Гибель экипажа «Титана»: трагедия в 500 метрах от затонувшего «Титаника» / «Реальное время»
Экипаж глубоководного батискафа «Титан» погиб. К таким выводам пришло руководство поисково-спасательной операции. На расстоянии 500 метров от носа «Титаника» были обнаружены обломки, практически со 100%-ной вероятностью принадлежащие пропавшему батискафу. По предварительной версии, при погружении произошел так называемый направленный внутрь взрыв — давление на глубине Атлантического океана просто смяло «Титан» как консервную банку. Подробнее о причинах и обстоятельствах трагедии, а также шансах экипажа выжить поговорим сегодня в нашем обзоре «Реальное время Live».
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