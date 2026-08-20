Банк России разрешил подтверждать статус квалинвестора через экзамен

Новые правила вступают в силу с 31 августа

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Банк России изменил правила получения статуса квалифицированного инвестора. С 31 августа для этого можно будет сдать специальный экзамен и получить сертификат, подтверждающий знания о финансовом рынке.

— Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, необходимо сдать специальный экзамен. Его успешное прохождение подтверждается сертификатом «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации (НФА) или «Инвестиционным сертификатом Московской биржи (MOEX Investor Certificate)», — сообщает Банк России.

При наличии любого из этих документов брокер или управляющая компания вправе признать инвестора квалифицированным без проверки других требований. Ранее учитывались только международные документы, например диплом CFA.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Зампред ЦБ Михаил Мамута отметил, что экзамен делает путь к статусу более осмысленным: теперь его можно получить за счет знаний, а не только за счет крупного капитала или дохода.

В ЦБ подчеркнули, что цель — не увеличивать число квалинвесторов на бумаге, а побуждать людей учиться и действительно понимать риски. Напомним, статус можно получить и по другим основаниям, включая доход, стаж, опыт инвестирования или профильное образование

Ранее сообщалось, что сооснователь американского ИИ-стартапа Higgsfield Александр Машрабов, имеющий российские корни, может пополнить список миллиардеров Forbes.

Вадим Вахрушев