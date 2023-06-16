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«Инвестиции в рестораны»: с чем связан ресторанный бум в России?

12:00, 16.06.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
«Инвестиции в рестораны»: с чем связан ресторанный бум в России?
Фото: realnoevremya.ru

За первые три месяца 2023 года оборот общепита в Татарстане вырос на 19% — до 15,6 млрд рублей. Количество предприятий общественного питания увеличилось на 422 — до 5 530. Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось, уверяют эксперты. С чем связан «ресторанный бум» и не является ли этот рост всего лишь статистической погрешностью, восстановился ли общепит после ковида и стоит ли сегодня инвесторам смотреть в сторону кафе и ресторанов — обсуждаем с Михаилом Шариповым, председателем правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, основателем ресторанной группы «МемСол» в прямом эфире «Реального времени Live».

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоБизнес

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:58
    В России мало кафешек где просто можно попить кофе, чай, немного перекусить эчпочмаком, булочкой или круассаном.
    Даже в самых не богатых странах Азии это почему то развито !
    Давайте развивать маленькие кафе !!!
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  • Анонимно 15:02
    Ресторанный бизнес крайне тяжелый, все эти санпины, дорогостоящее оборудование и пр. Респект рестораторам
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Новости общества

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