Документацию для реставрации Петропавловского собора с колокольней в Казани отправят на доработку

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», проектную документацию для проведения реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловский собор с колокольней», расположенного в Казани на улице Мусы Джалиля, отправят на доработку. На эти цели готовы выделить 5 млн рублей.

Источник финансирования — федеральный бюджет. Документацию требуется доработать до конца февраля 2024 года, то есть на работы отводится почти год.

Доработка, судя по документации, касается «монументальной живописи», площадь которой оценивается в 500 «квадратов». Методика, которую планируется разработать, в частности, должна включать в себя эскизы воссоздания утраченных элементов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Реставрация Петропавловского собора с колокольней проводится в целях сохранения объекта культурного наследия. Специалистов, которые возьмутся за доработку проектной документации, ищет Министерство культуры России.

В середине прошлого года «Реальное время» подсчитало, что с начала 2022 года в Казани на реставрацию Петропавловского собора выделили 72 млн рублей из федерального бюджета. Всего за семь лет на работы на этом объекте культурного наследия федерального значения направили более 200 миллионов.



Петропавловский собор было решено возвести в память о визите в Казань императора Петра I. Закладка храма совершена в 1723 году, а освящение состоялось в 1726 году. Собор сильно повреждался пожарами в 1742, 1749, 1815, 1842 годах, а в 1774 году был разграблен пугачевцами. Особенно сильно он пострадал после пожара 1815 года, когда выгорели нижний храм и северные приделы на первом и втором этажах. С 1931 года началась кампания по закрытию храма. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина