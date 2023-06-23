«Как разобраться в хитросплетениях ЖКХ?» / «Реальное время Live»
В России до сих пор слабо развит институт собственников жилья. Люди не знают своих прав и не умеют их отстаивать. Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию, как понять, что управляющая компания «водит тебя за нос», есть ли подводные камни в ТСЖ и почему в Татарстане до сих пор нет открытого рейтинга управляющих компаний — обсудим с Дмитрием Романовым, исполнительным директором Ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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