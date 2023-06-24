Соревнования и лекции, танцы и выставка: День молодежи в Казани
В экстрим-парке «Урам» в Казани сегодня прошел День молодежи — 2023. Для гостей праздника подготовили насыщенную развлекательную программу: соревнования по экстремальным видам спорта, чемпионат РТ по стритболу, турнир по волейболу, танцевальный фестиваль, образовательные лекции и выставку тюнингованных машин. Хедлайнером вечера стала певица Мари Краймбрери.
Видео: Камиль ИсмаиловОбщество Татарстан
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