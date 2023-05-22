В Казани отопительный сезон 2022/2023 оказался на две недели короче предыдущего

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отопительный сезон 2022/2023 годов в Казани прошел без происшествий и продлился на две недели меньше, чем предыдущий период. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Василий Лысачкин:

— Отопительный период в Казани, начавшийся 26 сентября, завершился 24 апреля. Благодаря ранней весне продолжительность отопительного периода была на 14 дней меньше, чем в прошлом году — 211 дней против 225, — сообщил он.

Аварий, повлекших отключение отопление более чем на 6 часов, за отопительный сезон 2022/2023 не было, заверил Василий Лысачкин. Он объяснил это большой подготовительной работой к этому периоду.

Скриншот трансляции «делового понедельника»

Напомним, в начале апреля в Казани зафиксировали три температурных рекорда. Воздух днем прогревался до +19 градусов. Горожане жаловались, что при включенных батареях они «вынуждены платить за то, что сейчас не надо».

В ответ на это в казанском Комитете ЖКХ сообщили, что в домах еще рано отключать отопление. По норме сезон завершается в день, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять выше +8 градусов.



Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя недовольство горожан, обращал внимание, что «тепловое хозяйство и центральное отопление города — это не самовар и не выключатель света на кухне, который одним щелчком не переключишь». Однако жалобы все же услышали — 10 апреля градоначальник объявил, что мощность отопления начнут уменьшать.



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Татьяна Демина