«Для меня «Нижнекамскнефтехим» стал частью жизни, частью семьи. А семью не меняют»

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Они остаются верными родной компании, зачастую трудясь на предприятии несколько десятков лет. За это время «работники-долгожители» становятся профессионалами высокого класса и верными надежными наставниками для молодых специалистов. Коллеги и руководство о них говорят — такие на вес золота! Новый проект нижнекамского предприятия СИБУРа с романтическим названием «Между нами химия» рассказывает о специалистах, которые внесли свой вклад в развитие «Нижнекамскнефтехима». Продолжая цикл публикаций, «Реальное время» расскажет об Ильшате Яббарове — электромонтере 6-го разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования заводов этилена, производства стирола и полиэфирных смол II промышленной зоны «Нижнекамскнефтехима».

«Попал в профессию случайно»

О себе Ильшат Яббаров рассказывает неохотно — природная скромность не позволяет настоящему мужчине хвалиться своими достижениями. Говорит лишь, что в детстве не мечтал стать электромонтером. Скорее, пожарным или космонавтом. А в саму профессию попал случайно:

— Помню, после школы нужно было куда-то поступать, получать профессию. Особо долго не выбирал — практически сразу остановился на Нижнекамском нефтехимическом техникуме. А специальность — электромонтер. Тогда многие мальчишки именно в этот техникум поступали, — начал свой рассказ Ильшат Яббаров.

Отучившись положенные 3 года, он прошел полугодовую практику на промышленном гиганте Нижнекамска — «Нижнекамскнефтехиме». Тогда-то и решил, что хочет связать свою рабочую судьбу именно с заводом: «Была не была. Возьмут — мое. А нет — значит, такова судьба». И тут удача! Тренер по настольному теннису Олег Рамазанович Аллояров помог Ильшату прийти на завод.

В отделе кадров посмотрели диплом и приняли юношу на должность электромонтера по ремонту электрооборудования. Да не абы куда, а в энергоцех завода этилбензола и стирола Нижнекамского производственного объединения «Нижнекамскнефтехим».

— Сейчас уже многое из того времени забылось. Да и первый день помню смутно. Страха перед работой никогда не было. Лишь понимаешь, что опыта как такового нет, а работать нужно здесь и сейчас! И работать хорошо, чтобы не подвести ни себя, ни начальника, ни предприятие. Помогли коллеги. Не бросили, объяснили, многому научили. Без их поддержки мне было бы в разы сложнее. Помню хорошо моего первого начальника — Валерия Александровича Грызана. Он без раздумий меня взял. За что я ему очень благодарен, — вспоминает Ильшат Яббаров.

«Когда уходил служить, четко понимал, что вернусь обратно. Ведь к предприятию прикипел душой»

Проработав чуть больше года на «Нижнекамскнефтехиме» и получив к этому времени четвертый разряда, Ильшат ушел в армию. На 2 года молодой человек был отлучен от уже полюбившейся профессии:

— Когда уходил служить, четко понимал, что вернусь обратно на завод. Без вариантов! Прикипел душой к предприятию, к людям, к работе. Поэтому, как вернулся — сразу обратно, в родной энергоцех завода этилбензола и стирола...

«Нужно всегда идти в ногу со временем и не переставать учиться»

С 2005 по 2019 год Ильшату Яббарову скучать было некогда. Вместе с технологическим персоналом и механической службой проделали огромную и важную работу — перевели насосы, перекачивающие легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ), с одинарных торцевых уплотнений на двойные. Благодаря этому в разы снизилось количество выбросов в атмосферу вредных веществ.

— Работать всегда было интересно. Мне нравится видеть результаты своего труда. К примеру, при моем непосредственном участии с 2011-го по 2016 год произведена замена приборов системы ПАЗ (противоаварийной защиты) в К-121, — продолжил рассказ наш собеседник.

«Мне хочется идти в ногу со временем, понимать, как и что работает»

Сидеть на месте, по словам Ильшата Яббарова, — это прожигать жизнь. Мужчина уверен, что всю жизнь нужно учиться. Тем более с такой профессией, к тому же масштабы нижнекамского завода СИБУРа позволяют работать на разных производствах.

— Не перестаю учиться новому. Сегодня, в век высоких технологий, цифровые решения активно внедряются в технологический процесс. Мне тоже хочется идти в ногу со временем, понимать, как и что работает. К примеру, сейчас на предприятии работает система цифрового наряд-допуска. Это очень удобное решение! То есть, если раньше сотрудники всех задействованных служб и подразделений работали с бумажными документами, то сейчас это можно сделать в электронном формате, со своего рабочего места. Это значительно сокращает время допуска бригад к проведению работ, — отметил Ильшат.

Роман длиной в 33 года

Говоря о своей профессии, Ильшат Яббаров раз за разом повторяет, что главное в ней — это внимательность. Он уверен, что людей этой непростой профессии объединяет ответственность за результат. Во многом именно от них зависит безотказная работа сложного технологического оборудования, обеспечивающего производственный цикл нефтехимического предприятия. За продолжительную трудовую жизнь Ильшату Яббарову удалось вывести формулу успешной работы.

— Чтобы стать хорошим, ценным сотрудником, нужно быть дисциплинированным и ответственным. Внимательным приходится быть всегда. Почти как в известной поговорке — семь раз проверь, и лишь потом делай! Нельзя торопиться, каждое действие должно быть хорошо обдуманно, — считает он.

Ильшат Яббаров уверен, что людей этой непростой профессии электромонтера объединяет ответственность за результат. Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Отвечая на вопрос, были ли мысли все бросить и поменять работу, Ильшат Яббаров без колебаний сказал — нет! Для него это еще недописанный роман, длиной в 33 года.

— Никогда не хотел сменить ни профессию, ни место работы. Здесь прекрасные люди, чудесное, понимающее руководство. Для меня предприятие стало частью жизни, частью семьи. А семью не меняют, — с улыбкой сказал Ильшат Яббаров.