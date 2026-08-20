Новости экономики

15:05 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В «ОТП банке» вновь доступны переводы в казахстанских тенге

17:31, 20.08.2026

Отправить средства можно через мобильное приложение или в отделениях банка

В «ОТП банке» вновь доступны переводы в казахстанских тенге
Фото: предоставлено ООО КБЭР «Банк Казани»

«ОТП банк» снова начал проводить переводы в казахстанских тенге в банки Казахстана. Операции выполняются через международную систему SWIFT, сообщается на сайте кредитной организации.

— Клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение «ОТП банка» или в его отделениях, — сообщают «Ведомости».

Для проведения перевода требуется счет, открытый в казахстанских тенге.

скриншот из видео «Флаг Республики Казахстан» с канала «Даурен Байгозин»

Новые клиенты также могут открыть такой счет, обменять на рубли и после этого направить перевод в банк Казахстана.

Ранее президент Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил о запуске прямого взаимодействия между российской платежной системой «Мир» и сетью Мьянманского платежного союза. Это позволяет владельцам карт «Мир» снимать наличные в банкоматах и оплачивать покупки в магазинах и отелях страны.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанкиФинансы

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть528.3
  • Нижнекамскнефтехим47.2
  • Казаньоргсинтез44.6
  • КАМАЗ52.9
  • Нижнекамскшина33.25
  • Таттелеком0.555