Казанскую поставщицу МЧС уличили в «инвалидных» аферах

Согласно приговору, фирма осужденной демпинговала на торгах, а после победы заказчик доплачивал ей еще 15%

С подачи Татарстанского общества инвалидов в Казани осуждена Эльвира Волкова, экс-директор и владелец конкурирующей компании — ПКФ «Рекор». На протяжении нескольких лет эта фирма получала крупные бюджетные контракты по поставке спецодежды для спасателей в Курскую и Волгоградскую области, а также Удмуртию и Подмосковье, роняя цену на торгах порой почти вдвое. Далее, как установлено судами двух инстанций, Волкова направляла заказчикам письмо и, ссылаясь на федеральный закон, предлагала увеличить цену контракта с «организацией инвалидов» на 15%. Именно эту надбавку позже назвали мошеннической. Подробности — в материале «Реального времени».

В потерпевших — казанский НИИ и Академия гражданской защиты МЧС



На счету казанского «ПКФ «Рекор» — 52 госконтракта на 50,5 млн рублей, заключенных начиная с создания фирмы в 2017 году. В уголовное дело директора и учредителя компании Эльвиры Волковой попали лишь семь бюджетных поставок 2017—2019 годов на общую сумму свыше 7 млн рублей.

На днях после двух лет судебных разбирательств обвинительный приговор Волковой вступил в силу.

Статус потерпевших в деле казанской бизнес-леди получили казанский ГосНИИ химпродуктов и подразделения МЧС в четырех регионах России, включая отряды федеральной спасательной службы в Удмуртии, Курской и Волгоградской областях, а также — Академию гражданской защиты МЧС России в Подмосковье.

Статус потерпевших в деле получили Казанский ГосНИИ химпродуктов и подразделения МЧС в четырех регионах России. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

С «академиками» у казанцев было два крупных контракта в 2018—2019 годах. Первый — на поставку 1 318 летних полевых костюмов, 1 300 пар зимних и 862 пары летних рабочих перчаток, всего на 2,15 млн рублей. Второй — на 600 костюмов для спасателей за 2,65 млн рублей.

В обоих случаях на получение госзаказа претендовали еще четыре организации, однако цена ПКФ «Рекор» была самой низкой, поэтому именно ее признали победителем электронного аукциона. А дальше получили от директора Волковой письмо с предложением повысить цену контракта на 15%, поскольку «Рекор» является организацией инвалидов и имеет на это право на основании утвержденных правительством России правил предоставления преимуществ организациям инвалидов.

Заказчик в лице руководства Академии госзащиты пошел «инвалидам» навстречу. Точно также поступили при рассмотрении аналогичных предложений руководители подразделений МЧС еще трех регионов и казанского НИИ, согласившиеся переплатить 15% фирме-поставщику. Одним нужны были 500 комплектов форменного обмундирования, другим — 257 летних костюмов, третьим — спецодежда для газосварки и так далее.

Второй контракт на 600 костюмов для спасателей обошелся в 2,65 млн рублей. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Забегая вперед, претензий к качеству товара от казанского поставщика ни у спасателей, ни у химиков не было. Сами контракты числятся давно исполненными и оплаченными. Претензии, ставшие поводом для проверки и расследования, появились у другого казанского поставщика.

Как антимонопольщики лишили «Рекор» соцстатуса

Одним из свидетелей обвинения стал бывший директор ООО «Казанский комбинат надомников+», учрежденного Татарской общественной организацией Всероссийского общества инвалидов. На суде он рассказывал — в 2018-м комбинат и еще ряд компаний претендовали на контракт по поставке обмундирования для отряда пожарных в Татарстане. Но в торгах победила фирма Волковой, как предложившая наименьшую цену.

Цена эта, по мнению директора «ККН+», была ниже себестоимости обмундирования, и он пожелал узнать — каким чудом «Рекор» собирается, если собирается выполнять заказ. Оказалось — чуда нет — конкурент-победитель рассчитывает на получение надбавки в 15% к предложенной цене, как организация инвалидов.

Одним из свидетелей обвинения стал бывший директор ООО «Казанский комбинат надомников+». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Однако в данном случае эти 15% «Рекор» не получил: представители заказчика в ходе проверки установили, что организацией инвалидов получатель контракта не является. К чести руководства «Рекора» — они не отступились и исполнили госзаказ по той самой цене ниже себестоимости. Но конкурент из комбината надомников не успокоился — пожаловался в УФАС по Татарстану на предмет законности получения 15% по другим госконтрактам «Рекора» на пошив спецодежды.

Как позже свидетельствовал в суде представитель антимонопольной службы в ранге начальника отдела УФАС, проверка показала: «в ходе участия в закупках, проводимых госучреждениями, ООО «ПКФ «Рекор» необоснованно указывало, что является организацией инвалидов, что, в соответствии со статьей 29 закона №44-ФЗ, позволяло дополнительно увеличивать сумму контракта на 15% от цены контракта и получать указанные денежные средства при тех же объемах работ».

Но конкурент из комбината надомников пожаловался на предмет законности получения 15% по другим госконтрактам «Рекора» на пошив спецодежды. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Свидетель пояснил, что постановлением правительства РФ организациям инвалидов действительно представляются преимущества в размере 15% от цены контракта, но данная норма по федеральному закону о госзакупках распространяется на две категории организаций:

общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе — созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%,

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов, в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда — не менее чем 25%.

По этим же эпизодам было возбуждено уголовное дело. Фото: realnoevremya.ru

Антимонопольщики установили — «ПКФ «Рекор» данным критериям не отвечает и не является организацией инвалидов, а значит, претендовать на 15% сверх суммы контракта не имеет право. Также в ходе проверки выяснилось — незаконные выплаты из бюджета осуществлялись по семи контрактам, на общую сумму почти в 1 млн рублей. Меньше всего — 18,6 тысячи рублей выплатило казанское ФКП «ГосНИИХП», больше всего — 625,4 тысячи — Академия гражданской защиты МЧС РФ.

По этим же эпизодам было возбуждено уголовное дело.

Осужденная бизнес-леди: «Личной выгоды не преследовала»

В Вахитовском суде Эльвиру Волкову защищали двое адвокатов, в том числе Александр Коган. Факты защита не отрицала, указывала лишь на отсутствие какого-либо преступного умысла.

Подсудимая сообщала, что в ее организации инвалидами являются три работника. Своего производственного цеха нет, однако ПКФ «Рекор» сотрудничает с четырьмя колониями, которые выполняют заказы по пошиву изделий из предоставленных заказчиком материалов (давальческого сырья, — прим. ред.), а также с ПКФ «Кант», в которой Волкова также является директором.

«Поскольку в ПКФ «Рекор» и «Кант» работают инвалиды, я полагала, что указанные организации подпадают под Правила предоставления преимуществ организациям инвалидов <...> по постановлению Правительства РФ», — объясняла суду бизнес-леди и указывала, что у «Рекора» были заключены договоры подряда с инвалидами по здоровью.

В Вахитовском суде Эльвиру Волкову защищали два адвоката, в том числе Александр Коган. Фото: realnoevremya.ru

Волкова подчеркивала — предоставленные ею документы изучали юристы организаций госзаказчиков и заключали договоры с «Рекором» именно как с организацией инвалидов.

«На их решение я повлиять не могла, — сообщала она. — Все работы по этим контрактам были реально выполнены, в срок и без нареканий по качеству и количеству. Когда стало известно, что преференции нам не полагались, я приняла меры к возмещению сумм, полученных в качестве преференций. Личной выгоды не преследовала. Средства, поступившие на расчетный счет, расходовались на хозяйственные нужды предприятия, налоги, зарплату, организацию рабочих мест...».

В ходе следствия ряд свидетелей подтверждали, что являются инвалидами и работали в ПКФ «Рекор». Судом при проверке этих показаний удалось подтвердить лишь факт инвалидности. По данным ФНС, в штате «Рекора» в 2017—2019 годах числился лишь один единственный работник — гендиректор Волкова, при этом, по сведениям Республиканского Бюро судмедэкспертизы, инвалидности у нее нет.

Ответы из Всероссийского общества инвалидов и его татарстанского подразделения подтвердили — фирмы «Рекор» и «Кант» учреждали без них.

Защитники просили квалифицировать действия Волковой как самоуправство, однако Вахитовский суд Казани, а затем и Верховный суд Татарстана признали все семь эпизодов мошенничества доказанными.

Смягчающим вину обстоятельствам признали написанные Волковой явки с повинной по двум эпизодам. С их учетом за семь афер с госконтрактами бизнес-леди получила 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Гражданских исков по делу заявлено не было, вероятно все сверхпроценты фигурантка успела вернуть.

В конце мая Верховный суд Татарстана рассмотрел жалобы трех адвокатов Волковой по этому делу. Однако оснований для ее оправдания, пересмотра дела или смягчения наказания не нашел.

Тем временем осужденная вышла из числа учредителей «ПКФ «Рекор», но осталась во главе другой казанской фирмы, с успехом работающей в том же сегменте с подразделениями МЧС по всей стране.