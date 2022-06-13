«Выпускник с московским дипломом лучше, чем выпускник с казанским?»

Мама вчерашнего школьника — о том, почему дети уезжают из Казани учиться в вузы Москвы

Фото: Максим Платонов

Выпускники казанских школ, особенно отличники, редко остаются продолжать образование в родном городе. Способные подростки стремятся поступить в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, предпочитая их университетам в Татарстане. «Почему уезжают дети? Есть такая притча — о талантах, и фраза про не зарывать талант в землю. Не думаю, что уезжающие грезят мечтами о столичной жизни. Скорее о самореализации, развитии, в том числе и профессиональном», — уверена жительница Казани Лилия Садыкова, чей ребенок также учится в Москве. Чем обусловлен этот выбор, о плюсах и минусах высшего образования в республике и обеих столицах родитель рассказывает в авторской колонке для «Реального времени».

Давайте смотреть правде в глаза

Пора экзаменов в разгаре. И если последствия стресса и пробелы в знаниях можно еще как-то ликвидировать со временем, то вот с неправильным выбором профессии на всю жизнь дела обстоят посложнее.

Я не хочу обсуждать чей-то выбор или, не дай Бог, отговаривать. Хочу поделиться плюсами образования в Москве и поговорить о минусах в Татарстане. Давайте смотреть правде в глаза.

Расставлю акценты сразу. Я очень люблю Казань. Город, в котором живут умные и талантливые люди. Люди с высокой культурой, чувством вкуса и вообще прекрасного. Но при всем уважении к нынешнему руководству республики, действительно делающему много для молодежи, до положительного результата ой как далеко. И именно поэтому молодежь стремится уехать в большие города, дальние страны и так далее. И еще. Во избежание идентификации я не буду раскрывать учебное заведение, вуз, в котором учится мой ребенок, и его будущую специальность.

Клятву Гиппократа 300-балльнице из Бугульмы суждено было произносить в Самарском медицинском университете. Фото kazanfirst.ru

Почему пишу?

Несколько лет назад весь Татарстан с придыханием следил за выбором выпускницы-трехсотбалльницы. Даже встреча с президентом Татарстана не повлияла на выбор девочки из Бугульмы в пользу казанского медвуза, и клятву Гиппократа ей суждено произносить в Самарском медицинском университете. Сказать, что все были удивлены и, откровенно говоря, разочарованы, значит, не сказать ничего. Жаль, что сейчас нет информации о том, как учится будущий врач и довольна ли она своим выбором.

Перед нами тоже стояла проблема выбора год назад. Есть пара нюансов — ребенок с медалью окончил государственную школу, входящую в топ-30 российских школ (захотите конкретизировать, поисковики в помощь). Из выпуска в Казани осталась небольшая часть, и, честно говоря, я их не понимаю. Ведь за плечами — мощный бэкграунд, открывающий возможности для хороших результатов ЕГЭ, облегчающий жизнь благодаря полученным знаниям как минимум на первом курсе.

Почему не понимаю? Приведу пример без конкретизации вуза и выпускника. Вчерашний медалист сделал выбор в пользу одного, казалось бы, престижного казанского вуза, ожидая интенсивную учебу и высокую, привычную для него конкурентную среду. Жестокая реальность разбила мечты, наверное, потенциального татарского ученого о непримиримый в принципе с законами естественного отбора факт — в группе было 75% представителей районной элиты Татарстана, чей уровень результатов экзаменов был сильно далек от результатов нашего героя. Печальный — в плане потери года, ну и вряд ли для вуза и науки республики, итог: студент предпочел забрать документы, прервать учебу и сдать ЕГЭ уже в этом году для направления документов в московские и петербургские вузы.

Мне грустно и обидно. И если министр образования республики может спокойно спать от этих фактов, то родители уезжающих детей — нет. Ведь у семьи после письма с радостной новостью о зачислении и размещении списка новоявленных студентов появляется куча хлопот. Как оказывается, напрасных.

Фото: Дмитрий Резнов

Московские и петербургские вузы практически полностью обеспечивают студентов общежитиями. Есть исключения в некоторых, но общая картина такая. Общежития ВШЭ — отдельная тема и новые стандарты российских общежитий. Средний чек в столовой — 350 рублей. К концу первого курса готовят все и всё. Здесь стоит особо отметить качество полуфабрикатов и их доступность. К сожалению, многие бренды неизвестны на казанском рынке, возможно, из-за высокой конкуренции или отсутствия интереса к региону. Москва и Питер — центр притяжения не только умов, но и торговли, разумеется.

О здоровье. Медицинские осмотры и медицинская помощь — в студенческой поликлинике. Штрих к картине — в общежитиях на коронавирус тестировали бесплатно и без исключений в случае контакта. Результаты тестов даже в разгар пандемии в феврале были готовы в течение нескольких часов или одного дня. Удивительно, да?

Учебники и научная литература — без проблем. Сильная практическая база для физиков, химиков, биологов, медиков, и с этим сложно было спорить всегда. Из расходов на образование — только 600 рублей на методическую тетрадь, которую только что утвердили и не успели массово напечатать.

Теперь о «плюшках». Проезд безлимитный на всех видах транспорта за 485 руб. в месяц по социальной карте москвича (опция, доступная для всех иногородних студентов). Транспортная доступность в Москве — это предмет зависти региональных руководителей и высочайшая степень удовлетворенности пассажиров. Доехать на транспорте можно в любую точку Москвы за полночь.

Транспортная доступность в Москве — это предмет зависти региональных руководителей и высочайшая степень удовлетворенности пассажиров. Фото sao.mos.ru

«Пушкинская карта» открывает безграничные возможности для культурного досуга, даже с учетом того, что студенческая жизнь в Москве и Питере — это совсем другая история. Большое количество скидок на спорт и отличные спортзалы, впрочем, не сильно отличающиеся от казанских.

Отдельно о профессиональной мотивации и развитии профессиональной культуры. Формат Ted-X неплохо прижился в высшей школе — к студентам различных вузов и направлений приходят те, кто сегодня участвует в так называемой информационной повестке и чьи имена известны не только профессиональному сообществу. Имеют ли опыт «выхода в люди» успешные татарские чиновники? Только если выступить накануне выборов или участие в качестве волонтеров в очередных массовых мероприятиях.

Вопросы министру образования

Если о насущном, то это все. А если о духовном и вечном, то это только начало. Есть вопросы, которые мне, как родителю вчерашнего выпускника, хочется задать если не президенту, то министру образования.

Почему из пяти российских вузов, в которые были поданы документы, не позвонил только казанский после того, как был сделан выбор не в его пользу? Никакой клиентоориентированности и заинтересованности. Почему-то вузы первой двадцатки рейтинга лучших вузов России дозвонились и уточнили причину отзыва документов и предмет выбора. От казанского — никакой обратной связи.

Фото: realnoevremya.ru

Ответьте честно — выпускник с московским дипломом лучше, чем выпускник с казанским? Ответ знают все. Это — многолетний и устойчивый тренд среди более-менее надежных работодателей республики.

И последнее. Как стать студентом-целевиком и почему об этом так мало известно?

Почему уезжают дети? Есть такая притча — о талантах, и фраза про не зарывать талант в землю. Не думаю, что уезжающие грезят мечтами о столичной жизни. Скорее о самореализации, развитии, в том числе и профессиональном. Как ни крути, там другие возможности. Для умных, хитрых, сильных, молодых и амбициозных. Для тех, кто принимает решения и слушает только себя. Кто не боится трудностей, одиночества и новых условий, выхода из зоны комфорта. А вот воспользоваться возможностями или нет — каждый решает сам.

Лилия Садыкова