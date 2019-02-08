Как снять авторское кино за 4 дня

«Волчий Яр» собираются заявить на «Кинотавр»

В Клубе друзей кино прошел закрытый показ фильма «Волчий Яр» — короткометражки от создателей заслуженно популярной ленты «Мулла». На показе побывала корреспондент «Реального времени».

Жизнь после «Муллы»

Фильм «Мулла», который произвел фурор на последнем Казанском фестивале мусульманского кино, по сути, открыл новое имя — одного из режиссеров ленты Амира Галиаскарова. В принципе, и «Муллу», и «Волчий яр» сняла практически одна команда, в том числе продюсер и композитор Марат Ахметшин и оператор Юрий Данилов. Последний был знаком нам чуть раньше, по фильму «Байгал».

Экранизация давно написанной пьесы Туфана Миннуллина «Мулла» получилась удачной по многим параметрам — и режиссерская концепция, и операторская работа, и выбор на главную роль Рамиля Фазлиева (он же — один из режиссеров). Не случайно на кинофестивале были и награды, и ажиотаж на просмотрах.

В театрах пьеса ставилась много, но самой удачной постановкой все же можно считать ту, что сделал на сцене Камаловского театра Фарид Бикчантаев. Возможно, что интерес к фильму для многих подогрел еще и этот удачный спектакль.

И у «Муллы», и у «Волчьего яра» много общего, хотя в фабулах схожести нет абсолютно. Прежде всего, это трудный нравственный выбор, перед которым жизнь ставит героев. Причем решение возникает как-то само собой, без особого пафоса.

Но принципиальное отличие «Волчьего Яра» от «Муллы» в том, что у новой ленты был куратор — председатель Союза кинематографистов РТ, один из самых профессиональных татарстанских режиссеров, вгиковец Ильдар Ягафаров.

У новой ленты был куратор — один из самых профессиональных татарстанских режиссеров, вгиковец Ильдар Ягафаров. Фото Максима Платонова

Сюжет для небольшого фильма

«Волчий Яр» — ну совсем уже короткий метр, снятый на полученный от Минкульта РТ грант. Без труда можно догадаться, что деньги были совсем невелики — впрочем, это действительно не более чем догадка, фильм не производит впечатление малобюджетного.

Режиссер, он же сценарист, предлагает нам историю двух братьев-школьников, которые ранним утром едут на рыбалку и по пути видят перевернутую в овраге машину. Овраг называется зловеще производит впечатления Волчий Яр. Отсюда и название фильма.

А дальше начинает раскручиваться интрига: по ряду причин старший брат отказывается вызывать «Скорую помощь», хотя пострадавшие в аварии еще живы и находятся без сознания. Вот, собственно, и вся фабула. В ролях братьев два подростка, естественно, непрофессиональные актеры, но выбранные для съемок в этом фильме очень удачно. Ребята органичны и экспрессивны.

По сути, Галиаскаров снимает своего рода притчу, где есть и напоминание о библейских Каине и Авеле, и некоторый отсыл к заповеди «Не убий». Фильм начинается с неспешного раннего утра, с прозрачных лесных пейзажей с исчезающим туманом, все это как всегда поэтически-возвышенно фиксирует камера Юрия Данилова.

Оператор как бы «играет» светотенью, лица героев в полумраке утра напоминают портреты голландских мастеров, и эта поэтика прекрасного — детских лиц, проснувшейся природы, когда кажется, что мы ощущаем прохладу росы на траве, неожиданно перекликаясь с кадрами страшной аварии, рождает ощущения двойственности и хрупкости мира.

По словам режиссера, фильм снимали всего четыре дня, и он не намерен был раскручивать интригу дальше — «сказал то, что сказал». Фото tatarkino.ru



Как рассказал потом на коротком обсуждении ленты Амир Галиаскаров, он давно хотел снять фильм с таким сюжетом, очевидно, чтобы закрыть некий детский гештальт. В детстве они с братом ранним утром так же наткнулись на перевернувшуюся машину и, испугавшись, убежали. К счастью, в той аварии никто серьезно не пострадал.

По словам режиссера, фильм снимали всего 4 дня, и он не намерен был раскручивать интригу дальше — «сказал то, что сказал». Но получилось хорошее авторское кино — нежное, философское, неподражательное, со своим взглядом на жизнь.

В кинотеатре «Мир» прошла не премьера, а всего лишь закрытый показ. Премьера, похоже, будет еще не скоро: создатели «Волчьего Яра» собираются заявить свою ленту в номинации «короткий метр» на «Кинотавре», а по правилам многих международных кинофестивалей для участия в них принимаются ленты еще до премьерных показов.