День в истории: независимость Черногории и крупнейшая железнодорожная катастрофа в СССР

Чем примечательна дата 3 июня?

Сегодня, 3 июня, Всемирный день велосипеда. 3 июня в Казани был устроен крестный ход по случаю проведения первого всероссийского праздника трезвости, снесли триумфальную арку «Красные ворота» в Москве, произошла железнодорожная катастрофа под Уфой, астронавт Эдвард Уайт вышел в открытый космос, Черногория объявила о независимости. Родились революционер Яков Свердлов, киноактриса Екатерина Скулкина, король Великобритании Георг V, прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Умерли писатель Франц Кафка, боксер и олимпийский чемпион Мохаммед Али, актриса Анастасия Иванова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Праздник трезвости

3 июня 1885 года родился российский революционер и председатель Всероссийского ЦИК Яков Свердлов. Во время первой русской революции он вел агитацию в Казани и работал в местной большевистской организации. А в 1907 году Казанская судебная палата приговорила его к заключению сроком на два года. После Октябрьской революции первым председателем ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов стал Лев Каменев, но очень скоро его сменил Свердлов, заняв, таким образом, на полтора года, вплоть до своей смерти, высшую государственную должность в РСФСР. По официальной версии, умер, заболев «испанкой».

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3 июня 1913 года в Казани по предложению Казанской духовной консистории был устроен крестный ход по случаю проведения первого всероссийского праздника трезвости. На тот момент в праздновании приняло участие более 230 обществ трезвости по всей России, а участникам было роздано несколько тысяч книг против пьянства. После крестного хода организаторы предложили обед в доме Общества трезвости на улице Подлужной.



3 июня 1976 года родилась киноактриса Екатерина Скулкина. Выросла в Йошкар-Оле, где окончила медучилище, а в 1997 году переехала в Казань. Екатерина поступила в Казанский государственный медицинский университет и на втором курсе начала играть в КВН за сборную своего вуза. Была одним из капитанов команды «Четыре татарина». В 2008 году стала участницей популярного шоу Comedy woman. В недавнем вышедшем выпуске комедийного проекта «Концерты» на ТНТ появилась в команде «Татары».

3 июня 2022 года «Реальное время» сообщило, что ущерб по уголовному делу новой волны обманутых дольщиков в Казани может превысить 200 млн рублей. На проблемных стройках жилых комплексов «Мелодия», «Жардин» и «Поколение» опера и следователи накопали материалов на шесть эпизодов преступлений, включая хищения путем обмана и растраты.

Фото: Ринат Назметдинов

Крупнейшая железнодорожная катастрофа СССР

3 июня 1927 года в Москве снесли «Красные ворота». Триумфальная арка была построена по приказу Петра I в 1709 году после победы в Полтавской битве, однако в марте 1927 года ВЦИК решил, что она мешает проезду городского транспорта, а ранее там уже начали прокладывать трамвайные пути. После множества разбирательств арку все-таки убрали, а через несколько лет одна из первых станций московского метро получила название «Красные ворота».

В ночь с 3-го на 4-е июня 1989 года под Уфой произошла крупнейшая в истории СССР и России железнодорожная катастрофа. Трубопровод «Западная Сибирь — Урал — Поволжье» взорвался, когда рядом проходили два пассажирских поезда: «Новосибирск — Адлер» и «Адлер — Новосибирск». По разным данным, погибло от 570 до 645 человек, а ранено более 600. В городе Аше в 10 километрах от места происшествия вылетели стекла. Судебное разбирательство шло на протяжении шести лет, за это время к ответственности привлекли десять должностных лиц. На месте трагедии построен восьмиметровый мемориал, ежегодно здесь проходят траурные митинги.

Фото: NASA

Второй человек в открытом космосе

3 июня 1965 года американский астронавт Эдвард Уайт вышел в открытый космос и пробыл там около 20 минут. После возвращения на Землю был назначен пилотом командного модуля в экипаж первого пилотируемого полета по программе Apollo. В 1967 году во время одной из тренировок на корабле возник пожар, все члены экипажа, в том числе и Уайт, погибли. До Уайта, 18 марта 1965 года, первым в открытый космос вышел советский космонавт Алексей Леонов.

3 июня 2006 года парламент Черногории, бывшей югославской республики, объявил о независимости государства и ее выходе из союза с Сербией. В стране был проведен референдум, по результатам которого 55,5% избирателей высказались за независимость. Одной из причин проведения референдума считается решение Черногории вступить в ЕС и НАТО.

