«ПСО «Казань» предлагали самые комфортные варианты мирового соглашения»

Фото: Максим Платонов

Сегодня Арбитражный суд Татарстана начнет рассматривать по существу спор между ПСО «Казань» и «Банком Казани» из-за неустойки в 250 млн рублей, взысканной банком после расторжения клиентом крупного дорожного госконтракта стоимостью 1,1 млрд рублей. Из-за наложения ареста на счета подрядчика банк–гарант (выдал гарантию на исполнение госконтракта) вынужден был из собственных средств вернуть заказчику ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» неотработанную подрядчиком сумму аванса в 96 млн рублей, но взамен начислил недобросовестному исполнителю «штрафные» в размере 5% в день, как и прописано в договоре. Компания Равиля Зиганшина до сих пор не вернула деньги ни заказчику, ни банку-партнеру, но зато выкатила последнему претензии о неосновательном обогащении.

Должники часто обвиняют своих партнеров в злоупотреблениях

К решающему моменту подошло судебное разбирательство неординарного дела о неустойке в 5% за каждый день просрочки в рамках заключенного между ПСО «Казань» и «Банком Казани» соглашения о выдаче банковской гарантии в 2019 году. Компания Равиля Зиганшина задним числом добивается пересмотра ее размера, вплоть до нуля, указывая на чрезмерно высокий процент. В своем иске ПСО «Казань» указало, что «Банк Казани» неправомерно начислил неустойку и должен вернуть списанные с его счета 250 млн рублей.

«Банк Казани» ссылается на исключительные условия соглашения, аргументируя тем, что оценивать неустойку в 5% необходимо в комплексе со всеми предшествующими сделке обстоятельствами, а не сужать спор до одного фрагмента. Не согласившись с требованиями застройщика, банк предъявил встречный иск о взыскании с ПСО «Казань» остатка начисленной неустойки в размере 842 млн рулей. Ведь стороны добровольно, в здравом уме и памяти, согласились на установление именно такой величины неустойки, поэтому апеллировать к неосновательной выгоде кредитора, мягко говоря, неверно, считают в «Банке Казани».

Предсказывать исход дела профессиональные юристы не берутся. Но указывают, что споры о справедливости взыскания неустойки являются наиболее распространенными. Как правило, иски о неосновательном обогащении подают должники, которым выгодно обвинять своих партнеров в злоупотреблении и в избыточности требований.

Фото: Максим Платонов

«Банк Казани» пошел навстречу ПСО «Казань»

Каким образом один из крупных дорожных подрядчиков, который «ворочал» миллиардами, подписался на неустойку в 5% в день? В 2018 году ПСО «Казань» заключило госконтракт с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» на выполнение реконструкции автомобильной дороги М-7 стоимостью 1,1 млрд рублей. Как и положено, под обеспечение обязательств по госконтракту «Банк Казани» выдал подрядчику банковскую гарантию. Взамен ПСО «Казань» разместило депозит на эту же сумму. При выдаче первой банковской гарантии неустойка составляла привычные 0,005% в день, но в случае досрочного расторжения договора проценты не выплачиваются. Все логично — когда маленькая неустойка, то и условия соответствующие.

Однако по ходу проведения работ ПСО «Казань» уменьшило сумму депозита и попросило досрочно снять деньги. В этом случае, согласно исходным условиям, весь годовой процентный доход с депозита «сгорал». Но по просьбе клиента банк сохранил ему начисленные проценты, потребовав более жестких санкций за просрочку исполнения обязательств по возврату суммы гарантии. Тогда стороны и подписали соглашение о предоставлении новой (второй) банковской гарантии, которая предусматривала неустойку 5% в день.

— Сохранение годового процентного дохода для ПСО «Казань» было обусловлено установлением меры ответственности ПСО в случае просрочки обязательства по расчету 5% в день за каждый день просрочки, — пояснили «Реальному времени» в «Банке Казани».

Это должно было дисциплинировать бенефициара компании к своевременному исполнению обязательств по дорожному контракту.

Фото: Максим Платонов

Расторжение контракта, вскрытие гарантии и двухмесячный арест счета

Несмотря на жесткие штрафные санкции, ПСО «Казань» не смогло полностью выполнить госконтракт. Объем невыполненных работ составил 96 млн рублей. По этой причине «Волго-Вятскуправтодор» потребовал возвращения аванса на эту же сумму, направив две претензии от 18.10.2021 и 23.11.2021. Ни на одну из них в ПСО «Казань» не ответили. В результате 6 декабря 2021 года ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» расторгло контракт с ПСО «Казань».

Молчание компании привело к тому, что возвращать невыплаченный ею аванс в сумме 96,3 млн рублей пришлось «Банку Казани» за счет собственных средств.

— Банковская гарантия выдается как гарантия исполнения контракта. По этому контракту заказчик перечисляет средства подрядчику за выполненные работы. Но в случае неотработки аванса банк должен вернуть аванс вместо подрядчика. Здесь поручения не нужно, тут действуют правила банковской гарантии, — пояснили в «Банке Казани».

Далее банк планировал списать 96,3 млн рублей в порядке регресса со счетов ПСО «Казань», но сразу сделать этого не удалось. К тому моменту против компании возбудили уголовное дело, а его счет в банке был арестован по решению Советского районного суда Казани.

Фото: Максим Платонов

Пассивность ПСО «Казань» привела к губительной неустойке

По решению следственных органов, арест счетов продлился 2 месяца, но ПСО «Казань» не предприняло активных действий для его снятия. Наоборот, за это бился «Банк Казани». Юристы банка одновременно подали иски о взыскании 96,3 млн рублей и заявление в Советский райсуд с требованием разморозки счета. Эти два судебных процесса шли параллельно, но не принесли результатов. Следственный комитет РТ отказал в снятии ареста, указав, что банк не может быть надлежащим лицом. За это должна была бороться сама компания Зиганшина.

— Такая возможность у него была. ПСО «Казань» заранее знало об арестованном с 11 июня 2021 года счете, о своих неисполненных обязательствах перед «Волго-Вятскуправтодором», было уведомлено в январе 2022 о полученном банком требовании заказчика о выплате суммы банковской гарантии, но никаких действий по снятию ареста со своего банковского счета не принимало. Почему они этого не сделали — загадка, — удивляются пассивности в «Банке Казани».

В результате после снятия ареста со счета банк списал основную сумму долга по авансовым платежам в 96,3 млн рублей и неустойку в 250 млн рублей. Общая сумма неустойки составила почти 1 млрд рублей. Грубо говоря, у ПСО Казань образовался долг в 850 млн рублей.



— До этого мы предлагали самые комфортные разнообразные варианты мировых соглашений, но они на это не согласились. Честно говоря, они, похоже, просто не хотят отдавать долги, — считают в «Банке Казани».

По мнению юристов банка, компания сначала должна погасить долги, а потом вести речь о сокращении неустойки: «Если они хотят что-то обнулить, они сначала должны вернуть долг, а потом обсуждать пересмотр процентов по неустойке».

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Однако ПСО «Казань» поступило по-своему. Компания обратилась с иском о неосновательном обогащении и снижении неустойки. Банк ответил зеркальными мерами, подав встречный иск о взыскании неустойки по полной программе на 850 млн рублей. По словам экспертов, ПСО придется доказывать несоразмерность неустойки, но четких критериев в законодательстве нет. Иногда должники спекулируют тем, что оказались в слабой переговорной позиции в отношениях с кредитором. На первых заседаниях ПСО «Казань» избрало именно такую тактику, обвинив кредитора в ненадлежащем исполнении обязательств по снятию ареста, но эти аргументы были признаны несостоятельными.

Позиция банка: надо смотреть в комплексе

В «Банке Казани» уверены, что рассматривать дело о договорной неустойке нельзя в отрыве от контекста взаимоотношений кредитора и ПСО. «Банк перед заключением соглашения о выдаче банковской гарантии пошел навстречу ПСО и сохранил начисленные проценты на депозит. Банк свои обязательства в полном объеме выполнил. ПСО допустило просрочку. По жалобе Банка арест со счета был все-таки снят, но в связи с бездействием ПСО была начислена неустойка, о размере которой сейчас идет спор».

По словам юристов кредитной организации, ПСО ничего не сделало для снятия ареста и допустило просрочку перед банком, а теперь считает, что за это бездействие должен платить банк.

— В принципе для компании свойственно ненадлежащим образом исполнять свои обязательства, об этом свидетельствует долги перед ФНС в размере 4 755 001 799,87 рублей, многочисленные судебные разбирательства, например, споры с ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» на сумму 73 400 000 рублей, спор с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» на сумму 33 959 709 рублей. Теперь перед судом стоит непростая задача, можно ли игнорировать договорное условие экономически независимых коммерческих компаний и по сути менять баланс достигнутых между сторонами договоренностей, в то время как банк свои обязательства в полной мере исполнил и проценты за ПСО сохранил, — подчеркивают в кредитном учреждении.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу ПСО «Казань» с просьбой высказать свою позицию по спору с банком. По получении комментарий будет опубликован.