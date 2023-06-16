«Инвестиции в рестораны»: с чем связан ресторанный бум в России?
За первые три месяца 2023 года оборот общепита в Татарстане вырос на 19% — до 15,6 млрд рублей. Количество предприятий общественного питания увеличилось на 422 — до 5 530. Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось, уверяют эксперты. С чем связан «ресторанный бум» и не является ли этот рост всего лишь статистической погрешностью, восстановился ли общепит после ковида и стоит ли сегодня инвесторам смотреть в сторону кафе и ресторанов — обсуждаем с Михаилом Шариповым, председателем правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, основателем ресторанной группы «МемСол» в прямом эфире «Реального времени Live».
комментарии
Даже в самых не богатых странах Азии это почему то развито !
Давайте развивать маленькие кафе !!!