведены на один час вперед. Практика перехода с зимнего на летнее время в России просуществовала до 2014 года. С тех пор страна живет по зимнему времени.

1 июля 1966 года в советских колхозах впервые стали выдавать зарплату деньгами. До этого почти 36 лет труд колхозников оценивался в трудоднях: выполняя определенную норму, работники получали зерно, хлеб, картофель. Система начисления была слишком запутанной, а нормы — завышенными. При этом в таких регионах, как Туркмения, Кировская и Калужская область, Краснодарский край, сельчанам платили и деньгами.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru из фондов Историко-краеведческого музея города Набережные Челны

1 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о приватизации государственного и муниципального имущества, что позволило предприятиям из госсобственности перейти в частную. Массовая приватизация пришлась на период с 1992 по 1994 год. Почти все крупные промышленные компании стали акционерными обществами, а в стране стали появляться первые миллионеры и олигархи-миллиардеры, среди них Березовский, Ходорковский и Абрамович.

Родилась принцесса Диана

1 июля 1946 года над атоллом Бикини началась серия испытаний ядерных вооружений под кодовым названием «Операция «Перекресток». Первая сброшенная бомба носила названием «Авель», за ней последовала бомба «Бейкер», она создала большое облако конденсата и залила корабли большим количеством радиоактивной воды.

1 июля 1961 года родилась Диана Спенсер, будущая принцесса Диана. Ее отец бы графом, при этом родители развелись, когда дочери было 8 лет. В 1977 году она познакомилась с Чарльзом, принцем Уэльским, который встречался с ее сестрой Сарой. Они поженились 29 июля 1981 года. Их сложная семейная жизнь стала темой многочисленных публикаций. Бракоразводный процесс был завершен 28 августа 1996 года. Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе. Как общественный деятель она очень активно занималась благотворительностью, помогая бездомным, наркоманам, пожилым, детям, больным СПИДом, лепрой.

