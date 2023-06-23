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Гибель экипажа «Титана»: трагедия в 500 метрах от затонувшего «Титаника» / «Реальное время»

18:00, 23.06.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Гибель экипажа «Титана»: трагедия в 500 метрах от затонувшего «Титаника» / «Реальное время»
Фото: realnoevremya.ru

Экипаж глубоководного батискафа «Титан» погиб. К таким выводам пришло руководство поисково-спасательной операции. На расстоянии 500 метров от носа «Титаника» были обнаружены обломки, практически со 100%-ной вероятностью принадлежащие пропавшему батискафу. По предварительной версии, при погружении произошел так называемый направленный внутрь взрыв — давление на глубине Атлантического океана просто смяло «Титан» как консервную банку. Подробнее о причинах и обстоятельствах трагедии, а также шансах экипажа выжить поговорим сегодня в нашем обзоре «Реальное время Live».

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:12
    это, конечно, было ожидаемо, но очень больно и до последнего верилось в чудо
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Новости происшествий

19:53 МСК Все новости
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