От Владивостока до Мурманска могут заправиться корпоративные клиенты «ТАИФ-НК АЗС»

О том, что делает ООО «ТАИФ-НК АЗС» для максимально комфортного и качественного обслуживания корпоративных клиентов

Эффективность грузоперевозок во многом зависит от наличия инфраструктуры по пути следования. На территории Татарстана и соседних с республикой регионов многие автотранспортные компании доверяют вопросы обеспечения перевозчиков качественным автомобильным топливом и смазочными материалами одной из крупнейших в России сетей автозаправочных станций — ООО «ТАИФ-НК АЗС». О том, что делает компания для максимально комфортного и качественного обслуживания корпоративных клиентов, какие условия готова предложить, «Реальному времени» рассказал коммерческий директор «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Надежность и простота

Юридическим лицам намного удобнее использовать безналичные расчеты — вся оплата осуществляется путем перевода суммы с одного расчетного счета на другой. На заправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» для этого применяют топливные карты, которые позволяют корпоративным клиентам максимально быстро и удобно вести бизнес.

Работают такие карты по принципу банковских. На лицевом счете клиента содержится информация о количестве денег на счету, лимиту и прочее. Водителю нужно лишь предъявить карту на кассе АЗС, заправиться, а все расчеты будут проведены в электронном виде.

— Наша система безналичных расчетов (СБР) является современной и клиентоориентированной. Ее функционал позволяет корпоративным клиентам самостоятельно управлять своими картами в режиме реального времени и даже настраивать топливные карты под каждый рейс, — пояснил коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Новая система безналичных расчетов (СБР) является современной и клиентоориентированной. Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в многофункциональном личном кабинете реализована гибкая система отчетов для анализа заправок не только по всему автопарку, но и в разрезе каждой топливной карты. То есть при заправке рабочего транспорта руководитель предприятия может легко держать на контроле расход топлива и финансовые вопросы: стоимость и время произведенной заправки, а также количество приобретенного топлива. Таким образом СБР позволяет проводить аналитику до уровня каждой транзакции.

Плюс к этому в личном кабинете есть удобный навигатор. Он при необходимости позволит построить маршрут, где указаны все доступные станции, на которых можно будет заправиться по топливной карте.

Еще одним весомым аргументов в пользу оформления бизнес-партнерства с ООО «ТАИФ-НК АЗС» является стоимость топливной карты. Она символическая — всего 50 рублей.

Заправляйтесь и обслуживайтесь там, где вам удобно

Сеть автозаправок ООО «ТАИФ-НК АЗС» имеет широкую географию присутствия. Уже полюбившиеся заправки с крылатым барсом представлены как в Татарстане, так и в четырех соседних регионах. Кроме того, топливные карты ООО «ТАИФ-НК АЗС» принимаются не только на собственных АЗС, работающих под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой», но и на станциях-партнерах по всей Российской Федерации. Покрытие партнерских АЗС позволяет владельцам топливных карт заправиться как во Владивостоке, так и в Мурманске. Масштабы впечатляют — список доступных АЗС по России, где можно заправиться по топливной карте, составляет более 6 500 станций.

— ООО «ТАИФ-НК АЗС» является крупнейшим оператором розничного рынка нефтепродуктов в Республике Татарстан. Автозаправочные станции также представлены в Республике Удмуртия, Кировской, Ульяновской и Самарской областях. Мы всегда внимательно относимся к потребностям наших клиентов и постоянно расширяем сеть партнерских АЗС в случае поступлений новых запросов. Нашим клиентам доступны партнерские АЗС в любом регионе Российской Федерации, — подчеркнул собеседник.

Сеть автозаправок ООО «ТАИФ-НК АЗС» имеет широкую географию присутствия. Фото: realnoevremya.ru

Заключить договор на поставку топлива по топливным картам можно, обратившись по телефону или оставив заявку на сайте ООО «ТАИФ-НК АЗС».

— Стать корпоративным клиентом ООО «ТАИФ-НК АЗС» может любая компания или индивидуальный предприниматель. Ограничений по размерам автопарка и оборотам нет. Мы дорожим каждым клиентом! За каждым бизнес-партнером, даже у кого всего лишь одна топливная карта, закреплен собственный менеджер. Он сопровождает и консультирует клиента на всех стадиях: заключение договора, выдача и настройка лимитов по топливным картам, оплата по счету и дальнейшее сотрудничество. К менеджеру можно обратиться по любому возникшему вопросу, — продолжил Наиль Шайдуллин.

Компания активно сотрудничает со всеми крупными игроками рынка автомобильных грузоперевозок Республики Татарстан. Фото: realnoevremya.ru

Прозрачно, выгодно, удобно

Для корпоративных клиентов предусмотрена гибкая система скидок, позволяющая получать наиболее выгодные условия для заправки автотранспорта в зависимости от ежемесячного объема выборки топлива.

— Чем больше ежемесячный объем выборки топлива, тем больше скидка, — уточняет Наиль Шайдуллин.



Еще одно преимущество сервиса — прозрачность бухгалтерии. Любую операцию по зачислению денег и их списанию можно контролировать в режиме онлайн. Это снимает с руководства необходимость давать водителям наличные, а после собирать бумажные чеки и контролировать расходы. В конце каждого отчетного месяца фирма-партнер получает весь пакет документов. Итоговая сумма в них включает 20% НДС, и на основании данных документов бухгалтерия клиента может направить в налоговую инспекцию заявление о возврате суммы уплаченного налога. Это приводит к дополнительной экономии за счет снижения налогов.

Для корпоративных клиентов предусмотрена гибкая система скидок. Фото: realnoevremya.ru

Качество топлива — наша приоритетная задача

Но не только за удобство, быстроту и сервис любят автомобилисты заправки «ТАИФ-НК АЗС». В первую очередь «зеленые» АЗС с крылатым барсом на логотипе — это многолетний знак качества! Ведь высококачественное и экологичное топливо на автозаправки сети доставляется напрямую с собственного нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске.

«Зеленые» автозаправки ООО «ТАИФ-НК АЗС» с крылатым барсом на логотипе — это многолетний знак качества. Фото: realnoevremya.ru Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС»

— «ТАИФ-НК АЗС» гарантирует высокое качество нефтепродуктов и уровень сервиса. Это является приоритетной задачей нашей компании. Для каждого клиента — индивидуальный подход и наилучшие условия на рынке. И, безусловно, гарантия качества продукта, — подытожил коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.