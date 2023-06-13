День в истории: советское кино и американское ЦРУ

Чем примечательна дата 13 июня?

Сегодня, 13 июня, Международный день божьих коровок, а также День швейной машинки. 13 июня учредили Госбанк и «Совкино», президент США Франклин Рузвельт придумал прототип ЦРУ. Родились: физик Джеймс Максвелл, поэт и драматург Уильям Йейтс, футболист Ренат Дасаев, экс-гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, композитор Карлос Чавес. Умерли: полководец Александр Македонский, композитор Олег Каравайчук, врач Китасато Сибасабуро, архитектор Искандер Валеев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Лучший вратарь страны

13 июня 1937 года родился композитор, пианист и общественный деятель Ренат Еникеев. После окончания Казанской консерватории он преподавал теоретические предметы и композицию в музыкальном училище, тогда же начал писать свои произведения. Слушатели особенно полюбили его песни «Ак дулкыннар» и «Ләйсән». Также Еникеев занимался исследованием татарского, башкирского, казахского, узбекского, киргизского, таджикского фольклора.

13 июня 1955 года в Риге родилась Зельфира Трегулова, бывший генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. Ее отец — родом из Татарстана, кинооператор. Мать родилась в Киргизии. Трегулова окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Один из ее первых кураторских проектов — «Москва: сокровища и традиции» в художественном музее Сиэтла в 1990 году. В конце прошлого века она начала работать в столичных музеях, а в 2015-м возглавила Третьяковку. В феврале 2023-го Трегулову сменила Елена Проничева.

13 июня 1957 года в Астрахани родился Ринат Дасаев. В 9 лет стал заниматься в футбольной школе, а в 1975-м начал карьеру в воротах местного «Волгаря». Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года. Чемпион СССР 1979 и 1987 годов, а в 1988-м он был признан лучшим вратарем мира. В 2003 году основал Академию футбола и вратарского искусства Рината Дасаева.

13 июня 2001 года из жизни ушел архитектор Искандер Валеев. Валеев участвовал в проектировании авиационного завода имени Горбунова, а также руководил разработкой генеральных планов новых районов Азнакаево, Альметьевска, Бавлов, Бугульмы, Набережных Челнов, Нижнекамска.

Фото: realnoevremya.ru

13 июня 2022 года «Реальное время» рассказало о том, что выпускники казанских школ, особенно отличники, редко остаются продолжать образование в родном городе. Способные подростки стремятся поступить в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, предпочитая их университетам в Татарстане. Почему уезжают дети?



Советскому кино — быть

13 июня 1860 года по указу императора Александра II в России учредили Госбанк. Созданный Петром III в 1762 году другой банк, по сути, существовал только на бумаге (царя свергли через 34 дня после ее подписания). Основной капитал Госбанка исчислялся 15 млн рублей, а на резерв выделили 3 млн рублей. Через 3 года после открытия отделения Госбанка стали появляться в разных городах России.

Фото realnoevremya.ru

13 июня 1924 года был подписано постановление Совнаркома «Об организации кинодела в РСФСР»: появилось Всероссийское фотокинопромышленное акционерное общество «Советское кино», получившее права на импорт, производство и монопольное право на прокат фильмов на территории РСФСР. Среди первых картин — «Дворец и крепость», имевшая успех, в частности, в Германии.



Рузвельт и его организация

13 июня 1865 года родился ирландский поэт и драматург Уильям Йейтс. Еще во время обучения в художественном училище Уильям начинает писать стихи, его способности положительно оценивали такие поэты, как Джерард Хопкинс, Уильям Моррис и Оскар Уайльд. Интерес поэта к оккультизму проявился в его творчестве, так как в нем присутствуют мотивы кельтского фольклора, кроме того, оно проникнуто неоромантическим стилем. В 1923 году Уильяму Йейтсу присуждена Нобелевская премия по литературе.

13 июня 1942 года президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании новой организации, чтобы избежать путаницы при поиске данных разведорганами армии и флота, во время Второй мировой войны появилась необходимость в централизованном сборе информации для формирования лучшей стратегии действий. Так появилось Управление стратегических служб, позже получившее новое название — Центральное разведывательное управление.

