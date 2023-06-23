«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 56-я: «Он, его муза и одноклассники»»

Салават Юзеев рассказывает о творческой интеллигенции с помощью бомжей

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из видео «Короткометражный фильм «Он, его муза и одноклассники», youtu.be/7wyi8fvLh0o, автор: «Татар Кино»

В 2012 году по заказу «Татаркино» Салават Юзеев снял короткометражный фильм «Он, его муза и одноклассники»: о писателе, который прибыл на встречу класса абсолютно потерянным человеком. А потом обнаружил, что его друзья тоже потерялись, но иначе. В кадре много людей, которых уже нет с нами.

Никаких интервью



Писатель (Владимир Никитин) приезжает в родной город, долго едет от станции на «Волге», пока таксист (Рафис Набиулллин) расспрашивает его от жизни. Как сценарист Юзеев умеет выстраивать диалоги. Мы понимаем, что герою все надоело. Никаких встреч с читателями, контрактов с издательством, а книги он вытряхивает на обочине и сжигает. Он приехал на встречу одноклассников. Потом герой идет по родным местам, селится в скромную гостиницу. Ему звонит журналистка Муза Ивановна Данилкина (Ирина Макарова) и просит об интервью.

Потом писатель оказывается в ресторане под присмотром хозяина (Радик Бариев) и официантки (Луиза Логвинова) в компании бутылки виски. Данилкина случайно находит его. Автор говорит: все, что он пишет — жалкий обман. И предлагает интервью в обмен на секс. Но в итоге идет куда-то по железнодорожным путям.

Возникает мужчина с собакой, который кажется случайным прохожим. Но это художник Ильгизар Хасанов. Это подсказка к тому, что будет дальше.

Потому что дальше возникает (в который раз!) в кадре бомж, а это его школьный друг Радик Шалимов. Которого играет композитор Радик Салимов. В том же году вышел второй фильм, где он занят в качестве актера. Он снимался у Ильдара Ягафарова в «Югалту» («Потеря»).



Но в основном, конечно, Салимов пишет для режиссеров музыку. А здесь звучит саундтрек от композитора Игоря Сиденко, при этом отдельно выделена песня Hey. Pretty Baby Камрада Листкова (умер в мае 2022-го).



Без определенного понимания счастья



Шалимов приводит его на встречу одноклассников. Все они — бомжи. И это известные казанские личности. Типа художника Михаила Пивоварова (умершего в мае 2019-го) или хореографа Наиля Ибрагимова. Должен был сниматься поэт Тимур Алдошин, но не срослось (умер в октябре 2021-го). Они некрасиво едят арбузы, мясо, слушают саксофон Шалимова и танцуют. Реальность и выдумка порождают очень грустную картину. А девушка в конце танцует на фоне воды.

Фильм снимал московский оператор Дмитрий Передня, до этого работавший, к примеру, над картиной «Убийство в дачный сезон» Сергея Русакова. Съемки проходили в Дербышках, в Залесном, в Кировском районе и в селе Именьково Лаишевского района.



Юзеев вспоминал, что за роль Музы были готовы взяться столичные актрисы, но у них не совпали графики, поэтому он выбрал Макарову. Она в том же году окончила Казанский государственный университет культуры и искусств, а в 2014—2017 годах стала актрисой театра Et Cetera. Играла в спектаклях «Борис Годунов», «Ваня и Крокодил», «Ваш Чехов». Также ее можно было увидеть в сериале «Молодежка» в роли Оксаны Рубцовой. Училась в Киношколе Олега Ларина.

Актер Казанского ТЮЗа Владимир Никитин снимался в сериале «Неотложка», в фильмах «Мулла» и «Нуреев. Белый ворон» (там он играл отца танцора). Одна из новых его ролей в театре — Отчим и Див в «Книге силы» по мотивам сказок Тукая.

Юзеев презентовал фильм в феврале 2021 года в клубе «Маяковский. Желтая кофта». Кроме картины, выступали группы и музыканты, тот же Салимов. А Хасанов показывал свои инсталляции. Таким образом, происходящее в кадре было продолжено в творческом пространстве.

Кинокритик Сергей Кудрявцев на вопрос о фильме цитировал Бориса Пастернака: «Словесный сор из сердца вытрясть И жить, не засоряясь впредь».

