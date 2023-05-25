Культурные мероприятия июня: куда сходить в Казани

Подборка интересных событий в столице Татарстана на первый месяц лета

Фото: коллаж «Реального времени» (снимки предоставлены «Яндекс Афишей»)

В июне жителей Казани ждет множество интересных событий. Среди них концерты известных исполнителей, шоу и театральные постановки. Самые интересные мероприятия Казани — в совместном проекте «Яндекс Афиши» и «Реального времени».

Театр

«Лица»

11 июня. Театр им. Камала. 16+

Помимо уже традиционных комедии «Примадонны», которая пройдет 4, 10, 29 июня в театре на Булаке (16+), и постановки "Мэхэббэт FM» 1 июня в театре им. Камала (12+), зрителям предложат спектакль Московского театра «Еt Cetera» по мотивам ранних рассказов А.П. Чехова «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник» и «Дипломат». Дуэт народных артистов России в лице Александра Калягина и Владимира Симонова исполнит пять юмористических зарисовок из жизни русской провинции и продемонстрирует весь диапазон человеческих характеров, так тонко описанных русским классиком.

«Скрипач на крыше»

21 июня. Театр им. Качалова. 12+

Жизнеутверждающий мюзикл о любви и национальном достоинстве человека по Шолом-Алейхему. Трогательная история расскажет о жителях Анатовки, где долгие годы бок о бок живут русские и евреи.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

«Отель Vegas»

2, 16, 24 и 30 июня. Театр на Булаке. 18+

Комедия Динары Сайфутдиновой перенесет зрителей в трехзвездочный отель с громким названием «Vegas». История повествует о шести посетительницах гостиницы, жизнь которых в один момент перевернется с ног на голову.

Концерты

Антоха МС

12 июня. Соль. 6+

В мае один из самых узнаваемых хип-хоп-исполнителей страны выпустил свой новый полноформатный альбом. В Казани он исполнит жизнеутверждающую концертную программу, где прозвучат треки с новой пластинки и полюбившиеся хиты.

«Ария»

16 июня. «Татнефть Арена». 12+

Легендарная группа «Ария» везет с собой 10 грузовиков оборудования, чтобы представить фанатам рок-шоу «Гость из Царства Теней». Концертная программа вобрала в себя все хиты коллектива.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

«Руки Вверх!»

17 июня. «Татнефть Арена». 12+

Зрителей ждет новая программа с уникальными световыми и видеоинсталляциями, а также неизменными хитами.

Рок-концерт оркестра Молодежного театра на Булаке

19 июня. Театр на Булаке. Без возрастных ограничений

Программа будет состоять из хитов мирового рока. На сцене прозвучат песни культовых зарубежных групп и звезд российской сцены, среди которых «Кино», Queen, Rammstein, «Сплин», Metallica и многие другие.

Guf

25 июня. Korston. 16+

В прошлом году Алексей Долматов представил новый сольный альбом, который фанаты ждали на протяжении восьми лет, и теперь он колесит по стране с концертами. Прозвучат новые треки и проверенные временем боевики.

Фестивали

XII Международный фестиваль им. Сергея Рахманинова «Белая сирень»

10 июня. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

Международный фестиваль им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» — одно из самых крупных мероприятий, проводимых Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана — проходит в Казани уже в двенадцатый раз. На мероприятии, посвященном памяти великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова, можно будет услышать многие его бессмертные произведения.

Фестиваль духовной хоровой музыки «Душа и Родина», посвященный 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина

23—24 июня. 6+

Фестиваль духовной хоровой музыки, который организовывает консерватория по благословлению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, потихоньку подходит к концу. 23 июня в ГБКЗ им. Сайдашева выступит архиерейский мужской хор Саратовской митрополии и архиерейский мужской хор Казанской епархии. На следующий день, 24 июня, на остров-граде Свияжске пройдет закрытие фестиваля. Помимо вышеупомянутых коллективов, в соборе Во имя иконы Божией Матери выступит хор студентов Казанской консерватории.

Казанская консерватория

Экскурсии

Творческая достопримечательность Казани

Галерея Славы Зайцева. 12+

Экскурсия по личной мастерской популярного казанского художника Славы Зайцева даст возможность посетителям пообщаться с автором картин вживую. Они пройдут каждую пятницу, субботу и воскресенье в 20:00.

Пешеходы

3, 10 и 24 июня. Театр юного зрителя. 16+

Заслуженные артисты Республики Татарстан Павел Густов и Алексей Зильбер отправятся на прогулку по Казани в компании зрителей. Маршрут прогулки зависит только от воли случая и полета фантазии, а сюжетные повороты подкинет сам город. В процессе пешеходной экскурсии артисты поделятся своими историями, мыслями и воспоминаниями.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

В Свияжск на теплоходе

Ежедневно в 12:00. 6+

Отличная возможность насладиться красотой волжских пейзажей на борту теплохода. Пассажиры отправятся по речному маршруту на остров-град Свияжск — духовный центр и жемчужину Татарстана с многочисленными памятниками культуры и архитектуры. Экскурсии проходят ежедневно в 12:00.

Клуб Шарык

Ежедневно. Клуб Шарык. 12+

Интерактивный комплекс истории татарского театра «Шарык клуб» ежедневно ждет гостей на увлекательное театральное путешествие. Экспозиция включает в себя несколько мультимедийных зон: экран-стена «Река времени» с видеолетописью театра, виртуальная экскурсия «Закулисье», инсталляция «Призрачный театр» с воссозданными фрагментами спектктаклей и имитацией присутствия, а также проекционная книга «Театр. История.

Болгар — Северная Мекка

Ежедневно. 6+

Болгарское городище — святое место для поволжских татар и самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристов ждет обзорная экскурсия по всем сохранившимся объектам на территории, а также посещение Памятного знака, где хранится самый большой печатный Коран в мире.

Детям

Поезд «Магический экспресс»

18 июня. Железнодорожный вокзал. 6+

18 июня на Железнодорожный вокзал Казани прибудет «Магический экспресс», чтобы отправиться в новое увлекательное приключение с маленькими пассажирами. Волшебный локомотив проследует по маршруту Казань — Васильево — Казань.



Farolero

Ежедневно. Казанский Кремль. 6+

Участники экскурсии, обернувшись в плащ и надев наушники с аудиогидом, отправятся на атмосферную интерактивную прогулку в самое сердце города. Легендарный фонарщик Фаролеро знает все секреты Казанского Кремля и поведает увлекательные истории, которые удивят даже тех, кто побывал в нем не один раз. Великолепная возможность по-новому взглянуть на главную достопримечательность города или познакомиться с ней впервые. Иммерсивные экскурсии по Кремлю проходят ежедневно в вечернее время.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Квест «Тайна поместья»

С 1 по 10 июня. Чё За Квест на Саид-Галеева. 6+

Участникам квеста-головоломки предстоит выяснить, что произошло в старинном поместье много веков назад.

