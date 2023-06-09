День в истории: Ельцин бьет горшки, космонавты не могут обыграть землян

Чем примечательна дата 9 июня?

Фото: realnoevremya.ru/Михаил Козловский

Сегодня, 9 июня, — Международный день друзей и архивов, в России — День группы советских войск в Германии. 9 июня начали строить Иннополис, в Казань приехал Ельцин, в СССР приняли закон о смертной казни за побег за границу, было подписано соглашение о раздельном базировании Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины, в Казахстане состоялись выборы нового президента, в космосе сыграли в шахматы. Родились: актриса и музеолог Луара Шакирзянова, первый казанский губернатор Петр Апраксин, актриса Натали Портман. Скончались: писатель Чарльз Диккенс, конструктор Семен Лавочкин, фотограф Анна Аткинс. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Здесь будет город заложен



9 июня 1950 года в деревне Кулле-Кими Атнинского района родилась Луара Шакирзянова. Как и все дети в семье, получила имя в честь рек (Лена, Амур и Нил). Поступила в Казанское театральное училище, работала в Татарской филармонии как артистка разговорного жанра и ведущая концертных программ в эстрадной группе Зифы Басыровой. После окончила татарскую студию Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и в 1973-м стала играть в театре Камала под псевдонимом Зухра Шакирзян. Также помогла, по приглашению Исламского общества Финляндии, любительскому коллективу татарской диаспоры. Пять лет работала старшим инспектором отдела театров в Министерстве культуры ТАССР, а с 1984 года занимается театральным музеем

9 июня 1996 года в Казань приехал первый президент России Борис Ельцин. Он побывал на открытии обновленного концертного зала консерватории и посетил Сабантуй, где с завязанными глазами разбил горшок.



9 июня 2012 года в Иннополисе прошла торжественная церемония закладки капсулы с посланием жителям умного города. В мероприятии приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент Татарстана Рустам Минниханов и министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Так началось строительство наукограда.

9 июня 2022 года «Реальное время» сообщило, что компания «Ак Таш» Газинура Ахметова, которая была подрядчиком срочного строительства в Казани новой инфекционной больницы стоимостью 1,8 млрд рублей в прошлом году, потребовала 3 млн рублей от субподрядчика ООО «Интех»: он, взявшись выполнить пусконаладку систем вентиляции, сорвал работы, а возвращать аванс не хочет. Контраргументы представлены не были: представители ответчика на судебные заседания не являлись, и татарстанский арбитраж требование «Ак Таша» удовлетворил.

Фото: realnoevremya.ru

Казнь за побег

9 июня 1935 года в СССР принят закон о смертной казни за побег за границу.

Родственники перебежчиков также объявлялись преступниками. Расстрел, как мера наказания, был отменен после смерти Сталина, а ограничения по пересечению границы оставались до 1990 года и нового закона «О въезде и выезде».

9 июня 1995 года президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины. Начало этого процесса началось в 1994 году — тогда стороны подписали Соглашение о поэтапном урегулировании проблемы Черноморского флота, предполагающее раздельное базирование.



Токаев — наш елбасы

9 июня 1934 года вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака. Этот персонаж впервые появился в мультфильме «Маленькая мудрая курочка». Его нарисовал аниматор Дик Ланди. Дональд был схож с современным персонажем — перья, цвет клюва и одежда были такими же, но тело — более толстое, а ступни — меньше.

9 июня 1970 года состоялась первая в истории шахматная партия между космонавтами в полете и «представителями Земли». Космос представлял экипаж советского космического корабля «Союз-9» — летчики-космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов; Землю — руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и летчик-космонавт Виктор Горбатко. Партия продолжалась 6 часов. Связь осуществлялась по радио. Шахматы были приспособлены к невесомости. Обмен ходами происходил при прохождении корабля над территорией СССР. Все участники партии «Космос — Земля» приняты в почетные члены Центрального шахматного клуба СССР. Партия на 35-м ходе закончилась вничью.

Фото: realnoevremya.ru

9 июня 2019 года состоялись внеочередные выборы президента Республики Казахстан. 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Действующим президентом стал председатель сената Касым-Жомарт Токаев. По конституции, он должен был быть главой страны до окончания выборного срока Назарбаева. На выборах Токаев победил с результатом в 70,96%.

