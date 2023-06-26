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Как Россия будет импортозамещать отсутствие в международном спорте / «Реальное время Live»

15:30, 26.06.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Как Россия будет импортозамещать отсутствие в международном спорте / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

Международный спорт продолжает оставаться закрытым для россиян. Несмотря на то, что Международная федерация фехтования разрешила спортсменам из России выступать в нейтральном статусе, Европейская конфедерация в этом виде спорта отстранила атлетов от турниров под своей эгидой. Однако Россия будет импортозамещать свое отсутствие на главных спортивных событиях лета: речь о Европейских играх, которые проходят в Польше, и Универсиаде в китайском Ченду. Так, например, министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Игры БРИКС планируется провести на 12 спортивных объектах Казани в июне 2024 года. В программу соревнований войдут 22 вида спорта. С Олимпиадой-2024 в Париже не все так однозначно, упомянем, что МОК в конце марта рекомендовал допускать до международных стартов российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, однако окончательное решение МОК примет в то время, когда посчитает нужным.

«Реальное время»
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:48
    спортсмены - заложники ситуации очень жаль их
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