«Горжусь тем, что связал свою судьбу с «Нижнекамскнефтехимом»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим» стал для меня вторым домом. Здесь я работаю без малого 39 лет, а все потому, что люблю свою работу. Горжусь тем, что лично пожал руку первому директору химкомбината Николаю Васильевичу Лемаеву и внес свой вклад в развитие предприятия», — рассказывает о своей трудовой деятельности ветеран производства, аппаратчик газоразделения завода дивинила и углеводородного сырья «Нижнекамскнефтехима» Исхак Мухаметшин. В преддверии профессионального праздника ему присвоено почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан». О сильных, целеустремленных, волевых людях труда — в проекте нижнекамского предприятия СИБУРа «Между нами химия».



«Нижнекамскнефтехим» — это большой организм»



В Нижнекамск Исхак Исмагилович попал по воле случая. В 1984 году приехал в гости к знакомым, но вскоре навсегда вернулся в молодой, строящийся город на Каме. Незабываемое впечатление на него произвел большой химический комбинат — высокие колонны, установки, резервуарные парки. Захотелось почувствовать себя неким волшебником, который создает востребованную во всем мире химическую продукцию.



— 2 апреля 1984 года меня приняли на работу аппаратчиком газоразделения четвертого разряда. В отделе кадров отправили в цех выделения и очистки дивинила завода ДБиУВС. По приезде в Нижнекамск сначала жили с женой в малосемейке, через три года получили квартиру. Здесь у нас родились дочка и сын, — вспоминает Исхак Мухаметшин.

Незабываемое впечатление на него произвел большой химический комбинат — высокие колонны, установки, резервуарные парки

Новая работа увлекла с первых дней. Опытные наставники помогали влиться в коллектив, не бояться трудностей и смело браться за решение поставленных задач. В 1985 году Исхак Мухаметшин повысил квалификационный разряд до пятого. C 1989 года по настоящее время работает аппаратчиком газоразделения шестого разряда.



— «Нижнекамскнефтехим» — это большой организм. Каждый день он производит тысячи единиц продукции, здесь все должно быть четко и слаженно. В нашей работе не может быть мелочей, это меня и привлекает в ней, процесс не стоит на месте, сегодня в составе СИБУРа развивается наше предприятие, появляются новые направления в работе — внедрение цифровых инструментов, бережливое производство, — отмечает Исхак Исмагилович.

Новая работа увлекла с первых дней. Опытные наставники помогали влиться в коллектив, не бояться трудностей и смело браться за решение поставленных задач

Исхак Мухаметшин не раз участвовал в модернизации производства. Помогал увеличить концентрацию изобутиленов в сырье для завода бутилового каучука (БК), внес свой вклад в увеличение объема переработки сырья ЦГФУ, участвовал в совершенствовании производственных процессов.

Добрым словом ветеран производства вспоминает легендарного первого директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева. Под его чутким и внимательным руководством химкомбинат стал крупнейшим в стране по производству синтетических каучуков, мономеров, этилена, пропилена, этилбензола и стирола. Николай Васильевич Лемаев часто пешком обходил цеха и заводы предприятия, общался с коллективом. Однажды он заглянул в цех выделения и очистки дивинила завода ДБиУВС, тогда на смене был Исхак Мухаметшин.



Добрым словом ветеран производства вспоминает легендарного первого директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева

— Я только устроился на предприятие, захожу в операторную, а там стоит статный мужчина. Он поздоровался со мной, спросил, как дела, пожал руку. Я тогда был молод, не сразу узнал Николая Васильевича Лемаева. Потом коллеги шуткой говорили, чтобы я неделю руки не мыл, — смеется ветеран.



Без нефтехимии невозможно представить современную жизнь

В работе Исхак Исмагилович большое внимание уделяет воспитанию молодых специалистов нижнекамского предприятия СИБУРа, оказывает всестороннюю помощь в приобретении опыта и является наставником молодежи. Подготовил к самостоятельной работе не один десяток молодых специалистов, которые успешно трудятся в подразделениях НКНХ и на предприятиях Татарстана.



Исхак Мухаметшин продолжает развиваться профессионально. По его мнению, СИБУР формирует принципиально новый подход к управлению производством. Внедряемые технологии позволяют снизить затраты на сырье, логистику, обслуживание оборудования и ремонты, увеличить качество и объемы выпускаемой продукции, повышать уровень безопасности и экологичность производств.



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В преддверии профессионального праздника за многолетний добросовестный труд, внедрение новаторских идей Исхаку Мухаметшину было присвоено почетное звание «Заслуженный химик РТ». По словам ветерана производства, это не только его личная награда, но и всего коллектива.



— Без нефтехимии невозможно представить современную жизнь. Я горжусь тем, что связал свою судьбу с «Нижнекамскнефтехимом». Спустя годы могу уверенно сказать, что не жалею о своем выборе. Залогом успеха нашего предприятия является работа команды — профессионализм, ответственность и новаторство. Желаю всем нефтехимикам трудовых успехов, новых открытий, твердой веры в свои силы и возможности! Здоровья, счастья и благополучия! — поздравил с Днем химика сотрудников нефтехимической отрасли Исхак Мухаметшин.