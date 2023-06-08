День в истории: производят автомобили, плутоний и пылесосы

Чем примечательна дата 8 июня?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 8 июня, в России День социального работника и республики Карелия. 8 июня утвердили герб Бугульмы, приняли устав казанского аэроклуба, вышел серийный автомобиль «Руссо-Балт», начался первый съезд ВООПИиК, был запущен советский реактор для производства оружейного плутония, запатентован первый в мире пылесос, создана Международную организация журналистов. Родились поэт Халиса Ширман, публицист Александр Аксаков, живописец Иван Крамской. Скончались писательница Жорж Санд, драматург Галиаскар Камал, муза Пушкина Анна Керн. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Прыгать — по уставу!

8 июня 1782 года императрица Екатерина II утвердили герб Бугульмы: «В голубом поле серебряная рыба с голубыми пятнами, называемая пеструшка, которыми сей страны воды весьма изобилуют». Также изначально в верхней части была изображена куница. В советский период исторический герб Бугульмы не использовался. 21 февраля 2007 года решением района совета был утвержден новый герб, за основу был взял исторический вариант.

8 июня 1933 года газета «Красная Татария» сообщила, что принят устав казанского аэроклуба. Клуб в это время имел 3 самолета марки Ш-2 (в том числе 2 амфибии). К 12 июня в Казани уже было 15 парашютистов.

8 июня 1969 года в селе Зай-Каратай Лениногорского района родилась Халиса Ширман. Начинала писать рассказы и стихи в школе. Также она автор сценариев для телеканала «ТНВ»: «Язмышлардан узмыш юк икән» («От судьбы не уйдешь»), «Яланаяклы кыз» («Босоногая девушка»), «Ерактагы якты йолдызым» («Моя далекая светлая звезда»). Руководит литературным объединением «Әллүки» при Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

8 июня 2022 года «Реальное время» сообщило, что в Татарстане развернулась детективная история о присвоении и растрате имущества судоходной компании «Татфлот» капитанами теплохода «Волгарь-1». По версии обвинения, которую, кстати, поддержал на этапе следствия собственник судна, капитаны неоднократно продавали горючее налево и неслабо на том обогатились. Продавали, в частности, экипажу корабля самарской компании. Однако в итоге «Татфлот» отказался от претензий и прислал документ, что ущерба не было. Суд уголовное преследование прекратил.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Рижский автопром

8 июня 1909 года на вагонном отделении рижского Русско-Балтийского завода был произведен первый отечественный автомобиль серийного производства «Руссо-Балт», двухместная машина серого цвета с 24-сильным 4-цилиндровым двигателем. Модель стала наиболее массовой в истории завода — было выпущено 347 экземпляров. «Руссо-Балты» выпускались в Риге вплоть до июля 1915 года, когда город уже стал прифронтовым.

8 июня 1966 года в Москве начался Первый учредительный съезд Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Случилось это после принятого 23 июля 1965 года Постановления Совета Министров РСФСР об организации ВООПИиК. В советские годы членами общества числилось около 10 миллионов человек по всей стране.

8 июня 1948 года был запущен советский реактор для производства оружейного плутония мощностью 100 МВт. Возводить его начали в августе 1946 года. 16 апреля 1949 года был получен первый оружейный плутоний, а 29 августа на Семипалатинском ядерном полигоне была взорвана первая советская атомная бомба.

Крути и убирайся

8 июня 1869 году американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос Whirlwind. Чтобы он работал, нужно было крутить ручку, которая соединялась ременным приводом с вентилятором. При этом сам пылесос был компактным и легким. Но как одновременно крутить ручку и перемещать пылесос по полу? Макгаффни продавал свое изобретение по 25 долларов за штуку.

8 июня 1946 года в Копенгагене представители 21 страны антигитлеровской коалиции создали Международную организация журналистов. Основные задачи организации: сохранение мира, укрепление международной дружбы и сотрудничества путем свободного, правдивого и честного информирования общественности, борьба против пропаганды войны, фашизма, национальной и расовой дискриминации, разного рода конфликтов.

