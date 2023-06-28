Курбан-байрам в Казани: молитва и жертвоприношение
Сегодня мусульмане отмечают один из главных своих праздников — Курбан-байрам. Курбан-байрам ежегодно празднуют в 10-й день месяца Зуль-хиджа — в этом году он выпадает на 28 июня. Во всех мечетях Татарстана прошли праздничные намазы. В Казани рецитация Корана началась в 2.30, праздничный вагаз — в 3.00. В 3.30 верующие совершили гает-намаз, по его завершению прозвучала проповедь на арабском языке, а также чтение Корана и ду'а. После праздничного намаза начались обряды жертвоприношения. Как отмечают Курбан-байрам казанские мусульмане — в фото- и видеорепортаже «Реального времени».
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