«Рубин» — чемпион Первой лиги!

Команда Рашида Рахимова способна установить новый клубный рекорд

Сезон 2023 года, складывавшийся крайне тяжело, принес казанскому «Рубину» досрочное первое место в Первой лиге после домашней победы над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0. Более того, предпоследний тур был настолько успешным для всех татарстанских команд, что они синхронно претендуют на место в десятке сильнейших. Подробности — в статье «Реального времени».



Мероприятие в юбилей «Казаньоргсинтеза»

Перед последним домашним матчем с махачкалинским «Динамо» руководство и спонсоры казанского «Рубина» вспомнили о двух важнейших фактах. О юбилейной дате 60-летия с момента выпуска первой партии продукции на ПАО «Казаньоргсинтез» и праздновании Дня химика. Растянись сезон еще на пару игр, можно было бы вспомнить еще о каких-то памятных датах, хотя перед началом чемпионата на ум приходила только одна, связанная с 65-летием со дня создания команды. Зато после победы над Махачкалой вспомнилось, что она стала седьмой подряд, и это повторение клубного рекорда, достигнутого на старте сезона 2009 года, тоже, кстати, чемпионского, но в Премьер-лиге.

Но это такая легкая ирония, а очередное свидание с Махачкалой напомнило и о том, что предыдущий матч, ставший последним в первом круге, «Рубин» проводил совсем с другим настроением. Тогда фанаты писали письма, требуя сместить с поста главного тренера Леонида Слуцкого, игроки ругались с фанатами, раздражение висело в воздухе, ситуация была предреволюционной, поскольку сам матч проходил 6 ноября. Но в итоге оказалось, что всеобщего умиротворения можно добиться, «всего лишь» выигрывая на поле, а не ругаясь у его кромки с судьями.

Кстати, о судьях. Старший брат Рашида Рахимова Рустамджон — один из известнейших судей мини-футбола, и волею судеб у него сложились достаточно напряженные отношения с Казанью. Поэтому мы бы могли убедительно рекомендовать пригласить его на празднование чемпионского сезона, чтобы сгладить недоразумения прошлого.

Джоэль Фамейе — злой гений Махачкалы

Ганец Джоэль Фамейе как забил победный гол на исходе матча в Махачкале, так и остался главным специалистом Казани по голам в ворота «Динамо». В первом тайме вчерашнего матча ввод Ильей Самошниковым мяча с аута в стиле исландской сборной, когда он забрасывается в район вратарской площадки с углового, нашел голову Егора Тесленко, затем голову Фамейе, который переправил мяч в ворота по принципу: «С метра — легко». Второй гол Фамейе напомнил тот, что был забит полгода назад в Махачкале, когда Александр Зотов поборолся за мяч в штрафной площади, сделал передачу на Дмитрия Кабутова, тот — на Фамейе, и ганец переправил его в полупустые ворота.

Фамейе стал поистине злым гением Махачкалы, забив в ее ворота три мяча, общим числом 11, и может быть удостоен почетного, хотя и неофициального титула «Татарин», который до него в Казани носил только темнокожий голкипер «Ак Барса» Фрэд (по нашему Фарид) Брэтуэйт. Тем более что после второго гола во вчерашнем матче Джоэль надел тюбетейку, избежав, кстати, желтой карточки, поскольку в правилах записано, что футболку снимать нельзя, а надевать что-либо не возбраняется.

В концовке матча наставники «Динамо» выпустили на поле Руслана Лисаковича, тем самым противопоставив его старшему брату Виталию, играющему за «Рубин» (кстати, если кому-то нужно пополнение, в Беларуси есть еще третий брат Лисакович, средний в семье), но Казань в этот чемпионский вечер не остановили бы и Месси с Роналду.

Кстати, довелось почитать в каких-то комментариях, что немалую долю в успехах «Рубина» сыграли победные матчи с земляками. Для тех, «кто в танке»: с «КАМАЗом» «Рубин» дважды разошелся миром, как и однажды с «Нефтехимиком», один раз победив Нижнекамск. «Клиентами» Казани стали, как ни странно, кубанцы — «Кубань» и «Краснодар-2», а также Махачкала, Хабаровск и ульяновская «Волга», у которых «Рубин» выиграл по два поединка.

А как там остальные татарстанцы?

После того, как к челнинцу Егору Тесленко в составе «Рубина» присоединились «нефтехимики» Руслан Безруков, Мераби Уридия, Максим Ширяев, можно сказать, что к успеху главной команды приложили руки и остальные представители футбольного Татарстана. Наиболее оптимистичным в сезоне, конечно же, получилось, выступление «КАМАЗа». Да, он уступил по итоговому результату московской «Родине» и пока уступает ярославскому «Шиннику» и махачкалинскому «Динамо», дебютантам Первой лиги, с ходу ворвавшимся в десятку сильнейших.

Уступил по пиару тольяттинскому «Акрону», который набрал вистов выступлениями в Кубке страны, где повыбивал из розыгрыша четыре команды Премьер-лиги («Динамо», «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо») и был в шаге от того, чтобы выбить и пятую. Но Махачкала, Тольятти, Ярославль и «Родина» даже близко не столкнулись перед сезоном с проблемами, которые окутали челнинский клуб: с недоукомплектованностью состава и скромным финансированием. В какой-то степени, челнинцам, наверное, повезло, что в Первой лиге сократилось количество команд (с 20 до 18), иначе эти четыре дополнительных тура могли бы стать пудовыми гирями на ногах немногочисленной основы, тем более возрастной полузащиты, где играют Александр Гаглоев, Юрий Кириллов, Виктор Свежов. И ударил массовый исход по ходу сезона, когда Челны покинули семь футболистов. Сейчас будет стоять вопрос стабилизации состава, поскольку недавние примеры, такие как «Чертаново», «Олимп-Долгопрудный», да хотя бы тот же «Велес», подсказывают, что нельзя несколько сезонов кряду провести ровно, если нет стабильности в команде. Игровые связи за межсезонье не наработаешь.

То же самое можно сказать и о «Нефтехимике». Потеря Безрукова, Уридии, Ширяева, усиливших «Рубин», ударила по команде в плане снижения качественного состава и минимально сократила число подопечных Юрия Уткульбаева, уходившего из команды всего-то в декабре 2020-го. Голубев, Галиулин, Котик, Ситдиков, Хубаев, и член тренерского штаба Константин Деменко — это все, что связывает Уткульбаева и команду Кирилла Новикова. Его «Нефтехимик» бросало из огня (победа над триумфатором Кубка России «Акроном» 3:0), да в полымя (домашний разгром от «Родины» 1:5). Уменьшение Первой лиги на две команды, как и уменьшение количества матчей на четыре игры, не позволяет абсолютно объективно сравнивать нынешний и прошлый сезоны, но то, что «Нефтехимик» выступил слабее, это очевидный факт. Скажем больше, «Нефтехимик» провел максимально безликий сезон. Понятно, что это произошло на фоне того, что в Первой лиге выступали сразу три представителя от Татарстана, что «КАМАЗ» приковал к себе внимание на старте, «Рубин» держал в напряжении сменами тренеров, президентов, борьбой за Премьер-лигу, но все-таки у «Нефтехимика» даже на этом фоне был шанс выделиться. Либо находкой нового бомбардира, как ранее Дениса Макарова и Александра Юшина, победной либо беспроигрышной серией, разгромами, которых в прошлом году было шесть (могло быть и семь, в последнем туре вели 4:0, но затем пропустили два гола). Более того, в славной истории прошлого сезона 3:0 над «Факелом», вышедшим в Премьер-лигу, и 5:2 над «Аланией» дома и 3:2 в гостях, когда «нефтехимики» вели по ходу игры 3:0. Не сезон, а фейерверк, который сейчас вспоминаем за неимением подобного.

Джаудат Абдуллин, фото rubin-kazan.ru