Новости общества

19:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Как разобраться в хитросплетениях ЖКХ?» / «Реальное время Live»

11:00, 23.06.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
«Как разобраться в хитросплетениях ЖКХ?» / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

В России до сих пор слабо развит институт собственников жилья. Люди не знают своих прав и не умеют их отстаивать. Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию, как понять, что управляющая компания «водит тебя за нос», есть ли подводные камни в ТСЖ и почему в Татарстане до сих пор нет открытого рейтинга управляющих компаний — обсудим с Дмитрием Романовым, исполнительным директором Ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоИнфраструктура

Новости партнеров

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:08
    а без 100 грамм там не разобраться, это просто что-то алогичное
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

19:53 МСК Все новости
Новости раздела