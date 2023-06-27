День в истории: запустили самолеты, запретили аборты

Чем примечательна дата 27 июня?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 27 июня, отмечается День микро-, малых и средних предприятий. Сегодня были запущены авиарейсы по маршруту Казань — Нижний Новгород — Москва, арестовали конструктора Сергея Королева, открылся истфак КГУ, в СССР запретили аборты, начали собирать «Катюши», в Лондоне появился первый в мире банкомат. Родились фокусник Хай Мушинский, режиссеры Джей Джей Абрамс и Кшиштоф Кесьлевский, певица Алсу, поэт Алексей Остудин. Умерли: писательница Туве Янссон, поэтесса Сара Уитман, шахматистка Вера Менчик. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Арестовали Королева

27 июня 1908 года родился Хай Мушинский, первый профессиональный татарский фокусник. Детство он провел в землянке, его отец умер рано. Хай учился на физфаке в Оренбурге, где ходил в местный театр, после чего отправился учиться в Казанский театральный техникум. С 1946 года он иллюзионист-манипулятор в филармонии, а с 1956 года работал в составе первой цирковой труппы.



27 июня 1924 года из открывшегося в городе аэропорта, в районе Горок, в первый рейс отправился самолет, следующий по маршруту Казань — Нижний Новгород — Москва. Фамилия пилота — Гаркави. Через 4 года появилось и второе направление: Москва — Свердловск — Новосибирск.



27 июня 1938 года был арестован конструктор Сергей Королев. Его обвинили, в частности, в подрыве государственной промышленности. Проектировщику планеров, самолетов и крылатых ракет грозило 10 лет. В итоге его отправляют в научное подразделение из заключенных под руководством Туполева, а потом в Казань на авиазавод №16 (нынешнее КМПО), где он занимается ракетными двигателями.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

27 июня 1939 года в Казанском университете открылся исторический факультет, который через год стал историко-филологическим. Факультет начинался с двух маленьких комнат, деканата, сдвоенной аудитории и небольшого кабинета декана. Первым деканом истфака стал Александр Плакатин. В юности он работал на железной дороге (чистил снег), был слесарем и вожатым, поступил на рабфак в Самаре, а после окончил МГУ.

27 июня 1962 года в Казани родился поэт Алексей Остудин. Учился в Литературном институте имени Горького в Москве и на филологическом факультете КГУ. Публикуется с 1978 года. Организовал три Форума современной поэзии, фестиваль имени Лобачевского и Хлебниковский фестиваль, вечера с участием ведущих авторов России. Выпустил 10 книг, последнюю, «Нищенка на торте», в 2021 году.



27 июня 1983 года в Бугульме родилась певица Алсу Сафина. В 15 лет выпустила песни «Зимний сон» и «Иногда», через год вышел первый альбом. В 2000-м Алсу заняла второе место на конкурсе «Евровидение». В 2006-м Сафина вышла замуж, воспитывает трех детей. В 2020 году у нее вышел новый альбом «Я хочу одеться в белое», на котором она поет с дочерью Микеллой и Бастой.



Фото: Тимур Давлетшин для realnoevremya.ru

27 июня 2022 года «Реальное время» рассказало, что птицекомплекс «Ак Барс» одноименного холдинга Ивана Егорова одержал победу в арбитраже над Волжско-Камским межрегиональным Управлением Росприроднадзора. Причиной разногласий стали экскременты кур. Последние в надзорном ведомстве отнесли к отходам и предписали филиалу птицекомплекса — фабрике «Яратель» — получить лицензию на обращение с ними. Птицеводы с такой трактовкой не согласились и сумели доказать, что в их случае это побочный продукт, из которого производят удобрения.



Только при угрозе жизни

27 июня 1936 года вышло постановлением ЦИК и СНК «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». Процедура допускалась при угрозе жизни или тяжелом ущербе здоровью беременной женщине, а также при наличии передающихся по наследству тяжелых заболеваний родителей. Смертность от искусственного аборта, по сравнению с 1935-м, выросла вдвое. Запрет был снят в 1955 году.

27 июня 1941 года в Воронеже на заводе имени Коминтерна начали собирать «Катюши», пусковые реактивные установки БМ-13. Песня Матвея Блантера и Михаила Исаковского появилась раньше. После первых испытаний красноармеец Каширин якобы воскликнул: «Вот это песенка!» — «Катюша», — ответил сержант штабной роты отдельного батальона связи 144-й стрелковой дивизии 20-й армии Андрей Сапронов.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Муми-тролли закончились



27 июня 1967 года в одном из районов Лондона появился первый в мире банкомат по выдаче наличных денег. Первую его версию придумал американский ученый Лютер Джордж Симджян еще в 1939-м, но тот аппарат не имел связи с банком. Новый банкомат создал шотландец Джон Шепард-Баррон. Первые деньги из него получил актер-комик Рег Варни, он снимался в рекламных целях.



27 июня 2001 года от обширного кровоизлияния в мозг скончалась Туве Янссон, автор книг о муми-троллях. Она написала первую книгу в 14 лет (и сама же ее проиллюстрировала). О фантастических cуществах Янссон создала восемь повестей, один сборник рассказов и четыре книжки в картинках, две пьесы и либретто к мюзиклу. Долгое время она сама рисовала и комиксы, но потом передала эту обязанность брату Ларсу.

