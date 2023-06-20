Управляй процессами с помощью машин: инструменту ЭКОНС на «Нижнекамскнефтехиме» — год

ЭКОНС начали внедрять на предприятиях СИБУРа в 2018 году и сегодня ЭКОНС — это флагман масштабной цифровой трансформации группы

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Мир вступил в эпоху цифровизации промышленности. В единую систему интегрируются производственные станки и все системы жизнеобеспечения и безопасности предприятия. Все ради достижения комплексного повышения эффективности. Умные инструменты уже плотно вошли в рабочие процессы нижнекамского предприятия СИБУРа. Один из них — система управления эффективностью на производстве ЭКОНС, которая вот уже год работает и зарабатывает на одном из крупнейших промышленных предприятий Татарстана.

Что такое ЭКОНС

ЭКОНС начали внедрять на предприятиях СИБУРа в 2018 году. Сегодня ЭКОНС — это флагман масштабной цифровой трансформации группы. На «Нижнекамскнефтехиме» с первого этапа внедрения до вывода панелей цифровой платформы ЭКОНС прошел год. Тогда определили производства, где будет внедрен инструмент. Выбирались они сразу по нескольким критериям: уровень автоматизации, маржинальность производства, постоянство процесса и так далее. Пилотными производствами для внедрения ЭКОНС стали три цеха завода Этилена и два цеха завода Бутилового каучука.

Итак, что же такое ЭКОНС? Это система управления эффективностью на производстве, которая с помощью инструментов визуализации позволяет операторам на заводах принимать наилучшие решения. То есть в режиме реального времени учитывает каждый параметр работы производства, после чего переводит все производственные показатели в денежный эквивалент. Далее на мониторе отображается текущая ситуация на установке. Это выглядит как спидометры с «зеленой», «желтой» и «черной» зонами.

— «Зеленая» зона на заводе считается нормой. Это значит, что все оборудование работает максимально эффективно и качественно, — пояснил эксперт ЭКОНС «Нижнекамскнефтехима» Данил Осипов.

Команда специалистов

Изначально к внедрению нового «умного» инструмента сотрудники «Нижнекамскнефтехима» отнеслись настороженно. Однако со временем, узнав ЭКОНС изнутри, персонал все больше стал углубляться в познавание цифрового инструмента, пользуется им, задает вопросы, предлагает идеи по улучшению ЭКОНС.

Коллективы стартовых цехов постоянно проходят обучение. Им рассказывают обо всех возможностях системы, особенности ее работы, на примере показывают эффективность процессов на «умном» заводе. Все изменения видны в режиме реального времени и нет необходимости переключаться с монитора на монитор. Все плюсы и минусы действий сотрудников сразу видны, и это дает возможность моментально скорректировать режим, сделав его максимально эффективным.

Коллективы стартовых цехов постоянно проходят обучение. Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— За год работы командой разработано 49 мероприятий менеджмента, направленных на экономию ценных энерго- и теплоресурсов, уменьшение потерь сырья и материалов, увеличение времени полезной работы оборудования, контроль качества получаемой продукции, — отметил Данил Осипов.

С заботой об экологии

Снижение негативного воздействия на окружающую среду и минимизация экологических рисков являются приоритетами для «Нижнекамскнефтехима». В процессе внедрения инструмента и проработки гипотез по эффективности производства стало ясно, что ЭКОНС, помимо экономического эффекта, помогает следить еще и за влиянием производства на экологию нашего города и района. Поэтому, помимо экономического эффекта, ЭКОНС позволяет бережнее относиться к экологии. К примеру, визуализация параметров на спидометрах дает оператору подсказку о наиболее рациональных решениях для ведения технологического процесса. Так, в январе 2023 года появились первые панели «Экология». На спидометрах отражены такие значения, как аналитический контроль парового конденсата, возвращаемого в сеть, контроль температуры сточных вод. Это необходимо для нормальной работы биоорганизмов на биологических очистных сооружениях, снижения выбросов углекислого газа.

В январе 2023 года появились первые панели «Экология». Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим». Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Всего разработаны 4 экопанели, 15 спидометров и выведены 38 ключевых лабораторных показателей. Проекты, которые учитывают экологические последствия с большей вероятностью являются экономически эффективными в долгосрочной перспективе, — подчеркнул спикер.

ЭКОНС по всему НКНХ

Сейчас основное внимание направлено на то, как ЭКОНС приживется на охваченных производствах. Ведь этот показатель говорит о качестве внедрения инструмента.

— Для команды ЭКОНС год был насыщенным и эффективным. Мы с большим оптимизмом реализуем поставленные задачи и цели, стремимся к новым достижениям и открытиям. Успешная передача инструмента в линейную деятельность и его использование — желаемый итог проекта, — подытожил Данил Осипов.

Не за горами тот момент, когда ЭКОНС будет внедрен на всех производствах «Нижнекамскнефтехима». Специалисты прорабатывают технические возможности для внедрения умного инструмента.