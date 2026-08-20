В «ОТП банке» вновь доступны переводы в казахстанских тенге

Отправить средства можно через мобильное приложение или в отделениях банка

Фото: предоставлено ООО КБЭР «Банк Казани»

«ОТП банк» снова начал проводить переводы в казахстанских тенге в банки Казахстана. Операции выполняются через международную систему SWIFT, сообщается на сайте кредитной организации.

— Клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение «ОТП банка» или в его отделениях, — сообщают «Ведомости».

Для проведения перевода требуется счет, открытый в казахстанских тенге.

Новые клиенты также могут открыть такой счет, обменять на рубли и после этого направить перевод в банк Казахстана.

Ранее президент Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил о запуске прямого взаимодействия между российской платежной системой «Мир» и сетью Мьянманского платежного союза. Это позволяет владельцам карт «Мир» снимать наличные в банкоматах и оплачивать покупки в магазинах и отелях страны.

Вадим Вахрушев