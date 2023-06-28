День в истории: Тайсоновский укус и Версальский договор

Чем примечательна дата 28 июня?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 28 июня, похитили Казанскую икону Божией Матери, был образован Комитет по охране объектов культурного наследия, в России ввели систему страхования, Горбачев объявил курс на реформу политической власти, Тайсон откусил ухо Холифилду, был подписан Версальский договор. Родились актер Мел Брукс, физик Мария Гёпперт-Майер, гимнастка и ведущая Ляйсан Утяшева. Умерли поэт Велимир Хлебников, дирижер Натан Рахлин, поэт Янка Купала, княжна Нина Чавчавадзе. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Утяшева родилась

В ночь с 28 на 29 июня 1904 года была похищена Казанская икона Божией Матери. Образ пропал вместе с ризой, украшенной драгоценными камнями. По некоторым данным, преступление совершил вор по имени Федор Чайкин (псевдоним — Варфоломей Стоян), который сжег икону в печи. Преступник был приговорен к заключению в Шлиссельбургской крепости, где скончался в 1916 году. По другой версии, кражу реликвии совершили купцы-старообрядцы Шамовы.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

28 июня 1922 года умер поэт и прозаик Велимир Хлебников. Его называют крупнейшим деятелем отечественного авангардизма и основоположником футуризма. Жил в Казани с 1898 по 1908 год, был студентом математического и естественного отделений Казанского университета. В поэме «Хаджи-Тархан» были отражены казанские впечатления поэта.

28 июня 1930 года родился композитор, заслуженный деятель искусств РТ Борис Трубин, один из авторов Государственного гимна РТ, преподаватель Казанской консерватории, заведующий музыкальной частью Казанского ТЮЗа и театра имени Качалова.

28 июня 1979 года скончался дирижер Натан Рахлин. В 1966 году он по приглашению Назиба Жиганова переехал в Казань и стал главным дирижером и художественным руководителем нового Государственного симфонического оркестра Татарской АССР Татарской филармонии. Также преподавал в Казанской консерватории.

28 июня 1985 года в поселке Раевский (Альшеевский район Башкирской АССР) родилась Ляйсан Утяшева. В 1989-м переехала в Волгоград, где начала заниматься гимнастикой. С 1997 года живет в Москве. Двукратная чемпионка Европы в командном зачете, обладательница Кубка мира 2001 года и победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии 2002 года. В апреле 2006-го ушла из спорта. Работала ведущей передач «Главная дорога», «Сегодня утром», «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» на НТВ, «Фитнес со звездами» на «Живи», «Личный тренер» на «Спорт Плюс», «Кафе романтика» на радио Romantika, «Наследники и самозванцы» и «Вкусно с Ляйсан» на ТВ-3, танцевала в балете «Болеро» в театре «Новая опера», написала автобиографический роман «Несломленная», представила танцевальное шоу «Знак бесконечности», играла в сериале «Чемпионки». Много лет вела шоу «Танцы» и «Новые Танцы» на ТНТ. С 2012 года замужем за актером и шоуменом Павлом Волей, воспитывает сына и дочь.

Фото realnoevremya.ru

28 июня 2018 года Указом президента РТ был образован Комитет по охране объектов культурного наследия. Его председателем стал Иван Гущин. Комитет, состоящий из 23 сотрудников, уполномочен сохранять, использовать, популяризировать и охранять объекты культурного наследия народов РФ в Татарстане.

28 июня 2022 года «Реальное время» рассказало, что прокуратуре Татарстана не удалось ужесточить наказание главе дирекции столичного АО «Мосинжпроект» Айрату Багабиеву. В апелляции Верховный суд Татарстана отказал в увеличении его срока до 6 лет колонии, но не согласился с доводами осужденного и его адвокатов, что аферы с незаконным строительством таунхауса в центре Казани не было.

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Горбачев — за реформы

28 июня 1768 года Екатерина II подписала первое правительственное распоряжение о введении системы страхования — «Об учреждении государственного Заемного банка», в котором был учрежден отдел страхования, подвергающий страховке только каменные, крытые железом или черепицей строения в городах. Так было положено начало страхованию имущества от огня в России.

28 июня 1988 года началась XIX конференция КПСС, на которой Михаил Горбачев объявил курс на реформу политической власти и отделение партийных органов от советских. Возможность стать кандидатами в депутаты Советов должны были получить все желающие. А Борис Ельцин предложил вывести Егора Лигачева из Политбюро и критиковал партийную верхушку.

Тайсон рассвирепел

28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, который завершил Первую мировую войну. Документ Германии предложили страны-победители: Великобритания, Франция, США и некоторые другие государства. Версальский договор предусматривал военные, экономические и территориальные штрафные санкции. Германии запрещалось иметь ряд вооружений: тяжелые военные корабли, лодки, авиацию. Были наложены ограничения на производство оружия.

30 июня 1997 года во время боя между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом первый откусил у соперника кусочек уха. После остановки бой был продолжен, Тайсон вцепился в другое ухо — и его дисквалифицировали.