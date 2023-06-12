Допрыгнуть до Озерного: детский центр конного спорта «Айда» «отвоевал» кусочек счастья

Благотворительный фонд «Детям» получит возможность выстроить небольшой крытый манеж для обучения детей верховой езде

Фото: Максим Платонов/«Реальное время»

Детский центр иппотерапии «Айда», базирующийся в Международном конно-спортивном комплексе «Казань», добился передачи ему полуразрушенной животноводческой фермы и земельного участка в Высокогорском районе под обустройство крытого манежа. Чуда могло бы и не случиться, но недвижимость не значилась на кадастровом учете и сделка с ней была невозможна, ее как бы вроде до сих пор и нет. «Гордиев узел» разрубило МЗИО РТ, которое по распоряжению Рустама Минниханова передало бесхозную ферму-фантом вкупе с 1,5—2 га земли в безвозмездную аренду небольшому благотворительному фонду «Детям». Его глава Аделина Мингазова собирается построить в этом месте полноценный детский центр с конюшней на 20 лошадей.

Конный манеж для детей — по поручению Минниханова

Счастливым концом обычно заканчиваются только добрые детские сказки, поэтому в красивую развязку драматичной истории по выбиванию целого конного манежа как-то трудно поверить, но факт остается фактом. В начале июня Министерство земельных и имущественных отношений РТ распорядилось передать фонду «Детям» бесхозную ферму и земельный участок в 1,5—2 га в поселке «Озерный» Высокогорского района РТ для обустройства детского центра адаптивного конного спорта (фонд является организатором и финансирует его деятельность с 2011 года).

Будущий центр сможет вместить около 20 лошадей разных пород — для лечебной иппотерапии, адаптивного детского спорта и для обычных прогулок верховой езды. Расширение парка позволит принимать до 40 детей в день.

Информацию о готовящейся сделке по передаче земли в аренду «Реальному времени» подтвердил министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин.

— Это было сделано по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова, — рассказал он. — Раис республики увидел (экспозицию детского конного центра) на одной из коллегий, после чего дал устное задание. Мы этот вопрос «двигаем», сейчас уже согласование получено.

Министр уточнил, что здание и земля под ним будут передаваться в безвозмездную аренду БФ «Детям».

Договор с фондом, по его словам, планируется подписать в течение лета. Заминка связана с тем, что бесхозное здание фермы необходимо поставить на кадастровый учет, а также провести межевание земельного участка под ним. «Думаю, что до конца лета мы успеем провести эти работы», — пообещал он, не став называть точные сроки сделки.

«Сразу почувствовала, что место родное, не «отпускает»

— Здесь все сошлось: и глава Общественной палаты РТ встала на нашу сторону, бывшие собственники заброшенных земель пошли навстречу, и профильные ведомства помогли, — подтвердила «Реальному времени» глава БФ Аделина Мингазова.

И добавила, что бывшие владельцы не просто «сбросили с баланса» участок, а позаботились передать его в надлежащем состоянии. «Насколько я знаю, перед передачей земли в республиканскую собственность провели экологическую рекультивацию», — отметила она. Ну разве не сказочный финал?

Хотя был момент, признается она, когда казалось, что ничего не выйдет, процесс не сдвигался с начальной точки. «Эту бесхозную ферму мы нашли случайно три года назад, и она сразу «запала» в душу, — рассказала Аделина Мингазова. — Увидели высокие потолки в 7-9 метров, большое просторное помещение длиной в 20 метров и в ширину 70 метров. Общая площадь — около 1000 кв.м».

— На мой взгляд, это прекрасное место для детского конного манежа. И сама местность притягивает: много солнца, сельская природа, тишина. Тогда я почувствовала что-то родное и близкое, и само место «не отпускает». До этого нам попадались разбитые коровники-мазанки с низкими потолками и с узким проходом. Это не для лошадей. Плюс у этой фермы по одной стороне можно разместить большую конюшню, по другой — раздевалку для детей. А на выходе — огромный луг для выгула лошадей. Конечно, за три года вандалы изрядно порушили здание, но это меня не пугает. Мы объехали немало заброшенных ферм вокруг Казани, но лучшей так и не встретили. Это идеальное место для обучения детей верховой езде, — уверена она.

Техническое обследование здания поручено провести «Татинвестгражданпроекту». «Мы в курсе ситуации. Более того, получили соответствующее поручение от Минземимущества РТ», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ТИГП. В настоящее время специалисты уточняют ряд деталей технического задания для полноценного выполнения работ. «В самое ближайшее время специалисты выйдут на объект для исследования участка», — заверили в организации. Если бы этого поручения не было, тогда благотворительному фонду пришлось самому собирать деньги у добрых граждан на проведение обязательной и дорогостоящей процедуры, а это несколько сотен тысяч рублей.

«Мы не первые, кто ищет места на ферме»

Почему благотворительный фонд взялся искать место под детский манеж? Ведь их не притесняют на площадке Международного конно-спортивного комплекса «Казань», где они проводят занятия с детьми начиная с 2011 года. Во-первых, тренировать детей с ограниченными возможностями под открытым небом сложно для самих детей — в дождь и снег не разгуляешься. Все-таки, детям нужен крытый манеж, чтобы не зависеть от погоды, объясняет Мингазова.

Во-вторых, на территории Международного конно-спортивного комплекса «Казань» недавно приняли большое количество элитных породистых лошадей с Центрального московского ипподрома. В идеале горячие скакуны не должны пересекаться с детскими лечебными лошадьми, а тут стычки будут неизбежно.

— В-третьих, строить отдельный манеж на Казанском ипподроме нет смысла, так как земля — чужая, а мы работаем «на птичьих правах». Наш фонд не первый и не последний, перед которым встала проблема собственного пристанища. Оказалось, что многие центры открываются в бывших фермах, и мы последовали по этому пути, — пояснила Мингазова.

В идеале горячие скакуны не должны пересекаться с детскими лечебными лошадьми, а тут стычки будут неизбежно. Фото: Максим Платонов/«Реальное время»

Почему владелец не отдал ферму в аренду

Изначально команда фонда рассчитывала съехать с Казанского ипподрома еще в 2020 году, когда обнаружила просторную ферму в Озерном. «Мы рассчитывали взять ее в аренду за скромные деньги, так как здание пустовало много лет и нуждалось в реконструкции, — рассказывает Аделина Мингазова. — Приехали на казанское предприятие с предложением заключить договор. Но обнаружилось, что здание не состоит на кадастровом учете, а значит, официальное оформление сделки невозможно. Ну как мы будет восстанавливать здание без документов? По грантам надо отчитываться. Почти год длилась эпопея с регистрацией недвижимости. Казанский завод был рад избавиться от хлопот. Но неожиданно совет директоров общества отказал в согласовании сделки без объяснения причин. Московские акционеры предприятия приняли решение продать землю под коттеджную застройку, что и похоронило идею переезда».

Тем временем команда фонда удостоилась первого места в республиканском конкурсе социальных предпринимателей по итогам 2020 года. «В рамках президентского гранта мы проводили инклюзивные занятия по верховой езде. На тот момент у нас было 4 лошади. Но мы успели провести занятия с 78 детьми».

После того как переговоры об аренде зашли в тупик, глава организации решила искать помощи у президента Татарстана. В его электронную приемную было отправлено письмо, в котором фонд просил оказать содействие в поиске места для нового центра иппотерапии и адаптивного спорта. Запрашиваемая ими площадь небольшая — 20 на 60 метров. Долгое время ответа вообще не поступало, но потом появились альтернативные предложения — площадки в Высокогорском и Пестречинском районах РТ. Эти варианты не устроили, так как находились на расстоянии 65 км от города. «Ну кто будет каждый день ездить по 130 км, чтобы тренировать детей», — объясняет свой отказ Аделина Мингазова. В конечном итоге акционеры казанского предприятия пошли на уступки и передали участок под центр МЗИО РТ.

— У этого фонда действительно сложный и масштабный проект. Без государственной поддержки его не вывести на новый уровень, — говорит глава благотворительного фонда «Окно в надежду» Глеб Аржаков. — Обычно работа благотворительных фондов держится на дружеских связях с бизнесом. Кто-то может дать участок, кто-то — денег. Таким образом, можно «тушить пожары» — собирать деньги, например, на срочную операцию. А у Аделины проект с большой перспективой, ему нужна команда сверху. И этого будет достаточно.