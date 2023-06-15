«Стрела» завершает свой поход за бронзу

Казанцы в Пензе гонялись за журавлем, но упустили даже синицу

В эту субботу, 17 июня, в столице Татарстана на стадионе «Тулпар» состоится матч за третье место чемпионата России по регби. В гости к казанской «Стреле» приедет красноярский «Красный Яр». Обе команды уступили в своих гостевых полуфиналах. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Пенза и Казань притягиваются друг к другу в полуфинале

Начинает складываться такое ощущение, что регулярный сезон по регби-15 в принципе можно и не проводить, а сразу назначать полуфинал на пензенском стадионе «Первомайский», куда подъедет «Стрела», и земля будет гореть под бутсами в День России, как в прошлом году, или в преддверии праздника 12 июня, как было сейчас. Все равно с первого тура чемпионата пензенский «Локомотив» и «Стрела» начинают притягиваться друг к другу как магнитом.

Перед началом пензенского полуфинала был продемонстрирован щит как некое дополнение к золотым медалям чемпионам, некий российско-регбийный Кубок Стэнли. Сыграть в полуфинале не смогли два пензенца Андрей Карзанов и хорошо знакомый казанцам южноафриканец Франк Нодье, а у казанцев братья Магомед и Шамиль Давудовы. Увы, Магомед Давудов пропускал матч из-за дисквалификации, наложенной на него по итогам абсолютно бессмысленной игры в предыдущем туре с московским «Динамо». Будем надеяться, что Магомед поможет в матче за бронзу.

Хотя поначалу ненадолго показалось, что Казань готова пойти в поход за золотом, выйдя вперед прямо со старта. Помогла ошибка Дмитрия Сухина, и казанец Гуга Хантадзе занес мяч, правда, без реализации — 5:0. Тут же в матче возникла первая заварушка, с которой судья игры решил бороться, увещевая: «Давайте без этого». Не помогло, «это» повторилось еще в конце первого тайма, правда, уже при игровом и очковом преимуществе хозяев поля. Увы, мы уходили на перерыв в матч при счете — 5:21, в переводе на более привычный футбольный счет — 1:3. Хозяева поля, по ощущениям, набирали очки в каждом из своих подходов. Они были сильнее в схватках, моле, иногда просто заталкивая «дыню» в зачетку казанской команды. Тут, конечно, возникает вопрос: почему «Стрела» дважды отказалась от попытки набрать очки со штрафных, рассчитывая на занос мяча. Но «Локомотив», ошибившись в начале игры, затем стоял в обороне насмерть, и оба раза мы вынуждены были расставаться с мячом. Игра лежа, завал в раке — это регбийные термины, которые, перефразируя на футбольные термины, можно сравнить с положением вне игры. Оба раза в моментах, когда можно было попытаться забить штрафные. По итогу наши потенциальные шесть очков так и остались парить в небе, как журавли, а не оказались в наших руках. Хотя уходить на перерыв при счете 11:21 было бы гораздо комфортней. В конечном итоге сам ход игры показал, что в силовом противостоянии Пенза выглядела сильнее Казани, пару раз просто заползая за нашу зачетку, в то время как «Стрела» ни разу не сподобилась на такое, более того, единственный раз выстояла в защите в подобном моменте только в конце второго тайма.

В эту субботу, 17 июня, в столице Татарстана на стадионе «Тулпар» состоится матч за третье место чемпионата России по регби. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Как «декабрист» Йохан Тромп разбудил партнеров

В начале второго тайма «Локомотив» практически похоронил все наши шансы, в очередной раз занеся попытку в зачетку «Стрелы» — 26:5 или 4:1 по попыткам. Было бы совсем печально, но тут Йохан Тромп, как коллективный декабрист, разбудил партнеров по команде своим прорывом в зону обороны «Локомотива», а Джереми Джордан завершил эту атаку веером — 26:12. До конца матча оставалось чуть более получаса. Увы, но следующая попытка с реализацией прошла только за десять минут до завершения игры. Снова был задействован Тромп, правда, опосредованно. В него буквально влетел Илья Бабаев, удалившийся за атаку в воздухе, и пока Йохан приходил в себя, его партнеры возвращали интригу в пензенский полуфинал. Герман Давыдов разогнал атаку, Степан Хохлов продолжил, Эдди Людик завершил, Кобус Мораис реализовал, «Стрела» сократила счет до — 19:26.

Градус кипения достиг максимума, но Гуга Хантадзе как породил интригу на старте, так же, как Тарас Бульба, убил ее в конце, когда по ходу перспективной атаки отдал неточный пас. Когда пензенцы получили шанс на штрафной, они тут же выбрали удар по воротам, ставший последним результативным действием в игре — 29:19 в пользу «Стрелы».

Тут, кстати, стоит рассказать, помимо того, что происходило на поле, блестящее освещение матча, как и другого полуфинала, который можно назвать красноярским междусобойчиком. Регби одна из самых сложных в восприятии командных игр, но два комментатора (а матч «Локомотива» и «Стрелы» блестяще отработали Антон Хализов, пресс-атташе федерации регби России, и один из лучших многостаночников в комментаторском цехе Алексей Попов) давали полную картину матча, тем самым повышая смотрибельность игры. «Реальное время» зачастую дает оценку трансляциям с водного поло, и тут хочется говорить о белой зависти. Правда, в водном поло все не так плохо, как, к примеру, в травяном хоккее, где полное днище. Можно даже сказать, что трансляции с этого вида спорта стоят на плечах хоккея на траве. А регби из Пензы, возвращаясь к этому виду спорта, с подобным комментарием, с подобным весьма бодрым развитием событий на поле, смотрелся куда интереснее, чем даже финал Лиги чемпионов с «тяни» «Интера» и «толкаем» «Мансити». Кстати, если уж мы упомянули футбол, то регби даже в этом плане обыграл «короля спорта», поскольку в Пензе работала система ВАР, а в футболе эта система с недавних пор работает не везде и не всегда. Конкретно сейчас видеопросмотр не работал в Воронеже, такое впечатление, что демилитаризация первым делом коснулась ВАР.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Берег левый, берег правый

В красноярском дерби также была борьба, правда, она была обусловлена тем, что фаворит «Енисей-СТМ» провел плохую игру практически полным составом. Там еще накрапывал мелкий дождик, мешая обеим командам, но защищаться в плохую погоду всегда проще, чем играть в атаку. Там борьба велась до счета — 14:9, после чего «Енисею-СТМ» просто повезло. Один из игроков команды Алексей Щербань попросту стоял на поле, когда мяч практически выскочил ему под ноги, и оставалось занести его в зачетку «Красного Яра». По итогу — 21:12 в пользу «Енисея-СТМ», на радость его болельщикам и в печаль для «Красного Яра».

Тут, кстати, любопытно, что Красноярск, расположенный на двух берегах реки Енисей, только в регби делится по этому принципу. Раз уж «Реальное время» в свое время рассказало о местонахождении венгерских ватерпольных команд в двух частях столицы Венгрии — Буды и Пешта. Так вот, спортивный Красноярск с правого берега Енисея представлен хоккейными командами «Сокол» и «Бирюса» (для тех, кто не знает, это женский хоккей). Именно на правом берегу расположен ледовый дворец спорта «Платинум арена». Там же базируется знаменитый «Енисей» по хоккею с мячом, регбийный «Енисей-СТМ» и ранее были футболисты «Автомобилиста», затем «Металлурга», игравшие на стадионе, расположенном на острове Свободный.

Далее для наших читателей стоит задача найти бумажную 10-рублевку, чтобы разглядеть Коммунальный мост через Енисей и узнать, какие спортивные и не только команды представляют левый берег этой реки. Понятно, что регбийный «Красный Яр», теперь уже и футбольный «Енисей», который с открытого стадиона перебазировался на крытую «Футбол-Арену». Одноименный баскетбольный клуб, про который также говорят, что он переехал с правого на левый берег, плюс волейбольный «Енисей», базирующийся на «Арене-Север». Еще две известные команды представляют левый берег, это, собственно, «Левый берег», одна из первых команд КВН из Красноярска, а также «Так то» из Сибирского федерального университета. Веселых и находчивых команд в Красноярске много, но какие берега Енисея представляли «Плохая компания» или «Тигры», так и не удалось понять. А подробнее об этом городе, надеемся, «Реальному времени» в ближайшее время расскажет его уроженец Егор Зыков, один из любопытных персонажей российского регби, перешедший в эту игру из профессионального хоккея и защищающий ныне цвета «Стрелы».

Джаудат Абдуллин