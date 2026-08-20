В июле годовая инфляция в Татарстане превысила среднероссийскую

Она составила 7,3%, тогда как по России показатель равен 5,98%

Фото: Динар Фатыхов

Годовая инфляция в Татарстане в июле составила 7,3%. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе (6,41%) и в целом по стране (5,98%), сообщили в пресс-службе Центробанка.



Цены в республике, по данным Росстата, увеличились на 0,74% к июню. Больше всего подорожали непродовольственные товары. Цены на продукты питания и услуги выросли менее заметно.

— За год цены на продукты и непродовольственные товары повысились гораздо меньше, чем стоимость услуг. С исключением сезонности (с.к.)* цены в Татарстане в июле выросли меньше, чем в июне. Отчасти повлияло расширение предложения на отдельных товарных рынках, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по России годовая инфляция в июле незначительно снизилась. В то же время наблюдался заметный рост цен под влиянием разовых факторов.

— Продолжали ускоренно дорожать бензин и дизель, слабее, чем обычно в июле, дешевели овощи и фрукты. Рост цен на товары, которые меньше зависят от разовых факторов, ускорился не столь заметно. В услугах в целом цены повышались медленнее, но бытовые и медицинские услуги продолжали дорожать быстрыми темпами из-за напряженности с кадрами, — рассказали в ЦБ.

Напомним, годовая инфляция в Татарстане в июне ускорилась до 7,26 против 6,29% месяцем ранее.

Галия Гарифуллина