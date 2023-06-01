«Как бы нам не зачахнуть»: в Казани под угрозой закрытия центр для детей-инвалидов

Из-за нехватки средств в городе сворачивают социальные проекты общественной организации родителей детей-инвалидов «Забота»

Фото: Максим Платонов

В Казани немного центров для развития детей с особенностями здоровья и поддержки их семей. Одной из таких является региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Забота». Здесь ребятам помогают раскрыть свои таланты и научиться лучше коммуницировать с внешним миром, реализуют социально-значимые проекты по организации досуга и бесплатной доставке юных пациентов в медицинские и реабилитационные учреждения. Однако, как выяснило «Реальное время», центр оказался под угрозой закрытия — проблема — нехватке средств. Подробнее — в нашем материале.

«Где на них не будут косо смотреть»

Родителям детей-инвалидов важно, чтобы их ребенок сумел социализироваться. Для них центр «Забота» стал местом общения и встреч, вторым домом, благодаря которому дети больше не заперты в четырех стенах, а могут общаться с внешним миром.



— Для меня очень важно то, ребенок туда ходит и бесплатно. Кроме того, я также вовлечена в процесс — мы общаемся с другими родителями, делимся своими переживаниями, заботами, помогаем друг другу. Дети тоже общаются, для них это особенно важно, — рассказала «Реальному времени» мама девятилетней Элины и педагог центра Резеда Полякова.

Девочка посещает занятия два года. За это время, по словам мамы, она стала намного самостоятельнее, активнее, общительнее, у нее улучшилось пространственное восприятие.

— Сейчас она сама может дойти со школы, стала более самостоятельной. Еще заметно меньше стала бояться шума. Раньше, если кто-то на дороге сигналку включит, она могла просто потерять пространственное восприятие и упасть. Сейчас такого нет, очень помогают занятия в центре. Еще мы ходим на ИЗО. Даже для меня открытие, что она хорошо рисует. Я благодарна педагогу за открытие этого таланта. Раньше она не рисовала, — рассказала мать девочки.

Фото: Максим Платонов

В другое время у особенных детей, посещающих занятия, нет возможности для общения с другими ребятами, подчеркнула педагог. Здесь они социализируются и развиваются. Изменения, по словам, Поляковой, произошли в каждом ребенке.

— Это место, куда они могут спокойно прийти, чай попить, место, где их любят, где их ждут, где их понимают, где на них не будут косо смотреть. Они развиваются, становятся другими. Для нас центр — это больше, чем какой-то развивающий центр, это скорее маленькая семья. Дети становятся ближе друг к другу, — подчеркнула собеседница «Реального времени».

Фото: Максим Платонов

«Был страх, что про нас забудут»

Занятия посещают не только дети, но и взрослые инвалиды. Для них найти место с такой инфраструктурой еще сложнее.

— Моей дочери 22 года. Мы уже четыре года, как посещаем центр. За плечами у нас коррекционные школа и колледж. Как ей исполнилось 18, у нас был страх, что про нас забудут. Чем мы будем заниматься дома? Потом узнали, что существует такой центр. Когда мы пришли, мы были впечатлены. Таких центров для людей старше 18 лет нет, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» мама Лейсан — Ильсия Хисамиева.

Фото: Максим Платонов

Женщина рассказала, что занятия и общение с ребятами помогли Лейсан научиться лучше понимать обращенную к ней речь. Девушка стала более социальной и общительной — «иначе бы она просто дома сидела».

— Наши ребята очень тяжело привыкают к самим центрам, к педагогам. К ним нужен постепенный подход. Немногие педагоги находят подход к нашим ребятам. Когда они привыкают, потом очень сложно привыкнуть к чему-то другому. Они привязаны к центру. Как бы нам без центра не зачахнуть. И все наши навыки начнут утрачиваться, их же постоянно поддерживать нужно. И родители, и дети так друг с другом сдружились. Мы как семья, — переживает Ильсия, что эта «семья» оказалась под угрозой распада.

Фото: Максим Платонов

«Семьи опять окажутся в четырех стенах»

«Забота» — региональная общественная организаций родителей детей-инвалидов РТ (РООРДИ РТ), существует благодаря выигранным грантам и на средства благотворительности. Занятия с ребятами с ограниченными возможностями проходят в досуговом центре «Мечта» на ул. Айдарова, 6.

Раньше этот центр финансировали партнеры-предприниматели, однако из-за сложной общеэкономической ситуации оказывать такую помощь им стало труднее. «У людей бизнес рушится, им не до благотворительной помощи. К тому же в скором времени закончатся средства с гранта, а новый в этом году выиграть не удалось», рассказала «Реальному времени» президент организации Надежда Титова.



— Моей дочери на днях исполнилось 19 лет. У нее множественные нарушения развития. Получается, что 19 лет я в теме людей с инвалидностью. «Заботе» 12 лет. Первое время мы работали с нулевым бюджетом — нам что-то дают, мы что-то берем. Мы имеем опыт работы с различными структурами: отделами соцзащиты, подростковыми центрами, церковными организациями. Когда мы поняли, как можно работать более профессионально, начали искать возможности: гранты писать, в конкурсах участвовать, — рассказала она об истории создания «Заботы».

На работу центра в месяц необходимо минимум 200 тысяч рублей — это аренда, коммуналка и минимальная оплата педагогам. Сотрудниками, по словам Титовой, как правило являются родители самих детей. В год через «Мечту» проходит более 300 семей с особыми детьми. Для ребят и их мам проводят творческие занятия, консультации психологов и других специалистов.

Кроме того, в рамках центра действует проект «Социальное такси», для работы которого требуется около 80 тысяч рублей в месяц. Благодаря проекту дети-инвалиды и их родители могут бесплатно добираться до медицинских и социальных учреждений.

Фото: Максим Платонов

В год такое такси совершало более 5000 поездок, но в июне финансирование по гранту проекта заканчивается. Сейчас в автопарке три машины, но работает лишь одна. Из-за отсутствия средств одного водителя пришлось уволить, а еще один автомобиль пришел в непригодность.

— Сейчас в центр приходит более 200 семей. Это такая точка опоры, которую страшно потерять. Эти семьи опять окажутся в четырех стенах, дети будут сидеть дома, если центр закроется, — переживает Надежда Титова, — Это не просто развивающие занятия, как досуг. Все наши дети — это истории побед. У нас вовлекаются дети очень сложные: не говорящие, себя не обслуживающие, с ментальными нарушениями, аутисты. Для родителей же — это возможность выдохнуть, поговорить, быть в среде, где тебя понимают, где не нужно оглядываться: «чем же мой ребенок там занимается». Это уникальная среда единомышленников.

1 / 48 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

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